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الرئيسية | مال وأعمال | "وينكسو" للمحروقات تتواصل بالعربية والأمازيغية

"وينكسو" للمحروقات تتواصل بالعربية والأمازيغية

"وينكسو" للمحروقات تتواصل بالعربية والأمازيغية
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 يناير 2020 - 21:00

أعلنت شركة "وينكسو" Winxo، وهي إحدى الشركات الرئيسية لتوزيع المحروقات في البلاد، عن خطوة لتأكيد تشبثها بانتمائها الوطني ودفاعها عن روحها المغربية بجميع أبعادها.

وكشفت الشركة أنها تقوم الآن بإرسال رسائلها الإذاعية باللغتين الرسميتين للمملكة، الأمازيغية والعربية، لتحسين التواصل مع جمهورها.

وتؤكد "ونكسو" من خلال هذا القرار تمسكها بالهوية المتعددة للمملكة على النحو الوارد في الفصل الخامس من الدستور.

وقد حظيت مبادرة الشركة المغربية بتقدير كبير من خلال ردود الفعل التي تلقتها وحماس المستمعين للعلامة التجاري Winxo.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - rachid الاثنين 27 يناير 2020 - 21:32
احسن حاجة فهاد الشركة انها الوحيدة لي كتبيع مازوط واحد، ماشي بحال لخرين لي دايرين عادي و اكسترا. و كتقول و الله اعلم لنه اكسترا بثمن العادي
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9
2 - اسماعيل الأدوزي الاثنين 27 يناير 2020 - 21:47
المطلوب من وينكسو ليس هذه الاعلانات التجارية...
بل رفع الاحتكار الذي يمتص جيوب المغاربة عن طريق أرباح غير أخلاقية بمئات الملايين من الدراهم الدراهم...
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3
3 - يحيى الاثنين 27 يناير 2020 - 21:48
بصدق منتوجها رائع
وجودته عالية
اما الاشهار و لا اروع
مزيدا من التالق
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0
4 - Hassan Dima الاثنين 27 يناير 2020 - 21:49
بدون مجاملة الأهـم أنهـا الأفضل من حيث جودة الوقود خلافا لباقي المحطات نعمر في وينگسو البلان أنتهـنا
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2
5 - رشيد الاثنين 27 يناير 2020 - 21:50
الناس كتقلب على التسعيرة والتوفير مشي على اللغة والهوية واديرليه غير التمن مزيان وكاع متهضر معاه ولا يهضر معاك
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9
6 - خليلوفيتش الاثنين 27 يناير 2020 - 21:55
المهم عندنا هو اينقصو لينا فثمن المازوط و البنزين اوديك الساعة باش ما بغاو يتواصلو معنا يتواصلو المهم هو نشوفو الثمن كينقص بالدراهم ماشي بالسانتيمات لحقاش كلشي كيعرف يقرا الارقام و خا ما قاريش راهم لفلوس هادوك
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8
7 - BENSLIMANE الاثنين 27 يناير 2020 - 21:58
الاهم هو ثمن التواصل أكثر من طريقة التواصل . نحن بحاجة إلى اثمان بنزين معقولة و ليس إلى طريقة كلام !
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-2
8 - bou thajjaline الاثنين 27 يناير 2020 - 22:14
عمل قيم نشكر ادارة الشركة على ما فعلت و بدون شك انا و عائلتي سنكون زبناء لها الى الابد !!!
و نتمنى ان يظهر مزيد من الشركات التي تقدم الخدمات بالامازيغية و لا مانع بالعربية .
كثير من التعليقات ستحاول من انقاص القيمة لهذا العمل لكن سيزداد اهتماما و سيكثر في المستقبل .
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-2
9 - simo الاثنين 27 يناير 2020 - 22:19
البترول بدأ ثمنه ينخفض بسبب وباء كورونا ومحطات الوقود عندنا لازالت في رفع ثمنع في المحطات. فأحسن تواصل مع المواطنين هو الخروح من مافيا المحروقات أما غير ذلك فهو يوى ماركوتينغ فقط.
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0
10 - Tounsi الاثنين 27 يناير 2020 - 22:23
احسنتم فعلا باحترام مواطنيكم.
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