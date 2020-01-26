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كُتّاب وآراء
مستثمرون يشرّحون قانون استيراد البضائع الصّناعية
ناقش مجموعةٌ من المستثمرين بالنّاظور، في لقاء موسّع نُظّم بمدينة الناظور، تفعيل النّظام الجديد المتعلق بمراقبة المنتجات الصّناعية عند الاستيراد.
اللقاء الذي نظّمه ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب، استُهلّ بكلمة افتتاحية لمصطفى بوعلالة رئيس الائتلاف، ثمّ تلفته كلمات كلّ من الكاتب العام أحمد محاش وسامي عتيق ممثّل شركة "لوكافريت" وخالد نيبو مستثمر بمدينة النّاظور.
وفي تصريح لجريدة هسبريس قال أحمد محّاش :" يأتي اللقاء في إطار تفعيل نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد المتعلّق بقانون 24/09 الذي سيدخل حيز التنفيذ بدايةً من شهر فبراير القادم."
وأردف المتحدّث : "اللقاء يهدف بالدّرجة الأولى إلى شرح وتوضيح هذا القانون الجديد لمجموعة من المستثمرين بالمدينة، وكنا نفضل أن يكون هذا اللقاء قبل ستة أشهر من الآن ليستوعب المستثمرون كافة الشروط المتعلقة به نظرًا لاقتراب موعد تفعيله."
وأبرز محاش أن "المنطقة الشّرقية تعيش حالة استثنائية مع إحداث باخرة لنقل السلع في ميناء بني أنصار والانتقال من التجارة غير المهيكلة إلى التجارة المهيكلة" مشيرًا إلى أن "الباخرة الجديدة تستوعب أزيد من 150 حاوية، وإحداث هذا المشروع جاء بناء على مجهودات لمسؤولين ذوي خبرة عالية في هذا المجال."
ومن جانبه، أوضح خالد نيبو أن اللقاء يأتي في إطار تدارس المستجدات المتعلقة باستيراد المنتجات الصناعية إلى المغرب الذي يحتاج إلى شرح مُسهب لجميع التّفاصيل المتعلّقة به، لكي يستوعب المستمثرون إجراءاته وشروطه."
وأشار نيبو أن هذا القانون يحتاج إلى لقاءات إضافية لشرحه أكثر، ولكي تمر إجراءات الاستيراد، التي ستعرفها المدينة بداية من شهر فبراير، بسلاسة ودون عراقيل، مبرزًا أن الائتلاف يفضّل لو تم تمديد أجل تفعيله نظرًا لمجموعة من الظروف المتزامنة مع السّنة الجديدة"