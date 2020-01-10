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الرئيسية | مال وأعمال | "الإهمال" يدفع مسافري "لارام" إلى الاحتجاج بمطار محمد الخامس

"الإهمال" يدفع مسافري "لارام" إلى الاحتجاج بمطار محمد الخامس

"الإهمال" يدفع مسافري "لارام" إلى الاحتجاج بمطار محمد الخامس
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 10 يناير 2020 - 17:00

قاد "عطب تقني" في رحلة جوية من مطار الدار البيضاء إلى العاصمة الأردنية عمان إلى وقفة احتجاجية بمطار محمد الخامس في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

رحلة خطوط "لارام" التي كانت تحمل ثلاثة فرق مسرحية مغربية، من المبرمج أن تشارك في "مهرجان المسرح العربي" بعمان، عادت جوا من تونس بعد انطلاقها على الساعة 11 قبل منتصف الليل، أمس الخميس، بسبب "عطب تقني" أعلنه ربانها. ولم تبدأ المشاكل التي ستستمر إلى غاية 11 صباحا اليوم الجمعة إلا بعد الوصول إلى البيضاء.

ولم يجد الركاب بعدما حطوا رحالهم بمطار البيضاء مخاطَبا يخبرهم بالخطوات التالية المبرمجة، وفوجئوا بعدم معرفة مستخدَمي المطار بمشكلهم، لتبدأ أصوات الاستهجان في الارتفاع بُعَيد الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ونظم المسافرون من مختلف الجنسيات وقفة احتجاجية بشعارات منها: "المسؤول يْجي"، أي "على المسؤول أن يأتي"، و"لارام الشوهة"، أي "الخطوط الملكية المغربية فضيحة"، بعدما طلبت موظفة بالمطار من المسافرين غير المغاربة الانتظار بالفندق، وقالت للمغاربة إن عليهم "الذهاب للمسؤول ومخاطبته".

وبعد صراخ حاد متواصل، تجول المحتجون في مطار محمد الخامس الدولي رافعين شعارات احتجاجية مستنكرة "إهمالهم والتخلي عنهم"، لم تخمد إلا بعد الساعة الخامسة والنصف، بعد وعد مسؤول بحل الإشكال بعد الساعة الثامنة صباحا، وتوجيه الركاب إلى فندقين داخل وخارج المطار.

واستنكر مسافرون أردنيون "غياب احترام الكرامة" و"غياب المساعدة"، مسجلين أن خبر موعد انطلاق الطائرة وصلهم من العاصمة عمان قبل أن يصلهم من داخل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء؛ فيما استنكرت راكبتان مسنتان من الأردن ما أسمتاها "رحلة الجحيم"، و"تتويهَهُما من مسؤول لآخر"، و"عدم أخذهما حتى لفندق لإمضاء ما تبقى من الساعات الأولى للصباح قبل الانطلاق بعد الساعة الثانية عشرة بعد الظهر".

تجدر الإشارة إلى أن "الخطوط الملكية المغربية" وزعت على الركاب شهادة موقعة تقر بالتأخر لمدة اثني عشرة ساعة وثلاثين دقيقة؛ كما أن ركابا اختاروا إلغاء الرحلة والتوجه إلى منازلهم، من بينهم المسرحية ووزيرة الثقافة المغربية سابقا ثريا جبران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - Aniss الجمعة 10 يناير 2020 - 17:09
Salam

Cette pseudo compagnie est championne lorsque il
s'agit de humilier les voyageurs , elle te fait regretter le voyage vers le Maroc, la dernière fois de Strasbourg à Casablanca retard d'environs 6heures sans aucune explication ni eau ni café ni journal, j'ai osé demandé pourquoi nous devons attendre sans aucun communiqué, la personne était surprise, za3ma pourquoi tu demandes des comptes....

Le pire nous sommes passé de Strasbourg vers Bordeaux puis à Fez pour arriver à Casablanca dans un avion pardon dans SARI3 WED ZEM


je préfère partir avec Rayair ou Transavia que avec RAM qui ne respecte pas les compatriotes marocains et les touristes également.
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17
2 - Azizo الجمعة 10 يناير 2020 - 17:12
اغلى الاسعار و اكفس جودة، لابد من مقاطعة هذه الشزكة لانها لا تخدم مصالح المواطنين، فقط تستنزف جيوبهم و تجعلهم يعيشون الجحيم
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26
3 - المتتبع الجمعة 10 يناير 2020 - 17:12
ما هذه الفضايح عند هذه الشركة التي لا تشرف لا المغرب ولا المغاربة لا من حيث المعاملة ولا من حيث الثمن لك الله يا مواطن
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16
4 - مغربي الجمعة 10 يناير 2020 - 17:14
يا اخي سافروا في خطوط جوية تحترم حقوق المسافر اذا حصل لك مشكل أو تأخير هم سيصلون بك و يحجزون لك الفندق و سيتم تعويضك ماديا .
للأسف الخطوط المغربية تتوفر على ربابنة مؤهلين لكن الخدمات صفر .و كل هذا سببه سوء الإدارة .
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19
5 - عبدو من السويد الجمعة 10 يناير 2020 - 17:16
والله لا افهم كيف انه لا زال هناك من يسافر مع تلك الشركة، الحمد لله آخر مرة سافرت معهم كان اكتوبر من سنة 2009. اما الان فأسافر مع نوروجين، وكل شيء على ما يرام، الخدمة جيدة والاثمنة جد منخفضة والواي فاي متوفر على متن الطائرة، ولا اتذكر أني فقدت أمتعتي يوما او وقع لي معهم أي مشكل.
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13
6 - issam الجمعة 10 يناير 2020 - 17:17
la honte comme d'habitude. olaaaah lalla chawhtonnnnna.
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7
7 - Youssef widadi الجمعة 10 يناير 2020 - 17:19
يجب مقاطعة هده الشركة الفاشلة.
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14
8 - مواطن الجمعة 10 يناير 2020 - 17:20
لارام تشكل عبئا ماليا على الدولة فهي شركة غير مدرة وكل سنة تقع في عجز مالي كبير. لارام تسئ إلى سمعة البلد اخلال بالمواعيد اثمنة مرتفعة خدمات متردية تسئ إلى كرامة الركاب موضفون في قمة التعالي والتكبر . الحاصول لازين لامجي بكري يجب خوصصتها هذا هو الحل وجميع شركات الدولة
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11
9 - مدريد الجمعة 10 يناير 2020 - 17:26
ليس لارام فقط في جميع انحاء العالم و الجد متقدم منها ليس هناك من يخبرك بما يجري فقط عندنا الدم يغلي و عندهم هنا الدم بارد. و اله غالب على ذكر بوتفليقة.
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-7
10 - عبدالله الجمعة 10 يناير 2020 - 17:26
الخطوط الملكية المغربية اصبحت كالخطاف (في يد الله توصل ولا تحصل).
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11
11 - رحيم علي الجمعة 10 يناير 2020 - 17:27
حان الوقت لتحرير هذه الشركة وابعادها عن اموال خزينة الدولة ولا تستمر في عمل دور طاكسي في خدمة رموز السلطة والسياسة واستنزاف مواردها لخدمة سلطة التحكم مما ادى إلى افلاسها بشكل هيكلي !؟
فكيف يعقل ان يتم تحرير الصحة والتعليم ولا يمكن تحرير شركة الطيران ؟؟
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11
12 - Aziz1 الجمعة 10 يناير 2020 - 17:27
اين ما نظرت تجد عدم المسؤولية . ليس هناك طاءرة للا حتياط لتستعمل في حالة الطوارئ ؤ لم عجب حال ميسافرش مع RAM.
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8
13 - Abdou الجمعة 10 يناير 2020 - 17:29
اقبح واكفس طياران رأيته فوق الكرة الأرضية.لا معمالة.ولااحترام .لا إحترام للوقت وللزبناء المهم اجتمعت في هذه الشركة الطيارات كل الاخلاق الرديلة والقبيحة إن لله وإن إليه راجعون اللهم غيير كل المسؤولين عن هذه الشركه
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7
14 - أحمد الجمعة 10 يناير 2020 - 17:29
جيبو كارلوس غصن يسير هاد الشركة ينقدها، راه سالات منو نيسان
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6
15 - وهيب الجمعة 10 يناير 2020 - 17:30
أكفس وأغلى خطوط في العالم ،بدون منازع
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9
16 - citoyen الجمعة 10 يناير 2020 - 17:30
عجيب امر هذه الشركة
لا اتذكر ولو مرة واحة سافرت معها وكانت المغادرة في الوقت المسجل
وحتي مع الشركات التبعة لها والتي افلست اتلاس بلو
بل الاغرب ان الشركات التي تاتي الي المغرب قد اصابتها العدوي
فشركة رايان اير سافرت معها السنة الماضية فكان التاخير الي الرباط بساعة بدون مبرر
والاغرب من هذا ان رايان اير كانت الوحيدة في المطار من بين مئات الطائرات التي تتاخر عن وقت المغادرة
لماذا ثقافة عدم احترام الوقت سائدة بهذا الشكل
غريب
سافرت مع ايزي دجيت التركية سويسرا وروسيا وشركات اخري واقسم بالله انها كانت في الموعد
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6
17 - Taika الجمعة 10 يناير 2020 - 17:31
Ma femme a vecu un calvaire a l aeroport de casa a cause du repport dun vol deux fois le meme jour et au lieur qu elke prend le vol a 14 ce n est qu a minuit qu elle a pu predre le vol mais pas de bagage avec. Et entre temps aucune prise en charge des passagers aucune communication et si vous demandez personne ne sait rien. C est la honte. Il n ya que la ram qui fait le vol vers le pays ou je travaille. Si j zvais d autres choix c est sur que je ne prendrai plus la ram.
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4
18 - مواطن.. الجمعة 10 يناير 2020 - 17:31
الشوهة في كل شئ في هاد البلاد فالخطوط الجوية في العقرات في التعليم في الادارة كل شئ مورتبك وعندما تقع في اى مشكل لم تجد من ياخد لك حقك مهم انك تعيش في غابة رد بالك وحضي راسك
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5
19 - ههههههه الجمعة 10 يناير 2020 - 17:32
لارام. شركة طيران مغربية ههههههه.
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6
20 - منطلق الجمعة 10 يناير 2020 - 17:32
إوا ب______از للخ م م.. زعما كتقول للمغاربة جريووو طوالكوم.. اللي ما بغانا هاكا ينطح راسو مع الحيط.. لن نسمح قيد أنملة في كيفية معاملتنا اللا انسانية..
و لهذا أنصح المتضررين بالذهاب إلى اسبانيا.. مالقة أو اشبيلية و من تم العالم مفتوح بأقل ثمن و أرفع معاملة.. و اتركوا لارام لتصدير البرتقال و الفواكه الحمراء لروسيا و ما جاورها..و يكون في عون حتى الفواكه مساكين..
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7
21 - Kénitra city الجمعة 10 يناير 2020 - 17:44
لما لا يأمر الملك بصفته رئيس لارام بإتخاد اجراءات من اجل رفع جودة الشركة فسمعتها كارثية
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5
22 - غيور الجمعة 10 يناير 2020 - 17:47
ماهذا الاستهتار واللامبالاة والحكرة للمواطنين حسبنا والله ونعم الوكيل فيكم يا مصاصين دم الضعفاء ثمن السفر مع الخطوط الملعونة باهظ والخدمات لاشئ اما عندما نسافر مع خطوط اخرى تشعر بالقيمة و وحسن المعاملة
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3
23 - Ben الجمعة 10 يناير 2020 - 17:48
هذا ليس العطب الأول . ان هذه الخطوط إذا لم تجد ربانًا قادرين ان يسوقونها جوًا وأرضًا ستبقى خطوطا مكتوبة على سطح الطائرة وبس.
فيقوا من سباتكم فالمنافسة شرسة وتنتظر هذه الفرص. طيروا بعقلكم
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1
24 - ارضاء الزبون الجمعة 10 يناير 2020 - 17:49
منذ اكثر من عشرين سنة قاطعنا هذه الخطوط لما تتسم به من رداءة الخدمة لا في المطارات ولا في الطائرة ، لان عقلية الرئيس والمرؤوس عقلية تعود الى العصر الحجري مادامت الأبحاث أحدث مؤخرًا ان جينات العصر الحجري لازالت موجودة في شمال أفريقيا ومن بينها المغرب ، كما ان من يتعامل مع الخطوط الملكية المغربية ينتمي الى العصر الحجري في تفكيره .فالمل من قصدها يستاهل اكثر من ذلك ،
الزبون عند الغرب هو ملك ويجب معاملته معاملة حسنة وتقديم احسن الخدمات له ، وتوفير اثمنة مناسبة لسفره ، ناهيك عن تشجيعه بتوفير تخفيضات تمكنه من الرجوع مرة اخرى ، وأخيرا ارضاء الزبون هو الهدف الأسمى لتحقيق ربح أفضل يعود بالنفع لكلا الطرفين.
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1
25 - Moh الجمعة 10 يناير 2020 - 17:50
Ce n’est plus delà sécurités c est Sa passe ou ça casse le commandant doit être sanctionné par IATA Normalement dès qu’on et détecté un problème on atterri à l.aeroport le plus proche et ne pas retourné À son aéroport d attache à plus de 4000 km il aurait pu continué Jusqu’à. La Jordanie
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1
26 - Citoyen الجمعة 10 يناير 2020 - 17:51
هوما لجابوها لراسهم
واش باقي شي واحد كيسافر مع الخراب.
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4
27 - حمزة الجمعة 10 يناير 2020 - 17:53
فقط احترمو الملصق في طائراتكم المتهالكة الخطوط الملكية المغربية تبصمون العار على المغاربة بعدم لا مبالات والاهمال خدمة الزبناء في الحضيض معرفتش شكون هطاكم اربع نجوم
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2
28 - محب للسفر الجمعة 10 يناير 2020 - 17:57
نفس المشاكل عرفها مسافرون بمطار بولونيا بإيطاليا يوم الأحد الماضي 5 يناير، تأخر رحلة المساء ساعتين، وإلغاء رحلة الزوال، مع مكوث المسافرين أكثر من عشر ساعات دون وجود مسؤول لتقديم استفسارات وطمأنة المسافرين.
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