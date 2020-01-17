"مكتب السكك" يوزع بطائق "براق" على متوجين

هسبريس من الرباط

مستمرا في احتفالاته بمضي سنة على انطلاق قطار البراق فائق السرعة، نظم المكتب الوطني للسكك الحديدية مسابقة للمسافرين عبر مختلف خطوطه، للظفر ببطائق اشتراك مجانية، تضمن التنقلات صوب مختلف الوجهات بشكل مجاني على امتداد سنة كاملة.

وتوج العشرات من الأفراد ببطائق اشتراك مجانية، في حفل أقيم مساء اليوم الجمعة ببهو محطة القطار الرباط أكدال، استعرض فيه مسؤولو المكتب الوطني للسكك الحديدية نجاح السنة الأولى من عمر قطارات "البراق".

سعيد الناصيري، المدير التجاري للقطارات فائقة السرعة "البراق"، أورد أن "حفل توزيع الجوائز يأتي بمناسبة مضي سنة على انطلاق استغلال قطار البراق"، مشيرا إلى أن "هذه السنة شهدت تحقيق مختلف الأهداف المسطرة".

وأضاف الناصيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البراق نقل أزيد من ثلاثة ملايين مسافر؛ كما أن نسبة الرضى من لدن الزبائن وصلت 98 في المائة"، مسجلا أنها "نسبة عالية جدا".

وأوضح المدير التجاري بالمكتب الوطني للسكك الحديدية أن "هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل هو إفراز للمجهودات المبذولة من لدن المكتب"، مؤكدا أن "انتظام السير حقق نسبة رائعة هي 97 في المائة، كما أن المحطات الجديدة بصمت على استحسان كبير".

وأردف الناصيري بأن "المحطات الجديدة تتضمن فضاءات كثيرة، كما توفر إرشادات سلسة لاطلاع المسافرين على المسار"، مثمنا المعايير التي يعتمدها المكتب على مستوى حجز التذاكر.

بدوره قال عثمان، وهو فائز في مسابقة المكتب الوطني للسكك الحديدية، إنه شارك في المسابقة التي تضمنت أسئلة عديدة، ليتصل به مسؤولو المكتب بعدها ويخبروه بفوزه.

وأورد عثمان، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه توج بسنة مجانية تربط مختلف قطارات البراق مع الرباط والدار البيضاء وطنجة.

من جهته سجل يوسف، وهو فائز في مسابقة المكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه محظوظ جدا بهذا التتويج، وزاد: "استفدت من 6 أشهر مجانية من خدمات البراق بدرجتيه الأولى والثانية، علما أنني أستخدمه دائما لأسباب مهنية".