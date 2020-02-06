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الرئيسية | مال وأعمال | مندوبية التخطيط: تراجع طفيف في معدل البطالة

مندوبية التخطيط: تراجع طفيف في معدل البطالة

مندوبية التخطيط: تراجع طفيف في معدل البطالة
هسبريس - أمال كنين
الخميس 06 فبراير 2020 - 14:20

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن معدل البطالة عرف تراجعا بشكل طفيف السنة الماضية، منتقلا من 9.5 بالمائة إلى 9.2 بالمائة على المستوى الوطني، ومن 13.8 بالمائة إلى 12.9 بالمائة بالوسط الحضري، ومن 3.6 بالمائة إلى 3.7 بالمائة بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا في صفوف النساء بـ13.5 بالمائة، وحاملي الشهادات بـ15.7 بالمائة، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بـ24.9 بالمائة.

وأوضحت المندوبية ضمن أحدث تقاريرها أن وضعية سوق الشغل تميزت سنة 2019 باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل. كما ارتفع حجم السكان في سن النشاط البالغين 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2018، بوتيرة أعلى (+1,6%) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين (+1,1%). وبذلك، سجل معدل النشاط انخفاضا، إذ تراجع من 46 بالمائة إلى 45.8 بالمائة (-0,2 نقطة) ما بين سنتي 2018 و2019؛ وانتقل من 42 بالمائة إلى 42.3 بالمائة بالوسط الحضري (+0,3 نقطة)، وتراجع من 53.2 بالمائة إلى 52.2 بالمائة بالوسط القروي.

وبلغ الفرق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 49.5 نقطة (71% و21.5% على التوالي).

وأشار التقرير إلى أن حجم التشغيل ارتفع بـ 165.000 منصب شغل، ناتج عن ارتفاع قدره 250.000 منصب بالوسط الحضري، وتراجع بـ85.000 بالوسط القروي، مقابل إحداث 111.000 منصب السنة الماضية. كما "عرف الاقتصاد الوطني، سنة 2019، إحداثا صافيا لـ 165.000 منصب شغل (+1,5%)، نتيجة إحداث 250.000 بالوسط الحضري، وفقدان 85.000 بالوسط القروي، مقابل إحداث 111.000 السنة الماضية"، يضيف التقرير.

وحسب المندوبية فقد أحدث قطاع "الخدمات" 267.000 منصب شغل، وقطاع "البناء والأشغال العمومية" 24.000 منصب، وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 17.000 منصب؛ في حين عرف قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" فقدان 146.000 منصب.

"في هذا السياق، وبانخفاض بـ33.000 شخص بالوسط الحضري، وارتفاع بـ3.000 بالوسط القروي، تراجع العدد الإجمالي للعاطلين بـ30.000 شخص على المستوى الوطني، إذ بلغ 1.107.000 عاطل. وبلغت الساكنة النشيطة المشتغلة في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 385.000 شخص على المستوى الوطني، بمعدل يقدر بـ3.5 بالمائة. أما الساكنة التي تعاني من الشغل الناقص المرتبط بالمدخول غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع التكوين فقد بلغت 616.000 شخص (5.7 بالمائة). وفي المجموع، بلغ حجم الشغل الناقص، حسب معيار المكتب الدولي للشغل، 1.001.000 شخص"، يضيف التقرير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - غندور الخميس 06 فبراير 2020 - 14:48
عن أية بطالة يتحدثون ؟ هل هذا الكلام يهم قاطني البوادي ؟ فهم يعانون في صمت من البطالة و الفقر .
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5
2 - لمفضل الخميس 06 فبراير 2020 - 14:51
استغرب لهذه التصريحات التي لاعلاقة لها بالواقع..أنا عندي بنت حاصلة على دبلوم مهندسة باك+5...من مؤسسة عمومية ورغم دلك لم تجد عمل بسيط يحفظ كرامتها..يقولون لنا عليكم بتهجيرها الى فرنسا وهناك ستجد عمل بسهولة..
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9
3 - CASA CHÔMAGE الخميس 06 فبراير 2020 - 14:58
تراجع طفيف في معدل البطالة لأنهم اصبحوا كسالى شيئا ما خاصهم اجتاهدوا وانتابهوا للدروس ولا.......السقوط وانكملوا اعليهم في التبيطيلة
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1
4 - حكيمة الخميس 06 فبراير 2020 - 15:05
مادا فعلت الدولة لخريجي البرنامج الحكومي 25 الف إطار الفوج الأول سنناضل حتى تحقيق الإدماج في الوظيفة العمومية بعدما لم تفي الدولة بتعهداتها
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5 - الخنفوش الخميس 06 فبراير 2020 - 15:09
أنا أشكك في هذه الأرقام لأن البطالة مبقاتش و السبب بسيط الناش تشتري اللامبورغيني أكثر من الداسيا و تشتري المحار أكثر من السردين و الذاهبون للمالديڤ في الصيف أكثر من زوار موسم مولاي عبد الله أمغار.. مهم نطلقوها تسرح و تمرح مع السراح عفوا المخططين..
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6 - من هناك الخميس 06 فبراير 2020 - 15:13
أرقام وأوهام ،تراجع طفيف جملة معبرة بالأرقام لكن الواقع شيئ آخر ،بالله عليكم هل تدخلون في هذه الحسابات الأشخاص اللذين يتقاضون أجور زهيدة لا داعي لذكرها لأنها واضحة للجميع ،تدخيلون هؤلاء الأشخاص اللذين ينهون رواتبهم في الأيام الأولى من الشهر ليكملوا باقي الشهر بالقروض أليست هذه بطالة وباطل يعيشونه في وقت كل شيئ فيه يلهب جيوب الفقراء المهم ليك الله يا عبد الله
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