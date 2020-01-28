مكتب الكهرباء يمدد الاستفادة من "الجرف الأصفر"

هسبريس - أمال كنين

وقع كل من عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وعبد المجيد عراقي حسيني، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المغرب، على تعديل وثائق المشروع الخاص بالوحدات من 1 إلى 4 للمحطة الحرارية للجرف الأصفر.

وحسب ما أعلنه المكتب، تتعلق التعديلات التي تم التوقيع عليها بتجديد وتمديد مدة عقد شراء وتزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالطاقة الكهربائية التي تنتجها الوحدات من 1 إلى 4 إلى متم شهر أبريل 2044، "بعد سلسلة من المفاوضات بين المكتب وشريكه طاقة المغرب، والتي تمت بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة".

وأكد المكتب أن "عملية الامتداد هذه تعد جزءًا من عقد البرنامج الجديد بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والدولة، والذي يعتبر في مراحله الأخيرة، بتجديد المحطة باستثمار يتجاوز قدره 500 مليون دولار، بما في ذلك تذكرة دخول بقيمة 1.5 مليارات درهم الواجب دفعها على الفور، وتقييم البنية التحتية الأساسية للمحطة، وكذا جعل نهاية أجل هذا العقد تتزامن مع تلك المتعلقة بالوحدات من 5-6".

ويأتي هذا في وقت أعلنت "طاقة المغرب" رفع إنتاجها للطاقة الكهربائية خلال النصف الأول من 2019، ليبلغ 7946 جيغاواط مقابل 7658 جيغاواط في الفترة نفسها من العام الماضي؛ ناهيك عن رفع رقم معاملاتها بنسبة 8 في المائة، إذ انتقل من 4.17 مليارات درهم في النصف الأول من سنة 2018، إلى 4.51 مليارات درهم في الفترة ذاتها من سنة 2019.

وتقوم الشركة ببناء وتشغيل وإدارة وصيانة محطات توليد الطاقة، ويبلغ رأسمالها نحو 2.36 مليار درهم مغربي، موزعاً على 23.6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 100 درهم للسهم. وتمتلك الشركة مشروع "الجرف الأصفر للطاقة- جليك"، لإنتاج 2056 ميجاواط، وتوفير 50 بالمائة من احتياجات المغرب من الكهرباء.