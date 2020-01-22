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انتخاب لعلج رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب
الأربعاء 22 يناير 2020 - 19:05
تم انتخاب شكيب لعلج رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في ختام أشغال الجمع العام الانتخابي لهذه الهيئة، الذي انعقد اليوم الأربعاء في الدار البيضاء.
التفاصيل فيما بعد..