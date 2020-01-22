"أورانج" تطلق عروضا جديدة للاشتراك مسبق الدفع

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة "أورانج المغرب" عن إطلاق عروض جديدة تهم تعبئة حسابات الاشتراكات مسبقة الدفع.

وقال مسؤولو الشركة في لقاء صحافي بالدار البيضاء: "بصفتها مشغل اتصالات دائم الإنصات لاحتياجات السوق، تسهر أورنج على اقتراح أفضل تجربة لزبنائها من خلال طرح عروض بسيطة وسخية ترافقهم في حياتهم اليومية وتلائم استعمالاتهم".

وأضاف المسؤولون: "إدراكًا منها لتوقعات زبنائها الذين يرغبون في استهلاك رصيدهم بسهولة والاستفادة من العروض الترويجية عندما يرغبون، صممت أورنج عروضًا جديدة غير مسبوقة في سوق الدفع المسبق تلبيةً لطلبات زبنائها".

واستطرد مسؤولو المتعهد الثاني لقطاع الاتصالات بالمغرب أن "أورنج تعمل على إحداث ثورة في السوق من خلال كونها أول مشغل اتصالات يطلق تعبئة ابتداءً من 5 دراهم صالحة لمدة أسبوع على الأقل".

وأضافوا أن "هذا عرض سخي يُتيح إجراء مكالمات نحو الشبكة الوطنية والدولية والاتصال بالإنترنت بكل راحة طيلة الأسبوع، فعلى سبيل المثال، مقابل 5 درهم فقط، سيتمكن زبناء أورنج من الاستفادة من 500 ميجابايت من الاتصال بالإنترنت، صالحة لمدة أسبوع".

كما يمكن للزبناء الاستفادة من 30 دقيقة صالحة أيضًا لمدة أسبوع ودائمًا مقابل 5 دراهم فقط، يقول مسؤولو أورنج، الذين أضافوا أنه "من الآن فصاعداً تطلق أورنج عرض التعبئة الدائم الأكثر سخاءً في السوق، حيث سيتضاعف رصيد التعبئة 10 مرات بشكل دائم مع الإبقاء على صلاحيته لمدة 3 أشهر".

كما أعلن مسؤولو الشركة أنه "تمت إضافة رصيد انترنت مجاني إلى هذه العروض، يتضاعف بدوره 10 مرات بشكل دائم، فعلى سبيل المثال، إذا تمت تعبئة رصيدكم بـ5 دراهم، سيحصل زبناء أورنج على رصيد قدره 50 درهماً مصحوب بـ50 ميجابايت من رصيد الإنترنت".