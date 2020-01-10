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كُتّاب وآراء
"إيمورانت أنفست" تطرح 4 ملايين سهم في البورصة
أعلنت شركة "إيمورانت أنفست" طرح 4.08 ملايين من أسهمها في بورصة الدار البيضاء، في واحدة من أكبر العمليات التي تشهدها سوق القيم المنقولة مع بداية سنة 2020.
وقالت سمية التازي، الرئيسة التنفيذية لشركة "إيمورانت إنفست"، إن عملية الاكتتاب ستتم بسعر 100 درهم للسهم الواحد؛ وذلك خلال الفترة ما بين 27 و31 يناير الجاري.
وأوضحت التازي، في لقاء صحافي عقدته بمدينة الدار البيضاء، أن القيمة الإجمالية لهذه العملية ستبلغ 408 ملايين درهم، وستساهم في تعزيز القوة المالية للشركة، ما سيتيح لها إطلاق مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
وتعادل هذه الزيادة في الرأسمال حصة 46 في المائة من الرأسمال الاجتماعي، وستساهم في زيادة الحصة العائمة في بورصة الدار البيضاء إلى مستوى 58.3 في المائة.
وقال مسؤولو الشركة إن عملية الرفع من الرأسمال ستتيح مواصلة توسيع استثماراتها في مجموعة من الأنشطة العقارية، خاصة العقار المهني المعد للإيجار.
وتراهن شركة "إيمورانت إنفست" على التمويلات الذاتية لإطلاق استثماراتها، إذ كشف مسؤولوها أنهم لا يفضلون اللجوء إلى القروض قبل سنة 2022 لتمويل تلك الاستثمارات؛ وأكدوا أن الشركة تتعهد بضمان أرباح سنوية عن الاستثمار، تعادل 6 في المائة على الأقل من الرأسمال انطلاقاً من الإيرادات القارة والمنتظمة المحصلة من إيجار العقارات.
وكانت الشركة وزعت سنة 2018 أرباحا بمردودية تبلغ 6 في المائة، وفي 2019 وزعت عائدا بنسبة 6.5 في المائة.
يشار إلى أن "إيمورانت أنفست" تأسست سنة 2011 من طرف رجل الأعمال المغربي عادل الدويري، لتتحول إلى شركة مساهمة سنة 2017، وأدرجت في البورصة خلال 2018؛ لتصبح بذلك أول شركة استثمار مغربية خاصة متخصصة في توظيف الأموال في العقار المهني المعد للإيجار، ومكافأة المساهمين فيها عبر توزيع إيرادات إيجار أصولها العقارية المتنوعة.
وتضم محفظة الأصول العقارية للشركة مكاتب إدارية ومنشآت صناعية ومقار شركات عالمية ومتاجر.