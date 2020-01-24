تشيلي تبحث عن ترويج اتفاقيات تجارية بالمغرب

هسبريس من الرباط

يقوم خورخي أوريان، المدير العام لمؤسسة "برو تشيلي" الحكومية الداعمة للصادرات، بزيارة إلى المغرب للترويج لمجموعة من الاتفاقيات التجارية.

واجتمع المسؤول التشيلي، بمسؤولين في وزارات الزراعة والتجارة والخارجية بهدف بحث الفرص التجارية أمام البلدين، اللذين يشهدان معدلات مماثلة من التبادل الثنائي، إذ أوضح أنه رغم أن الهدف على المدى البعيد هو اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين "فإن الهدف الحالي دفع بعثات تجارية مشتركة والمشاركة في منتديات تجارية في المغرب أو تشيلي، بهدف تمهيد الطريق لاتفاقيات تجارية".

وأضاف أوريان أن تشيلي مهتمة بالفواكه الطازجة والمنتجات الدوائية المغربية المطلوبة كثيرا فيها، موردا أن "أسعارها غالية حاليا"، وموضحا أن الاتفاقيات المحتملة مع تشيلي في الآن ذاته "ستفتح أمام المغرب سوق تحالف المحيط الهادئ، الذي يتألف من تشيلي وبيرو وكولومبيا والمكسيك، حيث يعيش 230 مليون شخص، ويشهد حرية تحرك للأشخاص والسلع ورؤوس الأموال".

يذكر أن تحالف المحيط الهادئ يحظى بمكتب تجاري مشترك في الدار البيضاء لأعوام، لكن دون نشاط واضح، ما دفع الدول الأربع إلى بذل جهود تجارية منفردة في المغرب.