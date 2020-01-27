"وينكسو" للمحروقات تتواصل بالعربية والأمازيغية

هسبريس من الرباط

أعلنت شركة "وينكسو" Winxo، وهي إحدى الشركات الرئيسية لتوزيع المحروقات في البلاد، عن خطوة لتأكيد تشبثها بانتمائها الوطني ودفاعها عن روحها المغربية بجميع أبعادها.

وكشفت الشركة أنها تقوم الآن بإرسال رسائلها الإذاعية باللغتين الرسميتين للمملكة، الأمازيغية والعربية، لتحسين التواصل مع جمهورها.

وتؤكد "ونكسو" من خلال هذا القرار تمسكها بالهوية المتعددة للمملكة على النحو الوارد في الفصل الخامس من الدستور.

وقد حظيت مبادرة الشركة المغربية بتقدير كبير من خلال ردود الفعل التي تلقتها وحماس المستمعين للعلامة التجاري Winxo.