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الرئيسية | مال وأعمال | "الديون العالمية" تلامس سقف 253 تريليون دولار

"الديون العالمية" تلامس سقف 253 تريليون دولار

"الديون العالمية" تلامس سقف 253 تريليون دولار
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 07:38

أفادت بيانات معهد التمويل الدولي بارتفاع نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 322 بالمائة، مسجلا 253 تريليون دولار بالربع الثالث من العام 2019.

وتوقع المعهد (أكبر تجمع للمؤسسات المالية في العالم)، في تقرير صدر الاثنين، أن ينمو الدين العالمي بوتيرة أسرع في 2020؛ ويقدر أن يتجاوز 257 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وعزا هذا الارتفاع، بالأساس، إلى ديون القطاع غير المالي والفوائد المنخفضة والشروط الميسرة للاقتراض.

وأشار التقرير إلى أنه "مع ارتفاع الديون سيكون من الصعب الحصول على تمويل لأهداف التنمية المستدامة على نطاق أوسع، خاصة بالنسبة لبعض الاقتصاديات الناشئة".

ومعهد التمويل الدولي، هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية وإدارة المخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.

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