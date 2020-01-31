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الرئيسية | مال وأعمال | إسرائيل تدعو رجال الأعمال المغاربة إلى اكتشاف "الفرص الهائلة"

إسرائيل تدعو رجال الأعمال المغاربة إلى اكتشاف "الفرص الهائلة"

إسرائيل تدعو رجال الأعمال المغاربة إلى اكتشاف "الفرص الهائلة"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 31 يناير 2020 - 10:00

رغم موقفها من التّطبيع مع الكيان الصّهيوني، إلا أن إسرائيل مازالت تراهنُ على تعزيز علاقاتها التّجارية مع المملكة المغربية؛ فقد دعا مدير إدارة المغرب في وزارة الخارجيّة الإسرائيلية، ليئور بن دور، رجال الأعمال المغاربة إلى التّعاون مع نظرائهم الإسرائيليين "نظراً للفرص الهائلة ذات المنفعة المتبادلة".

وقال مدير إدارة المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية مخاطباً الرّأي العام الداخلي والخارجي في إسرائيل: "في السنوات لأخيرة، تعززت العلاقات بين إسرائيل والمغرب، وهذا أمر مرغوب فيه وطبيعي ومرحّب به، وذلك في ضوء تاريخ التعايش المشترك لأبناء كل الديانات في المغرب منذ أكثر من 200 سنة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في شريط مصوّر، بثته صفحة "إسرائيل تتكلّم بالعربية" على فيسبوك، أنّ "أحد العناصر الرئيسية لتوطيدِ الصّداقة هي العلاقات التجارية والاقتصادية"، مشدّداً على أنّ "هناك عدة مشاريع زراعية واقتصادية وتجارية بين البلدين والمجال مفتوح لتكثيف هذا النشاط"، داعياً المستثمرين المغاربة والأطباء والباحثين إلى زيارة إسرائيل لاكتشاف "الفرص الهائلة ذات الاستفادة المتبادلة".

وأورد مدير إدارة المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنّه على "إثر تطور العلاقات بين المجتمعين المغربي والإسرائيلي في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، ندعو رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة لزيارة إسرائيل ليكتشفوا الفرص الهائلة ذات المنفعة المتبادلة".

واسترسل ليئور بن دور: "نحن وأنتم نستطيع معا بناء مستقبل أفضل، أبوابنا مفتوحة أمامكم وأيادينا ممدودة إليكم، نحن وأنتم نستطيع أن نبني مستقبلا أفضل للأجيال المغاربة"، وفق تعبيره.

وتشيرُ أحدث المعطيات إلى أن الصادرات المغربية إلى إسرائيل بلغت 30 مليون دولار في عام 2018، وأن واردات المنتجات من إسرائيل إلى المغرب في تزايد، مبرزة أن العديد من الشركات المغربية والإسرائيلية تستخدم قنوات تجارية بالغة التعقيد، ما يصعب تعقب هويتها أو مصدرها.

هذه المعاملات بين البلدين ليست خفية لدى المسؤولين، وفق خلاصات "إسرائيل فالي"، موقع إلكتروني متخصص في العلاقات التجارية الفرنسية الإسرائيلية، الذي قال إن الإبلاغ عن الصفقات التجارية والمعاملات المالية وبرامج التعاون مع الوكالات الحكومية والقطاع الخاص يتم بانتظام بين البلدين. كما ذكرت المعطيات وجود معاملات ومراسلات بين الأبناك الإسرائيلية ونظيرتها المغربية.

وتقول الحكومة المغربية إن المملكة لها موقف بشأن التعامل مع إسرائيل؛ فقد أكد الناطق الرسمي باسمها، الحسن عبيابة، "عدم وجود علاقات تجارية مع إسرائيل".

وأضاف المسؤول المغربي في تصريح سابق قائلا: "هذا موقف رسمي، ونحن نؤكد غياب أي علاقة تجارية مع إسرائيل، وحاليا العلاقات المغربية الإسرائيلية منقطعة رسميا على جميع المستويات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مغربي الجمعة 31 يناير 2020 - 10:09
رأي الخونة أحفاد فرنسا لا يمثلني كما لا يمثل غالبية المغاربة
و سيأتي اليوم الذي سيقول فيه الشعب لااااااااا
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2 - Omar الجمعة 31 يناير 2020 - 10:10
بعدما دخل المغرب ميدان الصناعة و خصوصا السيارات واجزاء الطاىرات و الاسلحة فيجب نسيان مصد الاحزاء او التقنيات لان و لاسف موجودة في دالك البلد و اكبر الدول تعتمد على تقنيات من دالك البلد حتى تركيا اردوكان و الهند ووالفيتنام و شرق اسيا و اروبا و البرازيل و جنوب افرقيا. و هده الدول كلها دول صاعدة فلكم الاختيار اما الركوب في المصعد او اخد سلم ال٩ران الدي ربما يسمحون لك بالصعود او لا
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3 - كل من الجمعة 31 يناير 2020 - 10:10
كل من يقول فلسطين بعيدة عنا وليس لنا بها شأن.
أطلب الله تعالى أن يسلط عليه ظالما يذيقه مثل ما يعيشه الفلسطينيون فيخرجه من بيته ويعتدي عليه. ويتهمه بأنه باع بيته. لعله يعرف معنى أن تزايد على المظلوم.
قولوا آمين أيها المعلقون
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4 - إثري الجمعة 31 يناير 2020 - 10:13
الشعب الإسرائيلي شعب صديق نظرا لتواجد أعداد كبيرة من الجالية المغربية اليهودية في اسرائيل لذا حان الوقت لإقامة علاقات سياسية وديبلوماسية رسمية بين اسرائيل والمغرب
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5 - omar souir الجمعة 31 يناير 2020 - 10:13
معا لبناء مستقبل أفضل.الاستفادة المتبادلة و التعايش المشترك.
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6 - سابع المستحيلات الجمعة 31 يناير 2020 - 10:14
لكل المتربصين المعروفين الكارهين لبلادنا والساعين لاضعافها المغرب له مليون يهودي مغربي داخل اسرائيل ورغم دلك الملك رفض مقابلة وزير خارجية امريكا بالمغرب رفقة نتنياهو لاستحالة تفريط المغرب في القدس وحقوق الفلسطينيين
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7 - هشام الجمعة 31 يناير 2020 - 10:16
أنا عن نفسي كمواطن مغربي أعود بالله العلي العظيم من أمد يدي إلى المغضوب عليهم .
وسلام
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8 - عبدالواحد الجمعة 31 يناير 2020 - 10:16
لن و لن نسمح لكم بأخذ مسجدنا الأقصى و انتهاك حرمتنا في فلسطين. لن تصلوا الى مرادهم عن طريق المغرب.
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9 - brahim الجمعة 31 يناير 2020 - 10:17
لا حول ولا قوة الا بالله العلي. شكراً هسبريس على الخبر والمعلومات التي تقدم لنا .
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