"الإهمال" يدفع مسافري "لارام" إلى الاحتجاج بمطار محمد الخامس

هسبريس من الدار البيضاء

قاد "عطب تقني" في رحلة جوية من مطار الدار البيضاء إلى العاصمة الأردنية عمان إلى وقفة احتجاجية بمطار محمد الخامس في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

رحلة خطوط "لارام" التي كانت تحمل ثلاثة فرق مسرحية مغربية، من المبرمج أن تشارك في "مهرجان المسرح العربي" بعمان، عادت جوا من تونس بعد انطلاقها على الساعة 11 قبل منتصف الليل، أمس الخميس، بسبب "عطب تقني" أعلنه ربانها. ولم تبدأ المشاكل التي ستستمر إلى غاية 11 صباحا اليوم الجمعة إلا بعد الوصول إلى البيضاء.

ولم يجد الركاب بعدما حطوا رحالهم بمطار البيضاء مخاطَبا يخبرهم بالخطوات التالية المبرمجة، وفوجئوا بعدم معرفة مستخدَمي المطار بمشكلهم، لتبدأ أصوات الاستهجان في الارتفاع بُعَيد الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ونظم المسافرون من مختلف الجنسيات وقفة احتجاجية بشعارات منها: "المسؤول يْجي"، أي "على المسؤول أن يأتي"، و"لارام الشوهة"، أي "الخطوط الملكية المغربية فضيحة"، بعدما طلبت موظفة بالمطار من المسافرين غير المغاربة الانتظار بالفندق، وقالت للمغاربة إن عليهم "الذهاب للمسؤول ومخاطبته".

وبعد صراخ حاد متواصل، تجول المحتجون في مطار محمد الخامس الدولي رافعين شعارات احتجاجية مستنكرة "إهمالهم والتخلي عنهم"، لم تخمد إلا بعد الساعة الخامسة والنصف، بعد وعد مسؤول بحل الإشكال بعد الساعة الثامنة صباحا، وتوجيه الركاب إلى فندقين داخل وخارج المطار.

واستنكر مسافرون أردنيون "غياب احترام الكرامة" و"غياب المساعدة"، مسجلين أن خبر موعد انطلاق الطائرة وصلهم من العاصمة عمان قبل أن يصلهم من داخل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء؛ فيما استنكرت راكبتان مسنتان من الأردن ما أسمتاها "رحلة الجحيم"، و"تتويهَهُما من مسؤول لآخر"، و"عدم أخذهما حتى لفندق لإمضاء ما تبقى من الساعات الأولى للصباح قبل الانطلاق بعد الساعة الثانية عشرة بعد الظهر".

تجدر الإشارة إلى أن "الخطوط الملكية المغربية" وزعت على الركاب شهادة موقعة تقر بالتأخر لمدة اثني عشرة ساعة وثلاثين دقيقة؛ كما أن ركابا اختاروا إلغاء الرحلة والتوجه إلى منازلهم، من بينهم المسرحية ووزيرة الثقافة المغربية سابقا ثريا جبران.