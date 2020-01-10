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كُتّاب وآراء
"الإهمال" يدفع مسافري "لارام" إلى الاحتجاج بمطار محمد الخامس
قاد "عطب تقني" في رحلة جوية من مطار الدار البيضاء إلى العاصمة الأردنية عمان إلى وقفة احتجاجية بمطار محمد الخامس في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.
رحلة خطوط "لارام" التي كانت تحمل ثلاثة فرق مسرحية مغربية، من المبرمج أن تشارك في "مهرجان المسرح العربي" بعمان، عادت جوا من تونس بعد انطلاقها على الساعة 11 قبل منتصف الليل، أمس الخميس، بسبب "عطب تقني" أعلنه ربانها. ولم تبدأ المشاكل التي ستستمر إلى غاية 11 صباحا اليوم الجمعة إلا بعد الوصول إلى البيضاء.
ولم يجد الركاب بعدما حطوا رحالهم بمطار البيضاء مخاطَبا يخبرهم بالخطوات التالية المبرمجة، وفوجئوا بعدم معرفة مستخدَمي المطار بمشكلهم، لتبدأ أصوات الاستهجان في الارتفاع بُعَيد الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
ونظم المسافرون من مختلف الجنسيات وقفة احتجاجية بشعارات منها: "المسؤول يْجي"، أي "على المسؤول أن يأتي"، و"لارام الشوهة"، أي "الخطوط الملكية المغربية فضيحة"، بعدما طلبت موظفة بالمطار من المسافرين غير المغاربة الانتظار بالفندق، وقالت للمغاربة إن عليهم "الذهاب للمسؤول ومخاطبته".
وبعد صراخ حاد متواصل، تجول المحتجون في مطار محمد الخامس الدولي رافعين شعارات احتجاجية مستنكرة "إهمالهم والتخلي عنهم"، لم تخمد إلا بعد الساعة الخامسة والنصف، بعد وعد مسؤول بحل الإشكال بعد الساعة الثامنة صباحا، وتوجيه الركاب إلى فندقين داخل وخارج المطار.
واستنكر مسافرون أردنيون "غياب احترام الكرامة" و"غياب المساعدة"، مسجلين أن خبر موعد انطلاق الطائرة وصلهم من العاصمة عمان قبل أن يصلهم من داخل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء؛ فيما استنكرت راكبتان مسنتان من الأردن ما أسمتاها "رحلة الجحيم"، و"تتويهَهُما من مسؤول لآخر"، و"عدم أخذهما حتى لفندق لإمضاء ما تبقى من الساعات الأولى للصباح قبل الانطلاق بعد الساعة الثانية عشرة بعد الظهر".
تجدر الإشارة إلى أن "الخطوط الملكية المغربية" وزعت على الركاب شهادة موقعة تقر بالتأخر لمدة اثني عشرة ساعة وثلاثين دقيقة؛ كما أن ركابا اختاروا إلغاء الرحلة والتوجه إلى منازلهم، من بينهم المسرحية ووزيرة الثقافة المغربية سابقا ثريا جبران.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
Cette pseudo compagnie est championne lorsque il
s'agit de humilier les voyageurs , elle te fait regretter le voyage vers le Maroc, la dernière fois de Strasbourg à Casablanca retard d'environs 6heures sans aucune explication ni eau ni café ni journal, j'ai osé demandé pourquoi nous devons attendre sans aucun communiqué, la personne était surprise, za3ma pourquoi tu demandes des comptes....
Le pire nous sommes passé de Strasbourg vers Bordeaux puis à Fez pour arriver à Casablanca dans un avion pardon dans SARI3 WED ZEM
je préfère partir avec Rayair ou Transavia que avec RAM qui ne respecte pas les compatriotes marocains et les touristes également.
للأسف الخطوط المغربية تتوفر على ربابنة مؤهلين لكن الخدمات صفر .و كل هذا سببه سوء الإدارة .
فكيف يعقل ان يتم تحرير الصحة والتعليم ولا يمكن تحرير شركة الطيران ؟؟
لا اتذكر ولو مرة واحة سافرت معها وكانت المغادرة في الوقت المسجل
وحتي مع الشركات التبعة لها والتي افلست اتلاس بلو
بل الاغرب ان الشركات التي تاتي الي المغرب قد اصابتها العدوي
فشركة رايان اير سافرت معها السنة الماضية فكان التاخير الي الرباط بساعة بدون مبرر
والاغرب من هذا ان رايان اير كانت الوحيدة في المطار من بين مئات الطائرات التي تتاخر عن وقت المغادرة
لماذا ثقافة عدم احترام الوقت سائدة بهذا الشكل
غريب
سافرت مع ايزي دجيت التركية سويسرا وروسيا وشركات اخري واقسم بالله انها كانت في الموعد
و لهذا أنصح المتضررين بالذهاب إلى اسبانيا.. مالقة أو اشبيلية و من تم العالم مفتوح بأقل ثمن و أرفع معاملة.. و اتركوا لارام لتصدير البرتقال و الفواكه الحمراء لروسيا و ما جاورها..و يكون في عون حتى الفواكه مساكين..
فيقوا من سباتكم فالمنافسة شرسة وتنتظر هذه الفرص. طيروا بعقلكم
الزبون عند الغرب هو ملك ويجب معاملته معاملة حسنة وتقديم احسن الخدمات له ، وتوفير اثمنة مناسبة لسفره ، ناهيك عن تشجيعه بتوفير تخفيضات تمكنه من الرجوع مرة اخرى ، وأخيرا ارضاء الزبون هو الهدف الأسمى لتحقيق ربح أفضل يعود بالنفع لكلا الطرفين.
واش باقي شي واحد كيسافر مع الخراب.