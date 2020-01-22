انتخاب لعلج رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب

هسبريس - و.م .ع

تم انتخاب شكيب لعلج رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في ختام أشغال الجمع العام الانتخابي لهذه الهيئة، الذي انعقد اليوم الأربعاء في الدار البيضاء.

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