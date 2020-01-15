"هواوي" تحقق نتائج استثنائية في السوق المغربي

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت مجموعة "هواوي" لأعمال المستهلكين تسجيلها زيادة بنسبة 178 في المائة في حجم مبيعاتها الإجمالية عبر الأسواق العالمية، ومن ضمنها السوق المغربي.

وقال المدير العام لشركة هواوي المغرب، زهاوو كهووي: "السنة الماضية في المغرب كانت مميزة وغير مسبوقة على جميع المستويات، فالنتائج الجيدة التي تم تحقيقها تترجم أداء شركتنا الذي يمتاز بإستراتيجية تلبي متطلبات المستهلكين من حيث تقديم هواتف ذكية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة".

وأضاف المتحدث ذاته: "بدون شك ستكون 2020 سنة خطوطها الرئيسية التنويع من خلال مجموعة جديدة من الإكسسوارات ستتيح للزبائن عيش تجربة "هواوي" على جميع المستويات".

وربط مسؤولو هواوي انتعاش المبيعات بنجاح مختلف سلاسل العلامة التجارية، إذ سجلت سلسلة هواتف "P" زيادة هائلة في المبيعات بلغت 376 في المائة، بفضل الاستقبال الممتاز المخصص للهواتف ذات النوع "P30 برو" و"P30" و"P30 ليت"، وهي كلها أجهزة تلبي تطلعات الأجيال الشبابية وتتميز بوظائف وخاصيات في غاية الروعة.

وحققت "هواوي" نجاحا لافتا في مبيعات سلسلة "Y" الشهيرة والغنية عن التعريف بنسبة 205 في المائة.

وقال المسؤولون في المجموعة الصينية: "لعل أهم ما يميز هذه السلسلة كونها مزودة بشاشة العرض الكاملة وتتوفر على كاميرات عالية الجودة والدقة، وتمتلك استقلالا ذاتيا استثنائيا ومميزا يلبي متطلبات جيل الشباب".

وحققت هواوي خلال 2019 ارتفاعا في مبيعات سلسلة هواتف "Middle-end" بنسبة 163 في المائة، وهي هواتف ذكية يتراوح سعرها بين 2500 و6000 درهم، وهو ما يؤكد أهمية إستراتيجية المجموعة التي تقدم لزبائنها هواتف ذكية تتمتع بقدرات مذهلة بأثمان تناسب قدرتهم الشرائية.

وبعد النجاح على المستوى التجاري الذي ميز السنة الماضية، تضع "هواوي" صوب أعينها أهدافا جديدة خلال 2020، من خلال إطلاق الهاتف الذكي الاستثنائي "نوفا 5 تيNova 5T" الذي يُعد هاتفا رائدا يتجاوز حدود التصميم والدقة بسعر 4299 درهما.

واختارت الشركة العالمية أن تكون سنة 2020 متميزة وتلبي خلالها توقعات المستهلكين المغاربة من خلال تقديم العديد من الإكسسوارات، كالسماعات "فري ليس" اللاسلكية، وسماعات "فري بودز"، و"فري بودز ليت"، والميزان الإلكتروني "Smart scale"، ومكبر صوت صغير الحجم. ومن خلال كل هذه المنتجات سوف تواصل العلامة التجارية إستراتيجية التنويع التي تتبناها، والموجهة إلى جميع زبائنها من عشاق التكنولوجيا المتطورة.