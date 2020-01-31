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الرئيسية | مال وأعمال | ارتفاع وتيرة نمو القروض البنكية إلى 5.3 بالمائة

ارتفاع وتيرة نمو القروض البنكية إلى 5.3 بالمائة

ارتفاع وتيرة نمو القروض البنكية إلى 5.3 بالمائة
هسبريس من الرباط
الجمعة 31 يناير 2020 - 10:10

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية في القطاع غير المالي أظهرت ارتفاعا من 5 في المائة إلى 5.3 في المائة خلال شهر دجنبر 2019.

وأوضح بنك المغرب في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية بخصوص الإحصائيات النقدية لشهر دجنبر 2019، أنه في ما يتعلق بالقروض البنكية حسب الموضوع الاقتصادي، فإن قروض التجهيز ارتفعت من 4 في المائة إلى 5.3 في المائة، مقرونة بارتفاع القروض العقارية من 3.2 في المائة إلى 3.5 في المائة.

وبالمقابل، أشار المصدر إلى تراجع كل من وتيرة نمو تسهيلات الخزينة من 9.3 في المائة إلى 8.4 في المائة، ووتيرة نمو القروض الاستهلاكية من 4.7 في المائة إلى 4.5 في المائة. وحسب القطاع المؤسساتي، أوضح البنك أن نمو قروض القطاع غير المالي يعزى أساسا إلى انخفاض القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية من 7 في المائة إلى 2.1 في المائة.

وأضافت المذكرة أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص لم تعرف أي تغيير، حيث ظلت مستقرة في 5.6 في المائة، بعد تسجيل تسارع القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة من 6.6 في المائة إلى 7.1 في المائة، وتراجع القروض الممنوحة للأسر من 4.6 في المائة إلى 4 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض البنكية في القطاع غير المالي بنسبة 1 في المائة، كما سجلت قروض التجهيزات والقروض العقارية ارتفاعا بنسبة 1.9 و0.3 في المائة، في حين ظلت القروض الاستهلاكية مستقرة تقريبا في نفس المستوى المسجل الشهر الماضي.

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