"الضحى" تعتزم إطلاق مشاريع عقارية بدولة غانا

هسبريس من الرباط

أعلن أنس الصفريوي، الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية المغربية "الضحى"، في أكرا، أن المجموعة تعتزم إطلاق مشاريع عقارية بغانا، وذلك خلال حفل نظم بمناسبة الذكرى الثالثة لتدشين فرع المجموعة "سيماف" (إسمنت إفريقيا) بغانا.

وأضاف الصفريوي أن مجموعة "الضحى" تعتزم الاستثمار في السكن الاجتماعي والسكن من الصنف المتوسط بغانا، بالنظر إلى الإمكانات المهمة التي يتيحها هذا البلد المتواجد بمنطقة غرب إفريقيا، مشيرا إلى أنه "تم بدء محادثات مع السلطات الغانية بهدف إطلاق هذه المشاريع العقارية التي تروم تلبية حاجيات السكن في البلاد".

وفي السياق ذاته، أشاد صامويل أتا اكييا، وزير الإسكان والأشغال العمومية الغاني، بهذه المبادرة، مسجلا أن غانا تعاني من عجز مهم في السكن يقدر بــ2 مليون وحدة، مضيفا أن مجموعة "الضحى" تحظى بسمعة دولية نظير أدائها في المجال العقاري، مشيرا إلى أن الحكومة الغانية "ستقدم للمجموعة الدعم الضروري لإنجاح هذا المشروع ذي القيمة المضافة الكبرى".

وأكد جون آلان كوادو كييري ماتين، وزير التجارة والصناعة الغاني، رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال السكن الاجتماعي والتهيئة الترابية، مشيرا إلى أن غانا "في حاجة إلى مثل هذه المشاريع من أجل تقليص العجز المسجل في السكن"، مبرزا أن بلاده تعمل على النهوض بمناخ الأعمال لتسهيل جذب المستثمرين.

من جهتها، شددت إيمان واعديل، سفيرة المغرب بغانا، على العلاقات العريقة التي تربط بين البلدين، مذكرة بالزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى أكرا في فبراير 2017، "التي أعطت دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين".

جدير بالذكر أن "سيماف" شرعت في أنشطتها بغانا سنة 2016، من خلال تدشين وحدة لتصنيع الإسمنت بقدرة إنتاج تبلغ 1 مليون طن في السنة، باستثمار يصل إلى 600 مليون درهم.