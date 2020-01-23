24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. شكيب لعلج .. "رجل المطاحن" يتسلم قيادة نقابة "مقاولات المغرب" (5.00)

  2. هكذا عاش الڭلاوي باشا مراكش أيامه الأخيرة قبل وفاته بالسرطان (5.00)

  3. الركراكي يوجه الشكر والامتنان إلى الفتح الرباطي (5.00)

  4. زهير العز .. شاب من بولمان يحقّق حلم الطيران بـ"مظلة بدائية" (5.00)

  5. إلغاء احتفالات العام الصيني بسبب "فيروس كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الملك ينتظر من لعلج النهوض بأداء مقاولات المغرب

الملك ينتظر من لعلج النهوض بأداء مقاولات المغرب

الملك ينتظر من لعلج النهوض بأداء مقاولات المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 23 يناير 2020 - 23:10

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى شكيب العلج بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ومما جاء في برقية الملك "يطيب لي بمناسبة انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن نعرب لك عن تهانئنا، مباركين لك الثقة التي حظيت بها لقيادة هذه الهيئة الاقتصادية الوازنة".

وأضاف الملك "كما نود أن نعبر لك، ومن خلالك، لكافة أعضاء ومكونات الاتحاد، عن سامي تنويهنا وأصدق متمنياتنا لكم بكامل التوفيق في سعيكم الحثيث للنهوض بأداء المقاولات المغربية في مختلف القطاعات، بما يكرس دورها الحيوي كرافد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكفاعل وطني منخرط في خدمة العلاقات التجارية والشراكات الاستراتيجية التي تربط المغرب بدول شقيقة وصديقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.