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كُتّاب وآراء
الملك ينتظر من لعلج النهوض بأداء مقاولات المغرب
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى شكيب العلج بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ومما جاء في برقية الملك "يطيب لي بمناسبة انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن نعرب لك عن تهانئنا، مباركين لك الثقة التي حظيت بها لقيادة هذه الهيئة الاقتصادية الوازنة".
وأضاف الملك "كما نود أن نعبر لك، ومن خلالك، لكافة أعضاء ومكونات الاتحاد، عن سامي تنويهنا وأصدق متمنياتنا لكم بكامل التوفيق في سعيكم الحثيث للنهوض بأداء المقاولات المغربية في مختلف القطاعات، بما يكرس دورها الحيوي كرافد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكفاعل وطني منخرط في خدمة العلاقات التجارية والشراكات الاستراتيجية التي تربط المغرب بدول شقيقة وصديقة".