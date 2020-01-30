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كُتّاب وآراء
الخطوط الجوية الملكية المغربية تطرح عقارات للبيع
طرحت الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية للبيع وحدة سكنية ومكتبا ووحدات تجارية وقطعة أرضية في مدينة الدار البيضاء، ودعت كل مهتم إلى وضع عروض لشرائها يوم الثلاثاء 18 فبراير على الساعة العاشرة صباحاً بمقرها بالحي الحسني.
وحسب إعلانات الشركة، يتعلق الأمر بوحدة سكنية توجد في مشروع الفجر الكائن بحي القدس سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، تصل مساحتها إلى 66 مترا مربعا.
وسيُسند بيع الشقة سالفة الذكر إلى المُتعهد العارض الذي يقدم أعلى عرض على أساس سعر البيع للمتر المربع، مرفقا بكفالة في شكل ضمان مصري محرر باسم الخطوط الملكية المغربية بقيمة 10 آلاف درهم.
كما تطرح الشركة أيضاً بيع مكتب متواجد بشارع المقاومة بالطابق الثالث عشر بإقامة كبيرة تسمى قصر ميرابو مساحته تسعة أمتار مربعة.
وبالنسبة للوحدات التجارية، يتعلق الأمر بثمانية توجد بإقامة الفجر الكائنة بحي القدس سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، بمساحات متعددة تتراوح ما بين 22 مترا مربعا و40 مترا مربعا.
أما القطعة الأرضية الموضوعة رهن البيع فهي أرض عارية بمساحة تصل إلى 1087 مترا مربعا تقع بحي الهنا.
وسيتم تنظيم زيارات إلى الوحدات التجارية والقطعة الأرضية والمكتب والوحدة السكنية حسب الطلب. ويتوجب على كل معني بالأمر أن يتواصل على الرقمين الهاتفيين: 0522912354 / 0522912733.