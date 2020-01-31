24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:35
|19:01
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يصبح "جونسون" آخر رئيس وزراء في عهد المملكة المتحدة؟
- الباعة الجائلون بليساسفة
- حرائق سوق الجملة تجر غضبا ضد مجلس البيضاء
- عمال شركة للنظافة يخرجون للاحتجاج ببني ملال
- فها قرنُ فِرْعَونَ يُناطحُ لنا قدْسًا
تقرير يُعري اختلالات نظام التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب (5.00)
تركيا تطلب تمديد التفاوض للحسم في الاتفاق التجاري مع المغرب (5.00)
سفير بريطانيا: المغرب قنطرة إفريقيا .. و"بريكسيت" يدعم العلاقات (5.00)
- موقف المغرب من "صفقة القرن" يحظى بإشادة صحف إسرائيلية - (177)
- بنعبد الله يتهم أحزابا حكومية بإخضاع الأمازيغية لمزايدات سياسية - (79)
- حكومة سبتة المحتلة ترد على الرباط بتشديد مراقبة السلع المغربية - (61)
- شركة بريطانية عالمية ترصد مؤشرات الغاز الطبيعي غرب المملكة - (55)
- جزر الموريس تنسحب من بطولة إفريقية بالعيون - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ارتفاع وتيرة نمو القروض البنكية إلى 5.3 بالمائة
أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية في القطاع غير المالي أظهرت ارتفاعا من 5 في المائة إلى 5.3 في المائة خلال شهر دجنبر 2019.
وأوضح بنك المغرب في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية بخصوص الإحصائيات النقدية لشهر دجنبر 2019، أنه في ما يتعلق بالقروض البنكية حسب الموضوع الاقتصادي، فإن قروض التجهيز ارتفعت من 4 في المائة إلى 5.3 في المائة، مقرونة بارتفاع القروض العقارية من 3.2 في المائة إلى 3.5 في المائة.
وبالمقابل، أشار المصدر إلى تراجع كل من وتيرة نمو تسهيلات الخزينة من 9.3 في المائة إلى 8.4 في المائة، ووتيرة نمو القروض الاستهلاكية من 4.7 في المائة إلى 4.5 في المائة. وحسب القطاع المؤسساتي، أوضح البنك أن نمو قروض القطاع غير المالي يعزى أساسا إلى انخفاض القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية من 7 في المائة إلى 2.1 في المائة.
وأضافت المذكرة أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص لم تعرف أي تغيير، حيث ظلت مستقرة في 5.6 في المائة، بعد تسجيل تسارع القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة من 6.6 في المائة إلى 7.1 في المائة، وتراجع القروض الممنوحة للأسر من 4.6 في المائة إلى 4 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض البنكية في القطاع غير المالي بنسبة 1 في المائة، كما سجلت قروض التجهيزات والقروض العقارية ارتفاعا بنسبة 1.9 و0.3 في المائة، في حين ظلت القروض الاستهلاكية مستقرة تقريبا في نفس المستوى المسجل الشهر الماضي.