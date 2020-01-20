24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2813:4316:2618:5020:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. حقوقيون ينددون بـ"استعباد" عمّال في مراكش (5.00)

  2. الشعوذة والاغتصاب يجرّان عشّابا إلى الاعتقال (5.00)

  3. هكذا أدار مجلس الأمن القومي الأمريكي أزمة مقتل الجنرال سليماني (5.00)

  4. "زهر البتول".. سلسلة درامية تستحضر تاريخ المغرب في القرن 17 (5.00)

  5. 3 ملايين زائر يضعون مراكش في صدارة المدن الأكثر جذبا للسياح (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو والدولار الأمريكي

الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو والدولار الأمريكي

الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو والدولار الأمريكي
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 يناير 2020 - 07:58

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بـ 0.19 في المائة مقابل الأورو، وبـ 0.39 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 09 و15 يناير الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية (09- 15 يناير)، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.