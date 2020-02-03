مبادرة "ألف فكرة" تسجّل أزيد من 10 آلاف مشروع

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة أفريقيا للمحروقات تسجيل أزيد من 10 آلاف مشروع في إطار مبادرة "1000 فكرة"، الذي أعلنت عنه الشركة، موردة أن 26 في المائة من مقدمي المشاريع نساء.

وعرفت مبادرة "1000 فكرة" التي أطلقتها شركة "أفريقيا" منتصف أكتوبر الماضي، قصد تمويل وتكوين ومواكبة مئات المشاريع في المغرب، من خلال تحويل 1000 فكرة إلى 1000 مقاولة، اهتماما منقطع النظير، حيث توصلت مؤسسة "معاك" التي أوكلت إليها مهمة الإشراف على المبادرة أزيد من 10 آلاف مشروع من لدن مغربيات ومغاربة من جميع أنحاء المملكة.

وفي الوقت الذي تستمر فيه مرحلة المصادقة النهائية على المشاريع بخطى ثابتة، اختارت شركة "أفريقيا"، العاملة في مجال توزيع المحروقات في المغرب، تقديم أول تقييم عن المبادرة.

وبعد ثلاثة أشهر من إطلاق "1000 فكرة"، تم تلقي ومعالجة أكثر من 10 آلاف طلب، معظمها من شباب، يعمل فريق من الخبراء حاليا على دراستها بتعاون مع الحاضنتين المغربيتين "بداية" و"المركز المغربي للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية (MCISE)، اللتين عينتهما "أفريقيا" ومؤسسة "معاك" للاستفادة من خبرتيهما الميدانية في اختيار ودعم مروجي المشاريع.

وبخصوص الفئة العمرية للمرشحين، قال المنظمون إن 60 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 26 سنة، و29 في المائة تتراوح أعمارهم بين 27 و35 سنة، و11 في المائة تزيد أعمارهم عن 35 سنة. كما أن أكثر من ربع مقدمي الطلبات هن نساء، وبعض المشاريع تقدم بها فريق يتكون من شخصين إلى 3 أشخاص، لكن الملاحظ أن معظم المبادرات كانت فردية.

وعرفت مبادرة "1000 فكرة" مشاركة الجهات الـ12 للمملكة، وتأتي غالبية أفكار المشاريع من الدار البيضاء-سطات بنسبة 25 في المائة، بعدها الرباط سلا القنيطرة بـ14 في المائة، ثم سوس ماسة بـ12 في المائة، ومراكش آسفي بـ 11 في المائة، فطنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10 في المائة. وبخصوص القطاعات المعنية، فقد كانت متنوعة ومختلفة.

وجاء قطاع التجارة والتوزيع في المرتبة الأولى بنسبة 22 في المائة، متبوعا بالفلاحة والصناعات الزراعية بنسبة 12 في المائة، وخدمات المؤسسات بـ 7 في المائة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 5 في المائة.

وعبر سعيد البغدادي، المدير العام لشركة "أفريقيا" للمحروقات، عن سعادته بالنجاح الذي حققته المبادرة، وقال في هذا الصدد إن "الحماس الذي حظيت به 1000 فكرة بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاقها فاق توقعاتنا، خاصة أن الملفات المتوصل بها تقدم بها مرشحون من جميع مناطق المملكة. وإنه لشرف لنا أن نشاهد عددا كبيرا من المغربيات والمغاربة يقتحمون عالم الاستثمار".