مجلس النواب يناقش موضوع تمويل الاقتصاد الوطني

هسبريس من الرباط

ينظم مجلس النواب، بعد غد الأربعاء بمقر المجلس، ندوة وطنية حول موضوع "تمويل الاقتصاد الوطني: نحو تنمية إدماجية".

ويأتي تنظيم هذه الندوة تحت رعاية ملكية، بناء على الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، "حيث حث القطاعَ البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل"، وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب.

وكان العاهل المغربي قد دعا الأبناك، إضافة إلى الدعم والتمويل الذي توفره للمقاولات الكبرى، "لتعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة".

ووفق المصدر ذاته، فإن مكتب مجلس النواب "كان قد قرر، في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 14 يناير 2020، أن تشمل برامج المجلس أوراشا وأياما دراسية انطلاقا من الخطب الملكية؛ بهدف استثمار الإمكانات بالغة الأهمية، التي تتيحها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا".