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الرئيسية | مال وأعمال | انتخاب لعلج رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب

انتخاب لعلج رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب

انتخاب لعلج رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:05

تم انتخاب شكيب لعلج رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في ختام أشغال الجمع العام الانتخابي لهذه الهيئة، الذي انعقد اليوم الأربعاء في الدار البيضاء.

التفاصيل فيما بعد..

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