"سلف فرصتي".. عرض تمويلي جديد لشركة "إكدوم"

هسبريس من الرباط

أطلقت "إيكدوم" عرضاً جديداً لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمهنيين بمبلغ يُمكن أن يصل إلى 20 مليون سنتيم، في إطار انخراطها في مسلسل المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة.

ويحمل هذا العرض الجديد اسم "سلف فرصتي"، ويهدف إلى فتح مجال التطوير المهني ورفع التحدي من خلال الوصول إلى التمويل عن طريق القرض البنكي في حدود 200 ألف درهم على مدة تصل إلى 84 شهراً لتنمية المشاريع التي تشتغل منذ مدة أكثر من سنة.

ومن شأن هذه المبادرة الرائدة، التي تُعد من الأفكار المبتكرة في السوق، أن تدعم مساعي المغرب لتحقيق الشمول المالي بفضل الحلول المُناسبة التي تقترحها لدعم الحرفيين والمقاولين لتطوير أنشطتهم، كما تعطي فرصةً لحاملي المشاريع المبتكرة والمؤهلة لتحقيق طموحاتهم.

ولتحقيق ذلك، تعهدت إيكدوم بتعبئة مُجمل شبكتها من الوكالات من خلال تحسيسها بالإشكالية الجديدة المتعلقة بالتمويل بمنهجية مدروسة لضمان منح القروض للمشاريع المؤهلة، سواء تعلق الأمر باقتناء التجهيزات أو أشغال التجديد، أو أي مجال آخر ذي صلة بالتنمية.

وتسعى إيكدوم، باعتبارها شريكاً تاريخياً للأسر المغربية منذ أربعين سنة، من خلال هذه المبادرة إلى منح فرصة لكل المقاولات من خلال مساعدتها على إعطاء دفعة جديدة لمشاريعها، وبالتالي خلق رابط ثقة مع المقاول.

سعيد النسيمي، مثال حي للشباب المغربي الذي يحمل طموحات كبيرة، حيث كان يشتغل في مخبزة بآليات تقليدية، وكان يحذوه الطموح لتطوير مشروعه لكن الوضع المادي حال دون ذلك، وقد تأتى له ذلك بفضل عرض "سلف فرصتي" الذي أطلقته إيكدوم وبات اليوم يخط طريقه نحو النجاح.