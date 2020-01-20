الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو والدولار الأمريكي

هسبريس من الرباط

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بـ 0.19 في المائة مقابل الأورو، وبـ 0.39 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 09 و15 يناير الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية (09- 15 يناير)، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف.