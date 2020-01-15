السكك الحديدية تكشف برنامج القطارات خلال العطلة‎

هسبريس من الرباط

وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لرحلات القطارات بمناسبة حلول العطلة المدرسية، من الجمعة 17 يناير الجاري إلى الاثنين 27 من الشهر ذاته، تحسبا للحركة الدؤوبة التي ستعرفها تنقلات المسافرين في هذه الفترة.

ويهدف هذا البرنامج، وفق بلاغ للمكتب، توصلت به هسبريس، إلى ضمان سفر الزبناء في أحسن ظروف السلامة والراحة؛ من خلال تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة خاصة على محاور الدار البيضاء - الرباط - فاس - مراكش - طنجة - وجدة- الناظور وآسفي وخريبكة، وتكثيف الفرق التأطيرية التي تسهر على استقبال وإرشاد المسافرين سواء داخل المحطات أم على متن القطارات.

ولتشجيع الزبناء على الاستفادة من الأسعار المخفضة بقطارات ''البراق'' و''الأطلس''، قام المكتب بتطوير منظومته التعريفية لتقديم عروض بأسعار في متناول مختلف شرائح الزبناء بحسب البرمجة المسبقة للسفر وتوقيت القطار وتاريخ السفر.

ودعا الـONCF زبنائه إلى اقتناء التذاكر مسبقا للاستفادة من أفضل الأسعار التي تكون في حدود العدد المتوفر، والسفر في الوقت الذي يصادف السعر الأدنى، واختيار أفضل قطار خلال اليوم، واقتناء تذكرة ذهاب / إياب للاستفادة من السعر التفضيلي، وشراء التذكرة ببطاقة التخفيض المتوفرة بشبابيك المحطات، والاستفادة من العروض الخاصة من خلال اقتناء التذاكر مسبقا.

وأورد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه تم توفير عروض ''البراق'' بسعر 99 درهما بين الدار البيضاء / طنجة، و89 درهما بين الرباط / طنجة، و79 درهما بين القنيطرة / طنجة، وتعريفة ''يالا'' بـ49 درهما فقط على متن قطارات ''الأطلس'' التي تشمل خريبكة وآسفي، وتعريفة 29 درهما للسفر من خريبكة إلى الدار البيضاء ومن آسفي إلى ابن جرير، وتعريفة 99 درهما للسفر من الدار البيضاء والرباط وطنجة نحو الجهة الشرقية.

وبالنسبة للرحلات العائلية وبالإضافة إلى كل المزايا، يقول المكتب، يستفيد الأطفال من تخفيض بنسبة 30% في حدود 50 درهما في الدرجة الثانية و80 درهما في الدرجة الأولى مهما كانت الوجهة وتاريخ الاقتناء.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو المكتب زبنائه إلى الاستعلام حول مواقيت وتعريفة القطارات عبر مركز خدمة الزبناء من خلال الاتصال بـ2255، والاستعلام بالمحطات وعلى متن القطارات، وعلى الموقع الإلكتروني: www.oncf-voyages.ma.