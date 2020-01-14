شركة إنوي تعمم خدمة الأداء بالهاتف في المغرب

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة إنوي، المتعهد الثالث في قطاع الاتصالات بالمغرب، أنها ستعمم خدمة الأداء عبر الهاتف "إنوي ماني" (InwiMoney) على مجموع التراب الوطني مع نهاية شهر يناير الجاري.

وقال نيكولا ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة "inwi money"، إن خدمة الأداء عبر الهاتف التي توفرها الشركة لزبائنها في المغرب ستعمم على مجموع سلسلة متاجر مرجان بالمملكة، بعد النجاح الذي تم تسجيله منذ دخول هذه الخدمة حيز التنفيذ شهر شتنبر الماضي.

وأوضح نيكولا ليفي، في ندوة صحافية نظمتها إنوي بمدينة الدار البيضاء، لتقديم حصيلة الخدمة بعد 4 أشهر من إطلاقها: "هذه الخدمة مكنت من استقطاب أزيد من 140 ألف زبون و7 ملايين درهم كحجم معاملات في أقل من أربعة أشهر".

وأضاف المتحدث ذاته: "سنة 2020 سيكون التحدي الرئيسي هو العمل على تطوير عرض مستدام للأداء عبر الهاتف النقال، يتميز بقيمة مضافة عالية يمكن اعتمادها من طرف أكبر عدد ممكن من الزبائن لتعزيز الإدماج المالي للمجتمع".

واعتبر ليفي أن هذه النتائج الأولية تعكس القدرة على الابتكار والمرونة التسييرية لاستباق حاجيات الزبناء وضخ دينامية حقيقية في هذا القطاع الواعد.

وتتيح خدمة inwi money الولوج إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، منها تحويل النقود وشراء تعبئات الهاتف، وأداء الفواتير ثم تسديد المشتريات.

وعلى مستوى أسعار خدمات تحويل الأموال وسحبها المقترحة، والتي يتراوح سقفها بين 200 و20 ألف درهم، تقول الشركة إنها تتراوح بين 5 و35 درهما بالنسبة لعمليات التحويل، وبين 10 و60 درهما بالنسبة لعمليات السحب، وهي من ضمن التسعيرات الأرخص مقارنة مع المؤسسات التي تقدم الخدمة نفسها.