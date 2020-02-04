اتفاقية تفتح السوق الأمريكية أمام "التوت المغربي"

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أن المشاورات بينه وبين المصالح الأمريكية للتفتيش والصحة النباتية والحيوانية بالولايات المتحدة الأمريكية (أفيس)، "أسفرت عن التوقيع على برنامج العمل الإجرائي، مما يعطي الضوء الأخضر رسميا لفتح السوق الأمريكي لأول مرة أمام صادرات المغرب من توت العليق".

ويأتي هذا الاتفاق، وفق بلاغ للمكتب، كثمرة للمفاوضات بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب ونظيرتها الأميركية.

وتشترط السلطات الأمريكية من أجل دخول هذه الفاكهة إلى السوق الأمريكي، "أن تتم تعبئتها وتوضيبها بوحدات التلفيف المرخصة من طرف أونسا، إضافة إلى إرفاق كل الشحنات بشهادة الصحة النباتية الصادرة عن أونسا، التي تؤكد أن الفاكهة تم إنتاجها وتوضيبها وفقاً لمتطلبات الولايات المتحدة الأمريكية"، وفق المصدر ذاته.

يذكر أن عدد المؤسسات العاملة في قطاع الفواكه الحمراء الحاصلة على الترخيص الصحي من قبل "أونسا" يصل إلى 68، ويرتقب أن يساهم فتح هذا السوق الجديد في رفع صادرات المغرب من الفواكه الحمراء التي تعتبر "من بين القطاعات التي ازدهرت خلال السنوات الأخيرة في إطار مخطط المغرب الأخضر وبفضل جهود المهنيين، حيث يتم تصدير ما يزيد عن 140 ألف طن سنويا من الفواكه الحمراء إلى أكثر من أربعين دولة في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي".

جدير بالذكر أيضا أن "أونسا"، في إطار تدخلاته في مجال سلسلة الفواكه الحمراء، "يقوم بمراقبة ووقاية الفواكه الحمراء، ومنح التراخيص الصحية للمؤسسات العاملة في القطاع، وكذا مراقبة عملية تصدير أغراس ومنتجات الفواكه الحمراء".