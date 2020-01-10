مجموعة أمريكية توظف حلولا ذكية لمشاريع العقار

هسبريس – محمد لديب

أعلنت المجموعة العقارية "كيلر ويليامز" الأمريكية اعتماد حلول رقمية، توظف الذكاء الصناعي في عملياتها الترويجية للمشاريع العقارية بالمغرب.

وقال يوسف منصور، الرئيس التنفيذي لفرع مجموعة "كيلر ويليامز" الأمريكية في المغرب، إنه جرى اعتماد نظام رقمي يتيح تحليل البيانات الخاصة بالمنعشين العقاريين، الراغبين في تسويق منتجاتهم عبر قنوات المجموعة الأمريكية.

وأضاف منصور، في تصريح لهسبريس، أن "المنصة الرقمية، التي تشتغل عليها مجموعتنا، تقوم بتجميع كافة البيانات التي يجب توفرها في أي مشروع قانوني، بعدها يتم تحديد الفئة المستهدفة بعد تحديد الأسعار التي يمكن أن تسوق بها في المملكة، بناء على مجموعة من المعطيات التي يتم تحليلها عبر تقنية الذكاء الصناعي".

وأكد يوسف منصور أن المجموعة الأمريكية افتتحت مركزا للأعمال، يوفر مجموعة من الخدمات والتداريب لفائدة الوسطاء والوكلاء العقاريين المعتمدين، من أجل الرفع من مستوى أداء القطاع العقاري وتفادي الوقوع في براثن أصحاب المشاريع العقارية التي لا تتوافر فيها المعايير القانونية والتجارية المعمول بها في المملكة، حماية للزبناء وللمهنة بشكل عام.

وقال يوسف المرنيسي، مدير عام الفرع المغربي للمجموعة الأمريكية، إن وكلاء "كيلر وليامز" في المغرب يستفيدون من مزايا ملموسة، حيث تم تدريبهم بشكل مستمر من طرف أفضل الوكلاء العقاريين الأمريكيين بمسارات مهنية تفوق 30 سنة.

وأضاف المرنيسي: "يتيح مركز الأعمال لجميع الوكلاء التركيز أكثر على أعمالهم الأساسية والاعتماد على التدريب والرفع من مهاراتهم، كما يمكنهم أيضا تطوير وزيادة خبراتهم المهنية في كل فئة من المنتجات العقارية المتمثلة في: العقارات السكنية، المهنية، بيع الأراضي، والبيع بالتجزئة".

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العقارية "كيلر وليامز المغرب" تسعى إلى الانتشار على المستوى الوطني، وتهدف إلى فتح مكاتبها في مدن مراكش وطنجة والرباط.