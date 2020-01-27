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الرئيسية | مال وأعمال | الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار

الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار

الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 27 يناير 2020 - 10:35

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بـ 0.18 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بـ 0.43 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 يناير الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية (16-22 يناير)، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف، مسجلا أن صافي الاحتياطيات الدولية استقر عند 243.8 مليار درهم، بتراجع نسبته 0.2 في المائة من أسبوع إلى آخر، بينما سجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 6.5 في المائة.

وخلال الفترة ما بين 16 و22 يناير الجاري، أفاد بنك المغرب بأنه ضخ ما مجموعه 53.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، منها 2.3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة و4.2 مليار درهم مقدمة في شكل مبادلة للصرف، ليصل إجمالي حجم التدخلات إلى 59.6 مليار درهم.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر عند 2.25 في المائة، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 4 ملايير درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 22 يناير (تاريخ الاستحقاق 23 يناير)، ضخ بنك المغرب مبلغ 57.7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي ارتفع بنسبة 2.4 في المائة، ليستقر بذلك أداؤه منذ بداية السنة عند 3.8 بالمائة.

وأضاف بنك المغرب أن التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس، أساسا، الارتفاعات المسجلة في المؤشرات القطاعية لـ"البناء ومواد البناء" بنسبة 4.2 في المائة و"الأبناك" بـ1.2 في المائة و"التأمين" بـ 6.6 في المائة، مشيرا إلى أنه في المقابل سجل قطاعا "المعادن" و"الصيدلة" انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة و1.1 في المائة على التوالي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات انتقل إلى 1.4 مليار درهم مقابل 1 مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم، مسجلا أنه في السوق المركزية، بلغ الحجم اليومي المتوسط 264.7 مليون درهم مقابل 192.6 مليون درهم الأسبوع المنصرم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مول الشكارة الاثنين 27 يناير 2020 - 11:31
اش خاصك العريان ...خاصني خاتم امولاي.الدرهم لا قيمة له بين عملات العالم انخفض او ارتفع فهو يتمايل كديل الطير على حسب الرياح
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