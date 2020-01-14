"التجاري وفا" والبنك العربي يوقعان مذكرة تعاون

هسبريس من الدار البيضاء

وقع البنك العربي ومجموعة التجاري وفا بنك مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما في كل من المغرب والأردن، وباقي الدول التي يعمل بها الطرفان.

وجاء توقيع هذه المذكرة على هامش منتدى الاستثمار الأردني-المغربي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، حيث وقعها عن البنك العربي نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني، الرئيس والمدير العام للمجموعة.

وسيشمل التعاون المشترك بين المصرفين عدة مجالات، من بينها التمويل التجاري وأسواق رأس المال وتمويل المشاريع والخدمات المصرفية لقطاع الشركات، إلى جانب قروض التجمع البنكية.

وقال نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار حرص البنك العربي على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية"، وأضاف: "سنعمل من خلال تعاوننا المشترك مع مجموعة التجاري وفا بنك على تسخير الخبرات المصرفية الطويلة لدى الطرفين، وتوظيف شبكة فروعنا، لتقديم الحلول التمويلية والخدمات المصرفية بما يخدم قطاع الشركات والأعمال والقطاعات الحيوية، ويسهم في دعم وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين".

وقال محمد الكتاني، الرئيس والمدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك: "بادئ ذي بدء لا بد من التذكير بأن علاقة التعاون بين مجموعة البنك العربي والتجاري وفا بنك ليست وليدة اليوم، بل هي قائمة منذ سنوات".

وأوضح الكتاني: "تأتي مذكرة التعاون الموقعة بين المجموعتين اليوم لتأسيس شراكة في مجالات متعددة، قصد خدمة زبائننا، ليس فقط في المملكتين، بل في كل الدول التي تتواجد بها المجموعتان".

وأضاف المتحدث ذاته: "سنعمل سويا على إيجاد فرص تجارية واستثمارية في القطاعات ذات المصلحة المشتركة والقيمة المضافة المستقبلية، قصد بلورتها وتفعيل إنجازها. ولدي كامل الثقة في أن التكامل الجغرافي والخبراتي للمجموعتين سوف يكلل بالنجاح إن شاء الله".

يذكر أن المصرفين يعتبران من المؤسسات المصرفية الرائدة إقليمياً، إذ يمتلك البنك العربي واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية عالمياً، والتي تعمل في 28 بلداً عبر خمس قارات، ويتمتع بتواجد قوي في أهم المراكز المالية العالمية؛ في حين يعتبر التجاري وفا بنك مؤسسة مصرفية رائدة في شمال وغرب ووسط إفريقيا، وهي أول مجموعة بنكية ومالية بدول المغرب العربي وبمنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وتعد فاعلاً مرجعياً بمنطقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا. وبالإضافة للمغرب، تنتشر فروع مجموعة التجاري وفا بنك في 25 دولة، من ضمنها 14 دولة إفريقية، إذ تمتلك أكبر شبكة توزيع في المغرب والأكثر انتشاراً في إفريقيا من خلال 5024 فرعاً.