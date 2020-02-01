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الرئيسية | مال وأعمال | "النقد الدولي" يدعو إلى تسريع إصلاح نظام صرف الدرهم المغربي

"النقد الدولي" يدعو إلى تسريع إصلاح نظام صرف الدرهم المغربي

"النقد الدولي" يدعو إلى تسريع إصلاح نظام صرف الدرهم المغربي
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 01 فبراير 2020 - 22:00

مرة أخرى، دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى المرور إلى مرحلة جديدة لتحرير أوسع لنظام سعر صرف العُملة الوطنية، تزامناً مع مرور سنتين من اعتماد نطاق في حدود 2.5 في المائة زيادة ونقصاناً عوض 0.3 في المائة في السابق.

ودعا الصندوق، في التقرير الذي نشره الأسبوع الجاري، السلطات المغربية إلى تسريع إصلاح نظام سعر الصرف، مُعتبراً أن جميع الشروط متوفرة لتوسيع نظام تحرك الدرهم بشكل سيُساعد البلاد على تسريع نموها وتقوية تنافسيتها.

لكن رد المغرب، المنشور ضمن التقرير، أشار إلى أن "الانتقال إلى المرحلة المقبلة من الإصلاح سيتم في الوقت المناسب، بعد التأكد من أن جميع الفاعلين الاقتصاديين، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، على وعي بالمخاطر المرتبطة بالتقلبات الكبرى للدرهم".

ويأتي تقرير الصندوق في إطار المراجعة الاقتصادية الثانية التي أنجزها خبراؤه الشهر الماضي ضمن خط الوقاية والسيولة الممنوح للمغرب في دجنبر من سنة 2018، الذي تبلغ قيمته حوالي 3 ملايير دولار أميركي.

وأكد المغرب، ضمن رسالة أُرفقت بالتقرير وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن التوجه نحو مرونة أكبر لسعر صرف الدرهم سيُساعد الاقتصاد المغربي على امتصاص أكثر فعالية للصدمات الخارجية المحتملة، والحفاظ على تنافسية ودعم اندماجه في الاقتصاد الدولي.

لكن صندوق النقد الدولي يعتبر أن المرور إلى المرحلة المقبلة أولوية إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي يعتزم المغرب تنفيذها، من قبيل إصلاح النظام الجبائي والتعليم وسوق الشغل ودعم الشباب ورفع نسبة مشاركة النساء.

وأكدت المؤسسة الدولية أن "التوجه نحو المرحلة المقبلة يُمكن أن يتم بدون مخاطر كبرى، مثل المرحلة الأولى التي تمت في يناير من سنة 2018، بحيث تبين أن الدرهم تطور داخل نطاقه بدون أي تدخل من طرف البنك المركزي منذ أبريل من سنة 2018".

وأورد الصندوق عدداً من الشروط قالها إنها مساعدة للمغرب، من بينها استقرار معدل التضخم الذي لم يتجاوز سقف 2 في المائة خلال السنوات الماضية، والذي سيبقى كذلك على المدى المتوسط، وتوقف استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة.

كما اعتبر الصندوق أن رصيد العملة الصعبة لدى المغرب يبقى مرضياً، حيث وصل نهاية سنة 2019 إلى 25.5 مليار درهم، وهو يغطي بذلك 5.2 أشهر من الواردات الأساسية، إضافة إلى توقع انخفاض عجز الحساب الجاري خلال السنة الجارية بفضل ارتفاع صادرات السيارات.

ولا تستعجل السلطات المغربية المرور إلى نطاق أوسع لتحرير سعر الدرهم، فعدد من الدول أمضت خمس سنوات في المرحلة الأولى للمرونة.

ويسهر على التتبع المستمر لهذا الورش كل من بنك المغرب، ومكتب الصرف، ووزارة المالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - امغار نا ريف توري توري السبت 01 فبراير 2020 - 22:09
صندوق النقد الدولي تحت الرعاية الصهيونية همه الوحيد افقار الدول الاسلامية واغراقها بالديون والتحكم في رقاب شعوبها لابد من رفض كل التوجهات التي تضر بالامة المغربية واتخاذ مواقف صارمة في وجه هذا الصندوق العدواني الفاسد على الشعوب الاسلامية ان تتحد ضد هذا الشيطان الخبيث وتقزمه
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55
2 - إبن المملكة السبت 01 فبراير 2020 - 22:17
الإرتهان بصندوق النقد الدولي أكبر غلط و خطأ يرتكبه المغرب ... فإن هاذا الصندوق أصبح أيضا مؤسسة سياسية بعد أن كان مؤسسة مالية ... ديون المملكة حاليا 70 مليار دولار ...أي أننا سنرهن ثلاثة من الأربع أجيال القادمة لتسديدها حسب الوتيرة الحالية و المستقبلية للإقتصاد الوطني ... حان الوقت لنعطي الفرصة لشباب ... و على الدولة أن توقف نزيف هجرة الأدمغة و الإبتعاد عن النموذج الفرنسي الذي يعاني رغم بسط نفوذه الإمبريالي على مستعمراته السابقة ...فرنسا لولا مستعمراتها السابقة لا إنتهى أمرها ... إقتصادها أنهك و لم تعد تستطيع مواجهة إقتصادات صاعدة عديدة حتى تركيا أصبحت تخيفها و تزعجها ... يجب توسيع الشراكات مع الدول الأنجلوسكسونية و الأسيوية فمن يضع البيض في سلة واحد سوى الغبي ...
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32
3 - سعيد السبت 01 فبراير 2020 - 22:17
الشعب المغربي هو الوحيد المتضرر من السياسات العمومية الآن تأكد لي جليا أن صندوق النقد الدولي هو المتحكم في المغرب أكثر من أي مسؤول كبير في المغرب
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16
4 - محمد السبت 01 فبراير 2020 - 22:19
تحرير صرف الدرهم يعني أن قيمته سوف تنخفض أمام اﻷورو والدولار مما سيضر المغرب ويفيد أوروبا خاصة فرنسا التي تضغط لتستفيد من المغرب لبيع سلعها خاصة السيارات بتمن مرتفع
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15
5 - NeoSimo السبت 01 فبراير 2020 - 22:23
النقد الدولي عليه leave us alone أو أن يتركنا في حالنا وأن نستمر في بناء مغربنا بنموذج يناسبنا يعيداً عن حساباتهم التي دمرت العديد من المجتمعات
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-1
6 - meme السبت 01 فبراير 2020 - 22:27
بقاو تابعين صندوق النقد الدولي حتى يخرج عليكم
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0
7 - said السبت 01 فبراير 2020 - 22:33
الاقتصاد المغربي لازال دون المتوسط اقتصادنا هش وغير منظم صحيح متنوع نسبيا لكن لازال غير مؤهل لتحرير صرف الدرهم انا مع تحرير الصرف لكن ليس الان يجب ان يتحسن الاقتصاد اولا عندما نصبح احسن من تركيا بقليل نبدا بالتحرير نسبي كل خمس سنوات نحرر 10 في المائة .اذا اردنا تحسين الاقتصاد ليصبح مؤهلا لتحرير صرف العملة يجب استخراج الغاز والثروات الباطنية اولا ولقيام بمجهود جبار في تحسين القطاع الصناعي يجب ان تشكل الصناعة اكثر من 50 في المائة من الاقتصاد هناك من يدفع بنا للهاوية ليلتهم اقتصادنا ويجعلنا غارقين في الديون
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3
8 - عبدالواحد السبت 01 فبراير 2020 - 22:38
كما اعتبر الصندوق أن رصيد العملة الصعبة لدى المغرب يبقى مرضياً، حيث وصل نهاية سنة 2019 إلى 25.5 مليار درهم، وهو يغطي بذلك 5.2 أشهر من الواردات الأساسية،
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1
9 - مواطن السبت 01 فبراير 2020 - 22:39
"النقد الدولي" يدعو إلى تسريع إصلاح نظام صرف الدرهم المغربي من يحكم البلاد؟
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-1
10 - غيور السبت 01 فبراير 2020 - 22:39
هاد صندوق النقد باقي تابع المغرب تيفقرو ويعمرو بالديون آش من تحرير العملة كليا حتى نكونو بعدا عندنا واحد المنتوج صناعي محتاكرينو ونكونو كنصدرو الصناعات ديالنا ونكونو من الدول الصناعية عاد نحرر الدرهم ديك الساعة غادي نكونو كنبيعو المنتوج ديالنا بالدرهم
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