سعر الغذاء يسجل ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي

هسبريس ـ مُتابعة

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن أسعار الأغذية العالمية صعدت للشهر الثالث على التوالي، لتبلغ أعلى مستوياتها في خمسة أشهر في دجنبر الماضي، مدعومة بزيادات قوية في أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان وكذلك انتعاش أسعار الحبوب.

وقفز متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، إلى أعلى مستوياته منذ دجنبر 2014 عند 181.7 نقطة، بارتفاع 2.5 بالمئة عن الشهر الماضي.

وبالنسبة للعام بأكمله، وفق الـ"فاو"، بلغ متوسط المؤشر 171.5 نقطة، بارتفاع 1.8 بالمئة عن 2018 لكن دون الذروة التي بلغها في 2011 عند 230 نقطة.