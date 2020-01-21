24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:28
|13:44
|16:27
|18:51
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتخاب الفحيلي على رأس "التجار الأحرار" بمراكش
- سعيد بركان .. محام يتأرجح بين الدين والعلوم القانونية في ألمانيا
- مغاربة ألمانيا: سعيد بركان
- التساقطات تنعش آمال المزارعين وتساهم في الحد من موجة الصقيع
- جلدك أصفر وبطنك منتفخ وبولك داكن .. حذار من التهاب الكبد
مبروكي يخوض في خلط المغاربة بين عذرية المرأة وغشاء البكارة (5.00)
رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)
- مبرّرات داخلية وخارجية تقف وراء تغييب المغرب عن "قمة برلين" - (84)
- رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي - (62)
- العثماني: التهويل لا يحارب الفساد والتشويه لا يقوي ثقة المغاربة - (48)
- القوات الجوية الملكية تقتني رادارات مضادة للصّواريخ و"الدرونات" - (44)
- الوداد يتعاقد مع 11 لاعبا جديدا .. ومدرب جزائري يُساعد دوسابر - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
استطلاع رأي عالمي: أضرار الرأسمالية تفوق المنافع
أظهر استطلاع للرأي قبل اجتماع قادة الأعمال والقادة السياسيين في دافوس هذا الأسبوع أن أغلبية الناس في العالم يعتقدون أن ضرر الرأسمالية في شكلها الراهن أكثر من نفعها.
وسعى استطلاع "إدلمان ترست باروميتر" الذي جمع على مدى عقدين آراء عشرات الآلاف من الأشخاص عن ثقتهم بالمؤسسات الحكومية الأساسية إلى فهم كيف يرى الناس الرأسمالية ذاتها.
وقال القائمون بالاستطلاع إن الاستطلاعات السابقة التي أظهرت إحساسا متزايدا بعدم المساواة دفعتهم إلى التساؤل عما إذا كان مواطنو الدول بدأ ينتابهم الآن مزيد من الشكوك العميقة في الديمقراطية القائمة على الرأسمالية في الغرب.
وقال ديفيد بيرسوف الباحث القيادي في الاستطلاع الذي أجرته شركة الاتصالات الأمريكية إدلمان "الإجابة نعم".
وأضاف "الناس يتساءلون، على ذلك المستوى، عما إذا كان ما لدينا اليوم، والعالم الذي نعيش فيه اليوم، ينبئ بأنهم ينتظرهم مستقبل أفضل".
وشمل الاستطلاع أكثر من 34 ألف شخص في 28 دولة ابتداء من الديمقراطيات الليبرالية الغربية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، إلى الدول التي تعمل بنظام مختلف مثل الصين وروسيا ووافق 56 في المئة على أن "الرأسمالية كما هي موجودة اليوم ضررها أكثر من نفعها في العالم".
وبدأ إجراء الاستطلاع في عام 2000 لاستكشاف صدق نظريات العالم السياسي فرنسيس فوكوياما الذي أعلن بعد انهيار الشيوعية أن الديمقراطية الرأسمالية الليبرالية أنهت الأيديولوجيات المنافسة لها وصارت بالتالي تمثل "نهاية التاريخ".
ومنذ ذلك الوقت تحدى منتقدون هذا المفهوم مشيرين إلى كل شيء ابتداء من نفوذ الصين المتزايد إلى انتشار النظم الاستبدادية في العالم ونزعة الحماية التجارية وعدم المساواة المتزايد في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008.