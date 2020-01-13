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الرئيسية | مال وأعمال | الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل اليورو

الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل اليورو

الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل اليورو
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 يناير 2020 - 03:35

أعلن بنك المغرب أن الدرهم ارتفع بنسبة 0.30 في المائة مقابل الدولار، وانخفض بمعدل 0.22 في المائة مقابل اليورو، وذلك خلال شهر دجنبر 2019.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير 2020، أنه لم تتم أي عملية للبيع في سوق العملات منذ شهر أبريل 2018.

على مستوى المبادلات البين-بنكية، أشار التقرير إلى أن حجم المبادلات من العملات مقابل الدرهم استقر في متوسط قدره 29.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 19.5 مليار درهم، مقارنة مع المتوسط المسجل خلال نفس الشهر من سنة 2018.

وبخصوص عمليات الأبناك مع الزبائن، فقد بلغ حجمها، حسب المصدر نفسه، 24.9 مليار درهم بالنسبة للمشتريات النقدية، التي لم تسجل تغييرا يذكر، فضلا عن 14.9 مليار درهم بالنسبة لنظيرتها لأجل.

من جانبها، بلغت المبيعات النقدية 26.1 مليار درهم، فيما بلغت لنظيرتها لأجل 2.8 مليار درهم، بعد حجم إجمالي بلغ على التوالي 25.2 مليار درهم و4.7 مليار درهم.

وفي هذه الظروف، بلغت وضعية الصرف الصافية للأبناك 1.6 مليار درهم عند متم شهر أكتوبر المنصرم، مقابل 5 مليار درهم عند متم شهر شتنبر الماضي، بحسب البنك المركزي.

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