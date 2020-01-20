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الرئيسية | مال وأعمال | "الاحتياطي الأجنبي" يفوق 244 مليار درهم بالمغرب

"الاحتياطي الأجنبي" يفوق 244 مليار درهم بالمغرب

"الاحتياطي الأجنبي" يفوق 244 مليار درهم بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 يناير 2020 - 09:15

أفاد بنك المغرب بأنه، إلى غاية 10 يناير الماضي، استقر صافي الاحتياطيات الدولية عند 244.4 مليار درهم، بتراجع نسبته 0.5 في المائة من أسبوع إلى آخر، بينما سجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 6.7 في المائة.

وعن التدخلات في سوق النقد، أشار بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية (09- 15 يناير)، إلى أنه ضخ ما مجموعه 57 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، منها 2.3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر عند 2,25 في المائة، فيما سجل حجم المبادلات 2.3 ملايير درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 15 يناير ضخ بنك المغرب مبلغ 53.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي ارتفع خلال الفترة ما بين 09 و15 يناير بنسبة 1 في المائة، ليستقر بذلك أداؤه منذ بداية السنة في 1.4 بالمائة.

وأضاف بنك المغرب أن التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس، أساسا، الارتفاعات المسجلة في المؤشرات القطاعية لـ"التأمين" بـ 5.2 في المائة، و"البناء ومواد البناء" بـ1.3 في المائة و"الأبناك" بـ0.5 في المائة، مشيرا إلى أنه في المقابل سجل قطاعا "العقار" و"النفط والغاز" انخفاضا بـ1.9 في المائة و0.4 في المائة على التوالي.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات انتقل إلى 1 مليار درهم مقابل 393.7 مليون درهم خلال الأسبوع المنصرم، مسجلا أنه في السوق المركزية بلغ الحجم اليومي المتوسط 192.6 مليون درهم مقابل 78.5 مليون درهم الأسبوع المنصرم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - diaz med الاثنين 20 يناير 2020 - 09:27
كنت اتمنى ان يكون هذا المعطى بالاشهر.وبذلك نستطيع تقييم المدة اللتي نستطيع عيشها بدون انتاج.لانه ما تعطى هذه الارقام بالمدة الزمنية.مثلا احتياطي العملة الصعبة لليابان اواخر 2018 ، 27شهرا.
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2 - aratif الاثنين 20 يناير 2020 - 09:32
يريت يعطيوني هاد المبلغ ...ندير بيه لخير ونصدق
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