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الرئيسية | مال وأعمال | مجموعة أمريكية توظف حلولا ذكية لمشاريع العقار

مجموعة أمريكية توظف حلولا ذكية لمشاريع العقار

مجموعة أمريكية توظف حلولا ذكية لمشاريع العقار
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 10 يناير 2020 - 20:35

أعلنت المجموعة العقارية "كيلر ويليامز" الأمريكية اعتماد حلول رقمية، توظف الذكاء الصناعي في عملياتها الترويجية للمشاريع العقارية بالمغرب.

وقال يوسف منصور، الرئيس التنفيذي لفرع مجموعة "كيلر ويليامز" الأمريكية في المغرب، إنه جرى اعتماد نظام رقمي يتيح تحليل البيانات الخاصة بالمنعشين العقاريين، الراغبين في تسويق منتجاتهم عبر قنوات المجموعة الأمريكية.

وأضاف منصور، في تصريح لهسبريس، أن "المنصة الرقمية، التي تشتغل عليها مجموعتنا، تقوم بتجميع كافة البيانات التي يجب توفرها في أي مشروع قانوني، بعدها يتم تحديد الفئة المستهدفة بعد تحديد الأسعار التي يمكن أن تسوق بها في المملكة، بناء على مجموعة من المعطيات التي يتم تحليلها عبر تقنية الذكاء الصناعي".

وأكد يوسف منصور أن المجموعة الأمريكية افتتحت مركزا للأعمال، يوفر مجموعة من الخدمات والتداريب لفائدة الوسطاء والوكلاء العقاريين المعتمدين، من أجل الرفع من مستوى أداء القطاع العقاري وتفادي الوقوع في براثن أصحاب المشاريع العقارية التي لا تتوافر فيها المعايير القانونية والتجارية المعمول بها في المملكة، حماية للزبناء وللمهنة بشكل عام.

وقال يوسف المرنيسي، مدير عام الفرع المغربي للمجموعة الأمريكية، إن وكلاء "كيلر وليامز" في المغرب يستفيدون من مزايا ملموسة، حيث تم تدريبهم بشكل مستمر من طرف أفضل الوكلاء العقاريين الأمريكيين بمسارات مهنية تفوق 30 سنة.

وأضاف المرنيسي: "يتيح مركز الأعمال لجميع الوكلاء التركيز أكثر على أعمالهم الأساسية والاعتماد على التدريب والرفع من مهاراتهم، كما يمكنهم أيضا تطوير وزيادة خبراتهم المهنية في كل فئة من المنتجات العقارية المتمثلة في: العقارات السكنية، المهنية، بيع الأراضي، والبيع بالتجزئة".

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العقارية "كيلر وليامز المغرب" تسعى إلى الانتشار على المستوى الوطني، وتهدف إلى فتح مكاتبها في مدن مراكش وطنجة والرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عزالدين لعيون الجمعة 10 يناير 2020 - 20:52
اضن أن بعد ما وقع في قديت باب دارنا صيصبح من يريد شراء عقارا في المغرب سيحسب الف حساب .
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5
2 - عقاقري باب الله الجمعة 10 يناير 2020 - 20:54
ما ابقات تيقة واتفقدات من كل العقاريين انهم مافيات مغاربة او امريكيين الذين شموا رائحة الفساد العقاري والان يبحتون عن كعكة لو وجدوها عند المغاربا ما ابقاو افلوس عند المغاربا كلشي اداوه المافيات الجيوب اخواو ما ابقى غير الذكاء الاكتروني انصب اعلينا
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6
3 - Immigre الجمعة 10 يناير 2020 - 20:58
C’est un nouveau système
Américain pour Arnaquer les marocains de plus en plus ou quoi arrêtez vous baratins no
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