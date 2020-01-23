تقرير يشخّص انتشار المضاربة والريع وهشاشة العقار في المغرب

هسبريس - وائل بورشاشن

سجّل رأي قدّمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "هشاشة الجوانب المتعلّقة بتحصين الملكية العقارية" في المغرب، و"انتشار الممارسات الريعية القائمة على المضاربَة وتجميد العقارات، على حساب التعبئة الناجعة للأراضي من أجل الاستثمار المنتج"، في رأي جديد قدّمه يوم الأربعاء.

وبعد إقرار رأي المجلس الذي تمّ بطلب من رئيس الحكومة "الإصلاحات والمبادرات التي اتّخذتها بلادنا في مجال العقار"، استرسل متحدّثا عن "غياب إطار إستراتيجي مشترك لضمان تجانس السّياسات العمومية ذات الصّلة بقطاع العقار"، واستمرار "مواجهة الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية إكراهات كبرى من حيث تجانس والتقائية الأهداف والتدابير المعتمدة في ظلّ تعدّد المتدخّلين المعنيّين، وتنوّع الأنظمة القانونية المنظّمة للعقار، وغياب آليات تنسيق لا مركزية ناجعة في هذا المجال".

ويرى الرأي، المعنون بـ"العقار في المغرب.. رافعة أساسية من أجل تحقيق التّنميّة المستدامة والإدماج الاجتماعي"، أن هناك ضعفا في التّرابط بين وثائق التّعمير والخدمات العمومية الحضرية، وتراجعا في دور التّعمير كآلية للتّقنين، وضعفا في تنظيم المعامَلات العقارية، وتداخلا بين الأهداف القطاعية وبين المضربات والممارسات الانتهازية، وتركيزا مفرطا من جانب الدّولة على الولوج إلى الملكية العقارية على حساب السّكن المعدّ للكراء الذي لا يزال غير متطوِّر بالقدر الكافي، وحاجة إلى تعزيز نظام المعلومات العقارية على مستوى تيسير الولوج إليه وضمان الشفافية وتقاسم المعطيات.

وإضافة إلى "تعدّد الأنظمة القانونية للأراضي، وعدم استكمال عملية تصفية الوضعية القانونية لأملاك الدولة"، يرى المجلس أن هناك عرضا غير كافٍ من الأراضي المهيَّأة مما يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة، ومساهمة القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير في تقليص نطاق مساحة الأراضي الممكن تعبئتها وأوجه استغلالها، وعدم وجود أدوات لتقنين المعاملات العقارية، مع ترسانة قانونية تتّسم بالتقادم والتّعقيد، ولجوء مفرط إلى الاستثناءات في الوسطَين الحضري والقروي للاستجابة للطّلبات المستعجَلة.

كما سجّل التقرير عدم كفاية تحصين الملكية العقارية بسبب بطء وتيرة إجراءات التحفيظ، ولا سيما في الوسط القروي، وبسبب عدم تشكيل رسوم الملكية العدلية ضمانة بالنّسبة إلى المشتَرين، وتواصل المعاملات غير النظامية فيما يخصّ الأراضي الجماعية، واستمرار القطاع غير المنظّم.

وعدّد التّقرير مجموعة من الإكراهات والعوائق الرئيسية التي تواجهها المنظومة العقارية بالمغرب، والتي تراكمت على مدى "عقود من التّداعيات السلبية المهمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

ومن بين هذه الإكراهات: صعوبة الولوج إلى سكن نظامي لائق بسبب ارتفاع تكلفته، واضطرار الأسر المعوزة إلى اللجوء إلى معاملات غير نظامية وتفاهمات مختلفة للولوج إلى العقار بتكلفة معقولة، أو حتى إلى احتلال الأراضي بصورة غير قانونية ترقّبا للاستفادة من برامج لتسوية الوضعية أو إعادة الإسكان.

ومن بين الإكراهات التي يجب معالجتها، وفق المصدر نفسه، استمرار انتشار السّكن العشوائي، على الرغم من وجود برامج مثل "مدن بدون صفيح" التي لم تمكّن من ضمان الاندماج الأمثل للأسر التي تمّت إعادة إسكانها في أحياء بعيدة عن وسط المدينة؛ وهو ما يزيد من حدّة الفوارق الاجتماعية والمجالية، و"مظاهر الميز الاجتماعي وفقدان الأراضي الفلاحية وتدهور الأنظمة الإيكولوجية جرّاء انعكاسات ظاهرة التّعمير القائم على منطق انتهاز الفرص العقارية المتاحَة والتوسّع العشوائي لضواحي المدن، وهشاشة بعض الفئات، ولا سيما النّساء في الوسط القروي وصغار الفلّاحين خاصّة في ضواحي المدن".

وانتظمت توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أربعة توجّهات كبرى لـ"جعل العقار رافعة قويّة لديناميّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بما يكفل الإنصاف وتحصين الحقوق، وتيسير المعاملات العقارية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتقليص الفوارق، وحماية النّظم الإيكولوجية".

وأوصى المجلس بالإعفاء من رسوم التحفيظ في المناطق المخصّصة للسّكن الاقتصادي، والإرجاء الجزئي أو التّمويل المسبق من قبل الدّولة لتجهيز المرافق العمومية، واستباق التوسّع المجالي للمدينة والتدخّل في مناطق التوسع العمراني العشوائي من أجل تجهيزها وإدماجها في المدينة، وتشجيع تنمية العقار الموجّه للسّكن المعدّ للكراء لفائدة الطّبقة المتوسّطة.

وقصد خفض كلفة الوعاء العقاري المفتوح أمام التّعمير واستعادة زائد القيمة المتأتّي من تغيير الصبغة العقارية للأراضي في ضواحي المدن، أوصى المجلس بتحسين الإطار الخاصّ بتدبير الملكيات على الشياع من أجل تيسير المعاملات العقارية المتعلّقة بها، من خلال استحداث شكل من أشكال الأغلبية بين الملّاك على الشياع لاتخاذ القرارات دون الحصول على موافقة جميعهم، ووضع آليات لإنهاء الشياع تقوم على مبادئ الفقه الإسلامي، والحدّ من منح الاستثناءات في مجال التعمير.

كما أوصى المجلس بالاعتراف بحقوق النساء وضمان تمثيليّتهنّ في مجال الوصاية، وحسن تسيير المعاملات العقارية، مع العمل على حماية الصبغة الفلاحية للأراضي ورفع القيود المفروضة على صغار المنتجين الفلاحيّين، وتطبيق وتتبّع وتقييم الضمانات ذات الطابع الاجتماعي الممنوحة للاستثمارات الكبرى في مجال الفلاحة.

ومن بين توصيات رأي المجلس تحديث الإطار القانوني وتوحيده، مع العمل على إدماج تطوّر الممارسات العقارية في إطار أنظمة قانونية، وضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية، وتعزيز المصلحة العامّة والتّشجيع على الحدّ من النّزاعات، ومراجعة الإطار القانوني المنظّم لنزع الملكية لأجل المنفعة العامّة لإرساء مزيد من الفعالية والإنصاف لنازع الملكية والمنزوعة منه.

ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنّ من الضروري اليوم مراجعة منظومة الحكامة العقارية في المغرب، بتعزيز آليات تنسيق العمل في المجال العقاري، عبر إحداث مؤسسة متخصصة تُخوَّل لها صلاحيات واسعة؛ وهو ما قد يقتضي إجراء تحوّل عميق للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، عبر تخويلها الصلاحيات والمكانة المؤسساتية وآليات الحكامة المناسبة، كما أوصى بإحداث غرفة متخصّصة في القضايا العقارية داخل المحاكم.

وأوصى المجلس بنقل مسؤولية تنسيق تدبير المجال العقاري المحلّي إلى الوكالات الحضرية الجهوية، واعتماد مبدأ التشاور مع الفاعلين الرئيسيين على الصعيد الجهوي في جميع المراحل من التّخطيط إلى التّنفيذ، مع العمل على إرساء تأطير أكثر صرامة للتّراخيص المتعلّقة بإقامة مشاريع استثمارية لها انعكاسات على البيئة، والنّصّ على عقوبات في حالة عدم الامتثال للمساطر، واعتمادات ضمانات ذات صبغة بيئية عندما يتعلّق الأمر باستثمارات كبرى.