فرص الاستثمار في إفريقيا تغري مقاولات مغربية

هسبريس - محمد لديب

عبر مجموعة من رؤساء المقاولات ورجال الأعمال المغاربة عن اهتمامهم بتوسيع استثمارات القطاع الخاص في دول إفريقيا جنوب الصحراء بعدد من القطاعات الاقتصادية، خاصة المرتبطة بالقطاع المنجمي والصناعات الاستخراجية.

وأوضح رجال الأعمال المغاربة، خلال لقاء نظم بنواكشوط حول فرص الاستثمار في قطاع المعادن والصناعات الاستخراجية، أن المملكة تعتبر من الدول التي تتزعم حركة الاستثمارات في مجموعة كبيرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقالت منى قادري، مديرة نادي إفريقيا والتنمية لمجموعة التجاري وفا بنك: "لم يعد يخفى على أحد الاهتمام الكبير للمقاولات الإفريقية من أجل الاستثمار في القارة، على الرغم من بعض العوائق التي تواجهها أحيانا".

وأضافت أن "الجميع منكب حاليا على إيجاد إجابات عملية عن كيفية إزاحة هذه الصعوبات لتعزيز فرص الاستثمار في هذه المنطقة، خاصة مع اقتراب دخول منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية حيز التنفيذ في يوليوز القادم".

من جهته، ذكّر محمد بوبريك، المدير العام للتجاري بنك موريتانيا، بالالتزام البنيوي لهذه المؤسسة المالية لتطوير مختلف قطاعات الأنشطة بموريتانيا، موردا أن هذه البعثة متعددة القطاعات تنظم في وقت حاسم بالنسبة لتنمية البلاد التي تتيح حاليا آفاقا جد واعدة.

وعرف هذا اللقاء مشاركة أزيد من 200 رئيس مقاولة ومؤسسة، قدموا ضمن وفود من مصر ومالي والمغرب والسينغال وتونس، وناقشوا فرص الاستثمار التي يتيحها قطاع المعادن والصناعات الاستخراجية بالنسبة للمقاولات في موريتانيا.

وارتباطا بالموضوع، أتاحت مواعيد العمل المنظمة والمطلوبة على نحو خاص خلق فرص أعمال، لا سيما في قطاعات البناء والأشغال العمومية والطاقة والاتصالات والتعبئة والصناعات الغذائية.

وتم تنشيط حلقة للنقاش حول تطوير منظومة عمل فعالة للصناعات الاستخراجية من طرف محمد حبيب الله محمد أحمد، المدير العام لترقية الاستثمارات والتنمية الصناعية، ومحمد ضياء، الكاتب العام لغرفة المعادن والنفط، وأبوبكر سوماري، مسؤول عن مناجم إيريفنا، ومحمد المامون ولد ديدي، مستشار دولي في الغاز والنفط.

ويعتبر هذا اللقاء أول موعد مهم خلال سنة 2020 بعد البعثات الأخيرة التي نظمها نادي إفريقيا والتنمية لمجموعة التجاري وفا بنك، في أكتوبر ويوليوز الأخيرين، إلى كل من الكاميرون وكوت ديفوار.