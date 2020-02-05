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الرئيسية | مال وأعمال | تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة

تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة

تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:00

على الرغم من المؤشرات الإيجابية، التي تعلن عنها شركات دولية بخصوص مجال التنقيب عن النفط والغاز؛ فإن بعض الشركات اضطرت إلى مغادرة المغرب، بعدما تبين لها عدم وجود مؤشرات للغاز والبترول في البلاد.

المعطيات التي كشفها عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تشير إلى أن شركات دولية استثمرت أزيد من ثلاثة ملايير درهم بحثاً عن مؤشرات الغاز بآبار المغرب، إلا أنها انتقلت إلى دول أخرى بعدما لم تعثر على أي شيء.

وقال عزيز الرباح، في جوابه عن سؤال بمجلس المستشارين حول "التنقيب عن الغاز الطبيعي"، إن قيمة الاستثمارات في هذا القطاع بلغت، منذ صدور قانون التنقيب في سنة 2000 إلى اليوم، حوالي ما يناهز 30 مليار درهم.

وبعيداً عن لغة التفاؤل بتحول المملكة إلى بلد نفطي، أوضح المسؤول الحكومي أن التحولات المتسارعة في ميدان التنقيب عن الغاز والبترول دفعت ببعض الشركات إلى البحث عن اكتشافات أخرى خارج المغرب.

المسؤول ذاته أورد أن الحكومة وقّعت اتفاقا بخصوص حقل "تندرارة" للشروع في إنتاج الغاز بالمنطقة ابتداء من السنة الحالية 2020، وبلغت قيمة استثمارات الشركات الدولية في هذا الحقل حوالي 5 مليارات درهم.

ويرتقب أن توفر عائدات حقل "تندرارة"، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزير الطاقة والمعادن والبيئة، حوالي 50 في المائة من حاجيات المغرب من الكهرباء.

منطقة أخرى يوجد فيها الغاز بالمغرب وهي الصويرة، والذي يدر على المغرب سنويا 60 مليون درهم ويوجد في ملكية المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بنسبة مائة في المائة؛ بينما "غاز الغرب" يمتلك فيه المغرب حصة 25 في المائة.

وكانت الشركة البريطانية "ساوند إنيرجي"، المُتخصصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، أعلنت سابقا عن اكتشاف كميات هائلة من غاز الهيدروكربون في البئر"TE-10" ، التي تندرج ضمن رخصة منطقة "تندرارة" الشرقية التي سبق للشركة أن حصلت عليها؛ وهو ما يعني تأكيد احتمال وجود موارد واعدة من الغاز، قدرتها المجموعة بـ15 إلى 20 مليون متر مكعب.

وقبل أيام، مرّ العملاق البريطاني المتخصص في التنقيب عن النفط والغاز إلى السُّرعة القصوى بإعلانها بدء الأشغال الخاصة بتشييد محطة لاستخراج "الغاز" الطّبيعي من الحقول التي جرى حفرها في منطقة "سبو"، الواقعة غرب المملكة، معلنة أنّها "اكتشفت أوّل حقلٍ للغاز خلال هذه السّنة".

وأشارت الشّركة البريطانية، في تحديثٍ جديدٍ، إلى أنّ الأمر يتعلّق ببئر OYF-2، الواقعة في منطقة الغرب، والذي تشيرُ التوقعات الأولية إلى احتوائهل على حوالي 1.3 إلى 1.9 مليارات قدم مكعب، مضيفة أنّ "الأشغال بدأت لحظة إعلان وجود مؤشرات غاز؛ بينما سيكون من الضروري انتظار نتائج الاختبارات في شهر فبراير الجاري لمعرفة ما إذا كان سيتم ربط هذه البئر بشبكة توزيع الشركة البريطانية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - ali الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:06
هنيئا للشعب المغربي على هذه النتائج السلبية .في جميع الاحوال ما كنا لنستفيد من وجود العاز وغيره .يكفي ما عندنا وما زال الشعب يعاني .هنيئا لنا
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13
2 - اولاد علي بابا الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:06
دووخ[email protected]@@@!! على مردوخ $$$$!!!!
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5
3 - N.H الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:07
أودي أ حمادي مبقينا فاهمين والو في هاد لبلاد خطرة تقولو لقاو إحتياطي ضخم من الغاز و البترول دبا كتقولو مكين والو!!!حتى تكون كتوصلنا شي حاجا من الفويفاط و الذهب...عاد نشوفو الغاز كلشي داه حمادي حيت حنا شعب بليد و جبان و عبيد
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19
4 - تائه بدون عنوان الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:09
لا يهمنا وجود بترول من عدمه لانكم فقدتم المصداقية
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12
5 - %%%% الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:09
la vérité c que apres l officialisation des frontières avec l Espagne les sociétés préfèrent attendre que de risquer .surtout que le off chore est tres riches donc se n est pas nouveau tout ca .regler vos différents d abod et parler petrol apres
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0
6 - bounix الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:09
ما هذا التناقض،تقولون ان المغرب ينام على كمية كبيرة من الغاز والبترول ثم تأتون بخبر معاكس.تنشرون التفاؤل سرعان ما تميلون الى التشاؤم.
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10
7 - Tounsi الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:11
النفط والغاز في الدماغ. دول الشرق النفطية تعيش عالة على العالم. مستقبل تلك الدول مظلم بنهاية عصر النفط وهذا سيحصل قبل نضوبه لان العالم يتجه للطاقات المتجددة. لا مجال في امستقبل للقمة الباردة.
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7
8 - فمك لحسو كلب الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:12
السيد الرباح هو نذير شؤم في هذا المجال ومادام هو وزير التجهيز فلا خير يرجى من وراءه.
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8
9 - رضوانلعلالي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:13
واجيو لقلعة السراغنة راه فيها الترول والغاز والدهب وووو وسيروا ضحكوا على راسكم واللهم وافقرنا واغنيهم. شوا لو كانو جميع السدود في المغرب كلهم بتول. الفقير مغدي يوصلو والو لتتوصلنا من الدولة الزيعدات والفقر وهما تيدخوا اموالهم في سريسرا واسبانيا
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2
10 - العريشي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:13
يعني لن نرى خلق المكتب الشريف للنفط والغاز للشرفاء لأني كمغربي لست محسوب منهم
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7
11 - دايز من هنا الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:14
ليس بتبخر غير كروش لحرام بغاو غير يفقرو الشعب
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12 - Aziz1 الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:14
الحمد لله رب العالمين كنت خايف الا لقلو الغاز جنب ش دوار ويمحيوه من الخريطة
ديما كنت كنقول يارب ميلقاو والو
الحمد لله مجيب الدعوات و الصلاة والسلام على السراج المنير
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4
13 - سكفاندري الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:16
هههه عدم وجود مؤشرات.....أحلامنا في هاته البلاد كلها تبخرت.أن الله يمهل و لا يهمل. مكاتجي غير في لي ضعيف و درويش. بلاد المنافقين و المجانين و المختلسين.
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3
14 - Najib الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:18
عيتونا بالكذوب . كاين ما كاين والو.
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0
15 - كمال المنصوري الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:18
في المغرب كل شيئ يتبخر.
فبالأمس كنّا نتمنى من العدالة و التنمية ان يكونوا صادقين و يغيروا حال الوطن، لكن حلمنا تبخر.
كنّا نتمنى ترشيح المغرب لإحتضان كأس العالم، لكن الحلم تبخر.
كنّا ننتظر إنخفاض ثمن المحروقات بعد إنخفاض ثمن البترول في السوق الدولية، لكن الحلم تبخر.
كنّا نتمنى تحقيق العدالة و المساوات و محاسبة المفسدين، لكن الحلم تبخر.
كنّا ننتظر فوز المغرب بكأس إفريقيا، لكن الحلم تبخر.
كنّا ننتظر.....لكن كل الأحلام تبخرت.
الحمد لله أنهم لم يجدوا لا بترول و لا غاز، لان الحال سيبقى لِما هو عليه و سوف تزداد بعض العائلات المعروفة غنى بينما الشعب سيزداد فقرا.
لو وجدوا البترول فالمستفيدون معروفون، أما نحن فمجرد عبيد في مزرعة كبيرة إسمها المغرب
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16 - عبدالله الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:18
مكينش اللي فرع لينا راسنا قدكم هاهوما لقاو الپيترول هاهوما لقاو الغاز ها دابا مبقا والو ⁦
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17 - بوحاطي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:18
لعب دراري هدا ديك نهار قالوا لقينا لغاز في تيندرارا بكمية و افراة اليوم ما كاينش و الله ما تفهم شي حاجة فهاد البلاد
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18 - Mounir الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:19
سوف يظهر الغاز و البترول عندما ينتهي الفساد ،لان الشعب لن يستفيد منه الان مادام الفساد موجود والدليل هو الفوسفات والثروات السمكية
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19 - عبدالقادر جرسيف الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:20
لعب الدراري هدا كالك راهم لقاوا البترول في تاندرارة مرة اخرى في كرسيف فالصويرة فناحية سيدي قاسم وفي الاخير يقولون انه لاوجود لاي شيء من هدا القبيل ويصرحون بوجهم احمر ان كل هذا كلف الدولة الملايير من الدراهم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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20 - aslan aqbe الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:20
غي يمشيو الله اسهل ليهم. اصلا حنا كي لقاو اولا ملقاوش. حنا بحال بحال مغنستافدو تا لعبة. الغاز غالي و الضو بلا مندكروه را كلشي معروف
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21 - مغربي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:22
زعم هاد البلاد فريدة دبا ما كين والو غير دوز سنة و يبداو احتاطي كبير غاز و بترول الخ
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22 - الحلم الأربعاء 05 فبراير 2020 - 21:23
لم يتبخر حلم الغاز بل تبخرت الملايير في سماء الاحلام،وما احوجنا لهذه الملايير.ملاحظة كايبان بلي المغرب فيه الفلوس موجودة كنسمع غي الملايير كتشتت وملي كيتعلق الامر بشي زيادة ديال شي 100 درهم كيطلب الامر مفاوظات وجلسات ماراطونية لمدة عشر سنوات على الاقل حتى تيكون فات القطار والمعيشة تزادت ب 500 درهم وبالتالي عمرنا نحلمو برفاهية الحياة.
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