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الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يستقطب 13 مليون سائح .. والمداخيل 78 مليار درهم

المغرب يستقطب 13 مليون سائح .. والمداخيل 78 مليار درهم

المغرب يستقطب 13 مليون سائح .. والمداخيل 78 مليار درهم
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 06 فبراير 2020 - 19:15

أفادت مُعطيات رسمية صادرة عن مرصد السياحة بأن المغرب استقبل، خلال سنة 2019، قرابة 13 مليون سائح؛ وهو ما يُمثل زيادة قدرها 5,2 في المائة، مقارنة مع سنة 2018.

وتستحوذ فنادق مراكش وأكادير على حصة الأسد من ليالي المبيت بحوالي 57 في المائة من أصل 25,2 مليون ليلة مبيت.

وسجلت مراكش ارتفاعاً في ليالي المبيت بـ6 في المائة، و3 في المائة بالنسبة إلى أكادير. أما طنجة، فارتفعت فيها الليالي بـ8 في المائة، والدار البيضاء بـ5 في المائة.

وحقق قطاع السياحة، نهاية دجنبر الماضي، مداخيل بالعُملة الصعبة ناهزت 78,6 مليارات درهم، مقابل 73,04 مليارات درهم في العام 2018، بارتفاع بلغ 7,7 في المائة.

وما انفكت إيرادات السياحة ترتفع منذ سنة 2015 حين كانت في حدود 61 مليار درهم، لترتفع بـ17 مليار درهم في أربع سنوات.

ويرجع هذا الأداء الجيد لقطاع السياحة، حسب المرصد سالف الذكر، إلى النمو الإيجابي في أهم الأسواق المُصدرة للسياح نحو المغرب، وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وتشمل حصيلة سيُاح المملكة أيضاً المغاربة المقيمين في الخارج الذين تشكل أعدادهم نحو نصف العدد الإجمالي، أي حوالي 6 ملايين؛ منهم 3 ملايين يزورن البلاد خلال فصل الصيف.

وقد ساهم في تحسن أداء السياحة في المغرب فتحُ عدد من الخطوط الجوية منخفضة التكلفة بين مطارات المملكة بمدن أوروبية عديدة، إضافة إلى حملات الترويج في عدد من المعارض الدولية.

وتشكل السياحة في المغرب حوالي 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما تعد أحد أهم مصادر من العملة الصعبة إلى جانب الصادرات والتحويلات المالية للجالية، ناهيك عن توفيرها لـ750 ألف منصب شغل.

وعلى الرغم من الحصيلة الإيجابية التي ما فتئت تحققها السياحة المغربية اليوم، فإن إمكانات كبيرة لا تزال غير مُستغلة إذا ما قُورنت ببلدان أوروبية؛ مثل إسبانيا التي استقطبت، العام الماضي، 83 مليون سائح ساهموا في إيرادات تناهز 92 مليار أورو.

واعتمد المغرب، منذ سنوات، إستراتيجيات عديدة لرفع عدد السياح في أفق السنة الجارية إلى 20 مليون سائح؛ لكن ذلك الرهان لم ينجح، وهو ما ضيّع على المملكة حيازة حصة كبيرة من السياحة العالمية التي تعرف تطوراً مستمراً.

واعتمد المهنيون في قطاع السياحة، ضمن الكونفدرالية الوطنية للسياحة، مؤخراً، "خارطة الطريق 2020" بهدف تحقيق التنمية المندمجة للصناعة السياحية وتحسين تنافسيتها في سياق تتعاظم فيه التحديات وتكبر فيه الانتظارات.

وفي هذا الصدد، تتجه الكونفدرالية، في إطار الشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية، إلى إحداث "أكاديمية السياحة" واعتماد المقاربة الرقمية وتطوير الرأسمال البشري، وتقوية تنافسية الفاعلين في السياحة، وتنظيم القطاع والسياحة الداخلية، وإعادة تنظيم مرصد السياحة.

ولاستدراك النقص الحاصل في السياحة الداخلية، التي تمثل 30 في المائة من ليالي المبيت في المؤسسات المصنفة، يعتزم المهنيون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة إطلاق علامة خاصة بها تبرز تجارب السفر الأصيلة والوجهات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Immigre الخميس 06 فبراير 2020 - 19:47
Quand ont parlé des chiffres au Maroc c’est super mais le problème ou est ces millards rien ne vas plus trop de pauvres et
Misérables partout no
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-1
2 - CASA TOURISME الخميس 06 فبراير 2020 - 19:48
78 مليار اتبارك الله الخير والبركة غير هو ما بيناش اعلينا فين تيمشيو هاد الفلوس الله اعلم
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6
3 - Aziz1 الخميس 06 فبراير 2020 - 19:50
الا درنا 60 ليتر ديال الجالية+70ليتر ديال السياحة+50ليتر ديال الفلاحة في سطل متقوب و من تحتو تماسيح اشنو غد يبقا
هذه هي العملية لي بانت لي في هذه الساعة
السلام عليكم
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4
4 - كولشي كيديوه المفسدين الخميس 06 فبراير 2020 - 19:51
الملايير ديال الفلوس ومتذيلين في جميع المجالات
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1
5 - التازي الخميس 06 فبراير 2020 - 19:51
المغرب يستقطب 13 مليون كدبة فين هي هد 13 مليون واش تازة مفيهاش حتى سائح وحتى حاجة علاش يجيو السياح علاش يجيو المغرب على حسن الاستقبال ولا شنو كولشي فيه غالي اسبانيا كولشي فيها متوفر وكولشي رخيص
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5
6 - حمزة الخميس 06 فبراير 2020 - 19:57
أرقام خاطئة حيث يتم احتساب مغاربة العالم مع السياح
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4
7 - المصطفى الخميس 06 فبراير 2020 - 20:00
مع ذالك هذا قليل بعض المدن في الدول المجاورة تستقطب لوحدها هذا العدد واكثر في دول اخرى
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2
8 - كبور الخميس 06 فبراير 2020 - 20:00
في المغرب 13 مليون سائح وفروا حوالي 7 مليار أورو. بينما في إسبانيا 83 مليون سائح حلبت منهم إسبانيا 92 مليار أورو. هنا الفرق الشاسع . لأنه بحجم الإنفاق في إسبانيا كان يتوجب على المغرب أن يجني من 13 مليون سائح 14 مليار أورو وليس 7 مليار. ولو استقبل المغرب 83 مليون سائح التي ربحت منهم إسبانيا 92 مليار أورو فكل ما كان سيجنيه المغرب هو 46 مليار
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9
9 - ايت اسحى لمنور الخميس 06 فبراير 2020 - 20:00
على المغرب ان يستهدف الاسواق التي تذر الاموال مثل المانيا و انجلترا و روسيا و امريكا و كندا و الدول العربية و اسيا ايضا و الا يهتم بالاسواق التقليدية الاوربية التي لا تقدم اية اضافة مالية بل فقط سياح فقراء تراهم يتسابقون مع بسطاء البلد في النقل و المبيت مجانا..يجب عدم احتسابهم لانهم يضخمون الاحصائيات فقط..بعض سياح دول اوربا التقليدية القارية ليست لهم قدرة شرائية مهمة بل اغلبهم يبحث عن سياحة فابور و ايضا غالبية المهاجرين في اوربا القارية لهم قدرة شرائية ضعيفة جدا و يعيشون على الاعانات او اشغال بسيطة متدنية الاجور... و بما انني اشتغل في نقل السياح فقد وقعت لي حاذثة غريبة اذ توقفت في محطة للاستراحة و الاكل مع بعض السياح من اوربا و اشترت سائحة ياغورت ب 2.5 درهم لكنها اجبرتنا على العودة 20 كيلومتر من المحطة لانها قالت بانهم باعوا لها ياغورت حامض و اصرت على مقابلة صاحب الحانوت و على اتهماه ببيع ياغورت تجاوز مدة الاستهلاك و استرداد 2.5 درهم امام استغراب و انذهال البائع الذي اصر هو الاخر ان مدة الاستهلاك صحيحة و ان الياغورت من نوع مالح و كان ان اعطاها 10 دراهم و اخذتها. هل هذه سائحة مثلا؟؟؟
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3
10 - ZakariaJ الخميس 06 فبراير 2020 - 20:06
تحويلات الجالية المغربية بالخارج لسنة 2019 و صلت 64 مليار درهم حسب هسبريس بالأمس. وعدد الجالية لايصل 13 مليون. لانأخد عنها مقابل، لامبيت في فنادق فاخرة ولا رحلات مجانية.
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1
11 - عبدالقادر جرسيف الخميس 06 فبراير 2020 - 20:09
مداخيل السياحة 78مليار درهم والفوسفاط والبحار وغيرها الله اعلم ووضعيتنا دائماعلى حالها وتتازم من يوم لاخر.
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1
12 - N.H الخميس 06 فبراير 2020 - 20:11
سياحة جنسية لأن المغرب أصبح ينافس تايلاند و لأن المغربات رخيصات و بدون شرف و كرامة
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-2
13 - khalid g الخميس 06 فبراير 2020 - 20:13
شئ مخجل للغاية مداخل السياحة 78 مليار درهم وبالأمس تحويلات الأموال المهاجرين نحو المغرب بالملايارات و مداخل متعددة ولا تحصى ...لكن للأسف يبقى شعار الحكومة هو تجويع وتفقير المواطن
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2
14 - salmaoui الخميس 06 فبراير 2020 - 20:13
سؤال بريئ : اين تذهب كل هذه المداخيل و من قطاعات كثيرة ، اموال بالملايير من الدراهم و المغرب يجد خصاص فظيع في قطاعات كثيرة مثل الصحة و التعليم....
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1
15 - محمد الخميس 06 فبراير 2020 - 20:14
عندنا واجة اطلسية كبيرة,يمكننا ان نكون احسن من اسبانيا.
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