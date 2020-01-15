24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4216:2218:4520:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. متى تكون المعرفة حقا؟ (5.00)

  2. "دار الأمومة" بإملشيل تعدد إكراهات خدمة الحوامل (5.00)

  3. منظومة ذكية تضبط مخالفات "مسافة الأمان" بأبو ظبي (5.00)

  4. أخرباش تحذر من اللعب بـ"نار الخطاب العنصري" في وسائل الإعلام (5.00)

  5. حكومة إسبانيا تعد بالزيادة في المعاشات والأجور (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | مندوبية التخطيط تحذر حكومة العثماني من خطر الاقتراض الخارجي

مندوبية التخطيط تحذر حكومة العثماني من خطر الاقتراض الخارجي

مندوبية التخطيط تحذر حكومة العثماني من خطر الاقتراض الخارجي
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 15 يناير 2020 - 09:00

حذَّرت المندوبية السامية للتخطيط من الاقتراض الخارجي من قبل الحكومة، وقالت إنه يُمثل إشكالية ما لم يوجّه إلى المشاريع المُنتِجة والمُدرة للعملة الصعبة والتي يجري انتقاؤها بعناية وتدبيرها بصرامة وتقييم نتائجها بدقة.

ورفعت حكومة سعد الدين العثماني من وتيرة الاقتراض الخارجي، حيث كان القانون المالي لسنة 2019 قد أتاح لها ذلك في حدود 27 مليار درهم، وجرى رفع الرقم خلال القانون المالي للسنة الجارية إلى 31 مليار درهم.

وقالت المندوبية، في إصدار جديد اليوم الثلاثاء حول الميزانية التوقعية لسنة 2020، إن النمو الاقتصادي الوطني سيُواصل ارتباطه البنيوي بتطور القطاع الفلاحي، وسيبقى الاستثمار الوطني في منحى مستويات نموه الضعيف المُسجلة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني سيُواصل هو الآخر تسجيل تراجعات نسبةً للناتج الداخلي الإجمالي، وبالتالي استمرار تفاقم الحاجيات التمويلية.

وحسب خُبراء المندوبية، سيتأثر النمو الاقتصادي، بعدما انخفضت إمكاناته إلى 3 في المائة، بعراقيل عديدة تُعيق مُساهمته في التشغيل وإعادة توزيع الدخل اجتماعياً وترابياً وتحسن مستويات المعيشة للسكان.

وترى المؤسسة العمومية المُكلفة بالإحصاء في المملكة أنه "يتعين على البلاد الرفع من مجهودات الاستثمار عبر تحسين تدبير البرامج الاستثمارية وتعبئة كبيرة للموارد لصالح القطاعات المنتجة".

ووفق معطيات المندوبية، فإن الزيادة في الاستثمار العمومي بـ4 نقط بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي المُخصصة لهذه القطاعات المنتجة ستُمكن من تحقيق نمو اقتصادي بحوالي 5 في المائة، وهي الوتيرة نفسها عند تحسن مردود الاستثمار كما هو الحال بالنسبة إلى العديد من الدول الصاعدة.

وتُشير مُعطيات المؤسسة، التي يرأسها أحمد لحليمي العلمي، في هذا الصدد، إلى "الأهمية القصوى للنهوض بالتدبير الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي للاقتصاد الوطني وعلى فعالية مبادئ الحكامة العمومية المنصوص عليها في الدستور".

وفي حديثها عن ضُعف الاستثمار الخاص، قالت المندوبية إنه لم يتمكن من قيادة قاطرة المجهودات العمومية. ولذلك، "لا يمكن للدولة أن تنتظر للقيام بعملها في تحويل البنيات الاقتصادية في سياق عالم مليء بالمتغيرات والتحديات التقنية والبيئية والجيواستراتيجية العميقة".

سنة 2019

في تحليلها لتطور الاقتصاد الوطني لسنة 2019، أشارت المندوبية إلى تأثره بالظروف المناخية غير الملائمة والظرفية العالمية الهشة.

ويأتي هذا الأداء الضعيف، بعد النتائج الجيدة المسجلة خلال السنتين الماضيتين، في ظل ضُعف التساقطات المطرية وسوء توزيعها الزمني، بحيث لم يتجاوز إنتاج الحبوب 52 مليون قنطار أي بانخفاض قدر بـ50 في المائة مقارنة بسنة 2018 وبـ34 في المائة مقارنة بالمتوسط السنوي المسجل خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2017.

في المقابل، رصدت المندوبية نتائج جيدة لأنشطة الزراعات الأخرى، خاصة أنشطة التشجير والزراعات الصناعية وزراعة الخضروات، بحيث ساهمت في تقليص تأثير حدة التراجع الذي عرفته زراعة الحبوب. كما عرف إنتاج أنشطة زراعة الحوامض والزيتون، خاصة ارتفاعات كبيرة قدرت على التوالي بـ15 في المائة و22 في المائة مقارنةً بالموسم الفلاحي المنصرم.

وبناءً على ما سبق، سيعرف نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2019 تباطؤاً للسنة الثانية على التوالي؛ وهو ثاني أضعف مُعدل نمو منذ سنة 2007، بعد تلك المسجلة سنة 2016، حيث سيستقر في حوالي 2,3 في المائة عوض 3 في المائة سنة 2018.

آفاق 2020

وبخصوص سنة 2020، قال تقرير المندوبية السامية للتخطيط إن آفاقها تعتمد على المُقتضيات الجديدة المُعلَنة في القانون المالي للسنة الجارية خاصةً فيما يتعلق بتدابير السياسة الجبائية ونفقات الاستثمار والتسيير. وفي جميع الحالات لن يتجاوز النمو الاقتصادي 3,5 في المائة.

وترتكز التوقعات الاقتصادية الوطنية أيضاً على مُستوى التساقطات المطرية إلى غاية نهاية شهر دجنبر المنصرم، بالتالي على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2019-2020، وعلى تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية.

كما تعتمد هذه الآفاق كذلك على تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بحوالي 3 في المائة سنة 2020 عوض 1,5 في المائة سنة 2019، وعلى الانتعاش المرتقب لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وللاستثمارات الخارجية المباشرة بعد النتائج غير الملائمة التي سجلتها سنة 2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عبدو 23 الأربعاء 15 يناير 2020 - 09:11
المغرب أحسن من فرنسا.. وسيكون احسن من احسن بلد ما دام السي عثماني رئيسا للحكومة ومادام النهب لثروات البلاد يتم تقنينه سنويا في البرلمان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - خيط ابيض الأربعاء 15 يناير 2020 - 09:17
مندوبية التخطيط ربما لايكن في علمها بان جيوب المسؤولين والاغنياء فلست واصبحت فارغة.لهذا يجب على الحكومة ان تلجأ للقروض لملئ جيوب هاؤلاء حتى لا يتجهون لجيوب ابناء الشعب المزاليط الفقراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - MAROCAINE الأربعاء 15 يناير 2020 - 09:24
ماذا عن مداخيل الدولة من المعادن الدهب الفوسفط و قريبا الغاز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - هاوية الأربعاء 15 يناير 2020 - 09:24
الله يزيد ويبارك أسرع حكومة في دهاب بالمغرب إلى هاوية وزوال هي حكومة تجار دين .من يخاف عليك يا مغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - رحيم علي الأربعاء 15 يناير 2020 - 09:25
المشكل هو في ضل السيبة الاقتراض الخارجي يذهب لحسابات خاصة لرموز الفساد السياسي والسلطوي بينما الشعب يؤدي لعشرات السنين ولعدة اجيال وهذا الوضع مستمر منذ ما يسمى استقلال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - حمزاوي الأربعاء 15 يناير 2020 - 09:33
عندما نقرء المغرب يقرع أبواب أوربا لتصدير الغاز والمغرب سيصبح قوم بترولية وغازية والمغرب قوة اقتصادية فعلم ان تقرير اسود سواد الكتم سيخرج لفضح الوضع النظري للملكة وما هكذا عناوين صحفية مخدرة ومنومة لهذا الشعب المغلوب على أمره ليتعلق بوهم وسراب يصبره وقت من الزمن بعدها يتم شحنه ضد جيرانه في صورة المطاحن الدونكيشوطية على ان الوضع الراهن سببه الجيران والأعداء وهم كثر شرقا وغربا وشمال وجنوب وتحت الأرض وعلى كل ربوة من روابي العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - ىشوقي حسن الأربعاء 15 يناير 2020 - 09:33
لا ندري الى اي اتجاه نتجه؟ ضرائب كثيرة تفرض كل مرة في السنة و اقتراض و ديون خيالية تعقد لشراء الاسلحة بملايير الدولارات و يمكن احتساب و تخيل ما عقده المغرب من صفقات سلاح خلال 12 سنة الاخيرة...ارقام فلكية حقا فقط مع امريكا و فقط في الاسلحة اي دون احتساب الصفقات التجارية المدنية الاخرى...و هناك صفقات مع دول اخرى تعتبر المغرب مجرد سوق و المغاربة عبيدا يشتغلون لاداء فاتورات خيالية لمنتجاته لا يستعملها عامة المغاربة - و كل رئيس دولة اجنبية يأتي للمغرب لفرض صفقات بملايير الدولارات...المغرب الرسمي يقترض و يقترض كل اسبوع بمسميات مضحكة غريبة و المغرب كل عام يفرض ضريبة على غالبية الناس...السؤال: اين تذهب تلك الاموال و القروض و الضرائب بما ان الوضع يتقهقهر و الفقر ضارب اطنابه في اوساط الشعب و الشباب يعتلقون بسرعة فقط من اجل المطالبة بحق بسيط...اين الثروة؟ اين تذهب الضرائب؟ اين تذهب القروض؟ يفعل بها ماذا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - mann الأربعاء 15 يناير 2020 - 09:34
معنى تطبيق الشريعة عند الاسلاميين يتعلق بالمرأة و ما يدور حولها : الإرث، الجنس، الزواج، الحجاب ...من يعتقد أن لديهم شيء أخر يخص الاقتصاد و التعليم و الصحة و الخدمات... فهو واهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - هذا حﻻل وهذا ح...رام ! الأربعاء 15 يناير 2020 - 09:38
إذا كان العثماني يقرض كل هذه المﻻيير عن طريق _ داير- بﻻ فوائد رغم ان الملتحيين يحرمونها فﻻ مانع ، اما ان كانت بفوائد ثقيلة فما على الحكومة اﻻ ان تتوقف ، وتقضي على الريع والتقاعد السمين وتقاعد البرلمانيين ..و...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.