مطار أكاديرـ المسيرة يتجاوز عتبة مليوني مسافر

هسبريس من الرباط

تجاوز عدد المسافرين الذين استعملوا مطار أكادير - المسيرة الدولي خلال سنة 2019 عتبة مليوني مسافر لأول مرة منذ إنشاء هذه المحطة الجوية الدولية، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تنقلوا عبر هذا المطار 2 مليون و8 آلاف و465 مسافرا.

وأفاد تقرير للمكتب الوطني للمطارات، أن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية الدولية ما بين فاتح يناير ومتم شهر دجنبر من العام الماضي سجل ارتفاعا بمعدل 4.46 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018، والتي بلغ فيها عدد المسافرين 1 مليون و922 ألف و721 مسافرا.

وقد بلغت حصة مطار أكادير ـ المسيرة ما معدله 8.01 في المائة من مجموع المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف مطارات المملكة على امتداد شهور سنة 2019، والبالغ عددهم 25 مليون و59 ألف و840 مسافرا، مقابل 22 مليون، و539 ألف و802 مسافرا في الفترة ذاتها من سنة 2018.

يشار إلى أن مطار أكادير ـ المسيرة الدولي احتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين سنة 2019، وذلك وراء كل من مطار مراكش ـ المنارة الذي احتل الرتبة الثانية بمجموع 6 ملايين و396 ألف و394 مسافرا، ومطار محمد الخامس الدولي في الرتبة الأولى بمجموع 10 ملايين و306 آلاف و293 من المسافرين.