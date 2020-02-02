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الرئيسية | مال وأعمال | الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار

الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار

الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار
هسبريس - و.م.ع
الأحد 02 فبراير 2020 - 11:40

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بـ 0.36 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بـ 0.41 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 23 و29 يناير الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية ، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف، مسجلا إلى انه حدود 24 يناير الماضي استقر صافي الاحتياطيات الدولية من أسبوع إلى آخر عند 243.9 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 6.4 في المائة .

وخلال الفترة ما بين 23 و29 يناير الجاري، أفاد بنك المغرب بأنه ضخ ما مجموعه 57.7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، منها 2.3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة و3.8 مليار درهم مقدمة في شكل مبادلة للصرف، ليصل إجمالي حجم التدخلات إلى 63.8 مليار درهم.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر عند 2.29 في المائة، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 3.1 ملايير درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 29 يناير (تاريخ الاستحقاق 30 يناير)، ضخ بنك المغرب مبلغ 67.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي تراجع بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر بذلك أداؤه منذ بداية السنة عند 3 بالمائة.

وأضاف بنك المغرب أن التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس، أساسا، الانخفاضات المسجلة في المؤشرات القطاعية لـ "الاتصالات " ب 1.3 في المائة و "الأبناك" بـ0.7 مشيرا إلى أنه في المقابل سجل قطاعا "الكهرباء" و"الموزعين" ارتفاعا على التوالي ب 3.6 في المائة و 1.8 في المائة .

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 1.8 مليار درهم مقابل 1.4 مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم، مسجلا أنه في السوق المركزية، بلغ الحجم اليومي المتوسط 197.8 مليون درهم مقابل 264.7 مليون درهم الأسبوع المنصرم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هشام الأحد 02 فبراير 2020 - 11:56
لكريدي من بنك الدولي غادي رجعو ما يسوى حتى بصلة.
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2 - أكاديري From Germany الأحد 02 فبراير 2020 - 12:13
هههه للي سمع الخبر يقول الدرهم واعر ..
وراه اليورو والدولار للي كيتحركو طالع نازل ماشي الدرهم .. درهم راه جثة جامثة لا يتحرك ..
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