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الرئيسية | مال وأعمال | "البنوك التشاركية" تستقطب 250 مليارا وتركز على "تمويل المرابحة"

"البنوك التشاركية" تستقطب 250 مليارا وتركز على "تمويل المرابحة"

"البنوك التشاركية" تستقطب 250 مليارا وتركز على "تمويل المرابحة"
هسبريس - محمد الراجي (صورة: منير امحيمدات)
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 17:00

بعد سنتين ونصف من انطلاق عملها في المغرب، بلغ إجمالي الودائع تحت الطلب لدى البنوك التشاركية مليارين و500 مليون درهم (250 مليار سنتيم)؛ فيما وصل عدد الحسابات البنكية الجارية المفتوحة لدى هذه البنوك إلى 87.272 حسابا.

وحسب المعطيات التي قدمها نبيل بدر، نائب مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، خلال لقاء دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، الأربعاء، حول حصيلة وتحديات عمل البنوك التشاركية؛ فإن عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى هذه البنوك انتقل من 5534 حسابا سنة 2017 إلى 87772 حسابا، متمّ دجنبر 2019.

وبلغ عدد الموارد البشرية التي تشغلها البنوك التشاركية، التي جرى الترخيص لها سنة 2017 وشرع بعضها في العمل شهر غشت من السنة نفسها، 519 موظفا، بعدما كانت مواردها البشرية في حدود 30 موظفا إبان انطلاقتها.

ولا تزال التمويلات بالمرابحة هي الطاغية على المعاملات المالية للبنوك التشاركية في المغرب، حيث بلغ إجمالي هذه التمويلات 9 ملايير و100 مليون درهم؛ بينما بلغ إجمالي الودائع الاستثمارية 353 مليون درهم.

وفي الوقت الذي لا يزال تطور تجربة البنوك التشاركية مطبوعا بنوع من البطء، فإن نائب مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب يرى أن تطوّر ونموَّ أداء البنوك التشاركية يتطلب وقتا، كما يتطلب توعية مالية وتوسيع باقة المنتجات التي تطرحها هذه البنوك.

وبدا المسؤول ببنك المغرب متفائلا بشأن نجاح تجربة البنوك التشاركية في المغرب، مشيرا إلى أن الدول التي سبقت إلى اعتماد أنظمة مالية من هذا النوع بدأت تجربتُها منذ ثلاثة أو أربعة عقود، "وهو ما يعني أن تطور المالية التشاركية في بلد ما رهين بالتدرج".

وبالرغم من أن تجربة المالية التشاركية انطلقت في بعض البلدان منذ سنوات، كما هو الحال بالنسبة إلى تركيا التي بدأ العمل فيها بهذه المالية سنة 1982، فإن نسبة البنوك التشاركية لا تمثل فيها سوى خمسة في المائة، والشيء نفسه بالنسبة إلى مصر؛ لكن المسؤول ببنك المغرب قال إنه لا يمكن مقارنة تجارب البلدان الأخرى بالتجربة المغربية، التي قال إن لديها خصوصية.

وأوضح نبيل بدر أن بعض البلدان سمحت للبنوك التشاركية بطرح منتجات لم يُسمح بها في المغرب، مثل معاملة "التورّق"؛ وهي معاملة يلجأ بموجبها الزبون المحتاج إلى المال إلى البنك التشاركي، ليقتني له شيئا معيّنا، تساوي قيمته المبلغ المالي الذي يحتاجه، ثم يعيد الزبون بيعه بعد باعَه له البنك مقابل تسديد ثمنه بأجَل معيّن.

واعتبر نائب مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب أن التجربة المغربية فيما يتعلق بملاءمة معاملات البنوك التشاركية مع مبادئ الشريعة الإسلامية متقدمة على غيرها من التجارب؛ لأن المغرب استفاد من تجارب دول الدول الأخرى، وعمل على تفادي كل النواقص التي شابت هذا الجانب.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن ما يميّز التجربة المغربية في هذا المجال هو أن دولا كثيرة لم توحّد عمل اللجان الشرعية المواكبة لعمل البنوك، باستثناء دولتي الإمارات العربية المتحدة وماليزيا؛ وهو ما يؤدّي إلى تضارب آراء هذه اللجان التي تشتغل مع البنوك، بينما يتوفر المغرب على لجنة علمية خاصة ومستقلة تابعة للمجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك.

وجرى الترخيص لخمسة بنوك تشاركية وثلاث نوافذ تشتغل حاليا في المغرب، علاوة على نافذة "سند التمويل"، التي جرى الإذن لها سنة 2019، وهي تابعة لصندوق الضمان المركزي من أجل ممارسة النشاط المالي، وما زالت المنتجات النمطية التي حددها بنك المغرب، كالمرابحة هي الطاغية على معاملات هذه الأبناك في المغرب؛ غير أن المنتجات السائدة حاليا ليست حصرية، إذ بإمكان أي بنك أن يقترح إصدار منتج جديد، دونما حاجة إلى المرور عبر بنك المغرب، بل بتقديم طلب إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية مباشرة، لتنظر في مدى ملاءمة المنتج المقترح لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وبالرغم من حداثة التجربة المغربية في مجال المالية التشاركية، فإن المغرب بات مرجعا في هذا المجال؛ فقد أشار نبيل بدر إلى أن الجزائر اهتمت بالتجربة المغربية، حيث زار مسؤولون من البنك المركزي الجزائري المملكة والتقوا بمسؤولي بنك المغرب، للتعرف على الإطار التنظيمي والتشريعي الذي وضعه المغرب لتأطير عمل البنوك التشاركية، على الرغم من أن الجزائر سبقت المغرب إلى الترخيص للبنوك التشاركية بسنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - خبير مالي الأربعاء 05 فبراير 2020 - 17:13
تهافت المغاربة على البنوك الإسلامية التشاركية بهده الحدة إن دل على شيء فإنما يدل على نفورهم من البنوك الربوية المصاصة للدماء بدون شفقة أو رحمة أو إنسانية. أعتقد ولو أن بعض الفقهاء لم يحسموا في المسألة حسما باتا أعتقد والله أعلم أنها حلال بلال طيبة مباركة.هي استثمارية ربحية تشاورية وليست قائمة على فوائد هالكة مهلكة مخربة مدمرة.استخيروا المولى تبارك وتعالى والتمسوا منه السداد والرشاد والعون واحسنوا النية وابشروا إنشاء الله
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2 - دادا الفهيم الأربعاء 05 فبراير 2020 - 17:16
سؤال جزاكم الله خيى، هل هذه البنوك تقرض المال أم لا، وكيف يتم ذلك؟
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3 - محمد الأربعاء 05 فبراير 2020 - 17:16
نصيحة جميع الاموال ان تصرف في الاقليمنا الجنوبية اي الصحراء المغربية من اراد ان ينجز مشروع استثماري ماعليه الا ان يدهب الى الصحراء . ومن واجب على الدولة ان تحدث مدن جديدة في الصحراء لا يعقل الصحراء الشاسعة توجد فيها 3 المدن الاكبرى يجب ان نعمر الصحراء المغربية ان تكون مسيرة الخضراء الاخرى مهدوا الطريق السيار والقطار الفائق السر لان العدو لا يتركنا بسلام له رسالة واحد زهو الصحراء المغربية العدو نعرفه جيدا وهو الجزائر العدو الودود ضحى الديمقراطية للشعب الجزائر من اجل القضية الخاسر ولن يستطيع ان ان يحارب المغرب ستكون لنا فرصة من تعطى لنا خمسين سنة . 5 ملايير الدارهيم ان تصرف للشباب في الصحراء المغربية يا الشباب الامة ان نرحلوا جميعا الى الصحراء المغربية الى الكورية ان نقوم فيها مدن حديثة ومداريس وغيرها
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4 - ملاحظ مغربي. الأربعاء 05 فبراير 2020 - 17:27
هاته البنوك الإسلامية أو التشاركية تشبه كثيرا الأحزاب الإسلاموية، كلهم يستغلون المقدس الديني لأهدافهم ومصالحهم..
مع العلم أن الأبناك تبقى أبناك وليست جمعيات خيرية، لأنه كل واحد فيهم يبحث عن الربح..
وهذا ماجعل هاته الأبناك التشاركية لم تلقى ترحاب كبيرا، اللهم من بعض القلة من المداويخ.
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5 - الوطني الحر الأربعاء 05 فبراير 2020 - 17:49
بينما لا يشكل نصيبها من السوق سوى 10% البنوك المسماة مجازا بالبنوك "الإسلامية" أو "التشاركية" تكتنز في خزائنها أزيد من 26 مليار دولار أي 26 ألف مليار سنتيم !!
وأكيد أن الذين يودعون أموالهم فيها ينتمون لفئات الكهنوتيين الذين يزرعون اليأس والإحباط في نفوس الشعب !
ويقولون أو يكذبون على الآخرين بمقولة : كاين الفقر في المغرب !!

وكما أقول دائما :

الفقر من فقر المبادرة والتفكير وتضخم الكسل وثقافة التسول والفابور
أما ألي كا يكافح فهو أخرج نفسه من الفقر وبسهولة كبيرة

لكن بعض الذين اعتقلوا انفسهم في زنزانة الوظيفة العمومية وكبلوا طموحاتهم بالراتب البئيس يضنون بان الشعب كله يعاني مثلهم

شحال من أمي اصبح تاجر ومقاول ناجح ومستوى عيشه أفضل من مستواك البئيس أيها الموظف أيها رجل التجهيل الذي يدعي "الوعي" و"الثقافة" والفهامات الخاوية، والجيب الخاوي ويعوم عموم الشعب في الفقر والحاجة !
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6 - [email protected] الأربعاء 05 فبراير 2020 - 17:54
ها هم بدأوا يخرجوا من روندتهم ، ألم أقل ان الأبناك التي تسمي نفسها إسلامية لا تختلف عن البنوك العادية إلا في تغيير المفردات !! لفظ الفائدة تغير إلى لفظ المرابحة طيب ما الفائدة هي المرابحة !! لعبوا على ما يدور بين الناس، فالناس اعتادوا على سماع أن الفائدة حرام، يا الله نغيرها إلى لفظ آخر هو المرابحة، تماما مثل بنوك الشرق الأوسط لما غيرت لفظ ( عميل )إلى ( زبون ) لأن الناس اعتدوا أن يسمعوا من الراديو كلمة عميل تطق على الجاسوس أو المتعاون مع الكيان الصهيوني.
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7 - هشام الأربعاء 05 فبراير 2020 - 18:06
البنوك التشاركية ليست هي البنوك الاسلامية بل هي وسيلة لجدب زبائن جدد بطؤيقة مختلفة عن الطريقة التقليدية. الفرق هو ان المجلس العلمي دخل على الخط. لان المجلس العلمي المغربي منذ زمان وهو يؤكد بشكل رسمي على حرمة التعامل بالربا. في المغرب لا وجود لابناك مستقلة. فكل الابناء الموجودة في المغرب هي وكيل لبنك المغرب تنوب عنه في صناعة المال الالكتروني. حيت بنك المغرب هو من يقرر متى وكيف سيتم ضخ اموال جديدة في السوق عن طريق قروض سواء ربوية او تشاركية
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8 - معقب الأربعاء 05 فبراير 2020 - 18:06
الدين جاء لمصلحة البشرية والعجب العجاب عندما يقترضك بك تشاركي ولااقول اسلامي مبلغ سترده اخر المطاف اكبر من ماسترده لبنك ريباوي مثلا يشتري لك سيارة ب5ملايين سنتيم وتردها ب7 وبما ان الريباوي سيقرضك 5ملايين سنتيم وترجعها ب 6,5 يعني ان الأخير ارحم من التشاركي ولو انه يعتمد نسبة المرابحة وذلك اتفاق وتراضي تحدث عنه الطنطاوي امام الازهر ان لاحرج فيه
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9 - حسبي ربي ! الأربعاء 05 فبراير 2020 - 18:10
اخت لي اردت ان تشتري شقه. فذهبت الى واحد من هاته البنوك الاسلامية كما يقولون. فقالو لها نحن سنشتري بكذا و انت تأخذي بكذا. بعد عملية حسابية قامت بها وجدت انا الربح الذي سيأخذه هذا البنك يفوق ب 16 الف درهم البنك في نفس المدة الزمنيه ديل القرض ب البنك العادي . ببساطة مص دماء الناس بطريقة شرعيه تحت غطاء "الربح جائز في الدين" . هذا كل شيء...!!! خلاصة ما يهمهم هو هل هو جائز ام لا
و لا يهمهم هل هذا انساني ام لا....!!؟؟ ....تفكرو!!!!
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10 - Moumine مؤمن الأربعاء 05 فبراير 2020 - 18:15
"البنوك التشاركية" تستقطب 250 مليارا وتركز على "تمويل المرابحة"
{ ... وأوضح نبيل بدر أن بعض البلدان سمحت للبنوك التشاركية بطرح منتجات لم يُسمح بها في المغرب، مثل معاملة "التورّق"؛ وهي معاملة يلجأ بموجبها الزبون المحتاج إلى المال إلى البنك التشاركي، ليقتني له شيئا معيّنا، تساوي قيمته المبلغ المالي الذي يحتاجه، ثم يعيد الزبون بيعه بعد باعَه له البنك مقابل تسديد ثمنه بأجَل معيّن.} فقرة غير واضحة وغير مفهومة. هل البنك يشتري من الزبون بنفس الثمن الذي باع به، أم يشتريه بثمن بخس. وإذا كان بثمن بخس فرجعنا إلى ما تقوم به عندنا، على سبيل المثال، مؤسسات التجهيز المنزلي « EQDOM » وغيرها.
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11 - خالد الأربعاء 05 فبراير 2020 - 18:26
الابناك التشاركية فوائها أكبر بكثير من الابناك التقليدية ولا علاقة لها بالاسلام لا من قريب ولا من بعيد. استفسرت احدها عن اقتناء شقة ثمنها 25 مليون. سيشتريها البنك من شركة الضحى ب 25 مليون ثم يعيد بيعها لي في اطار المرابحة بثمن 40 مليون مقسمة على 20 سنة. هل هناك ربا أكبر و أفضع من هذا؟
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12 - الى صاحب تعليق رقم 2 الأربعاء 05 فبراير 2020 - 18:27
هذه الابناك التشاركية لاتقرض المال
ولكن اذا كنت مثلا انت تحاول الحصول على مبلغ مالي من اجل شراء منزل....فالبنك التشاركي يبيع لك المنزل عوض قرض المال لك من اجل التهرب من الربا....ولكن البيع ستكون هناك ربح لانه بيع...ولن تكون فائدة لانه ليس بربا
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