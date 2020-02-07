تعيين الدقاقي مديراً عاماً لشركة تهيئة محطة تغازوت

هسبريس من الرباط

جرى تعيين محمد شرقاي الدقاقي مديراً عاماً لشركة تهيئة وإنعاش محطة تغازوت (SAPST)، وهو مشروع سياحي ضخم على بُعد كيلومترات من مدينة أكادير.

وكانت إدارة هذه الشركة خلال الفترة السابقة عُهد بها إلى مامون لحليمي علمي بالإنابة، المدير العام لشركة مضايف (Madaëf) ومدير فرع السياحة بصندوق الإيداع والتدبير.

وتخرج المدير الجديد لشركة SAPST من كلية الفنون التطبيقية في سان بيترسبورغ فرع الهندسة المدنية، ويحمل درجة الماستر في إدارة المشاريع من فرنسا.

وبدأ الدقاقي مساره المهني في الشركة الوطنية للمعدات والبناء، قبل انضمامه إلى مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، حيث شغل العديد من مناصب المسؤولية، ولاسيما منصب مدير مشروع بشركة MedZ، والمدير العام المنتدب لشركة تنمية السعيدية، والمدير العام المنتدب المكلف بقطب مشاريع بشركة "مضايف"، والمدير العام لـ"نيو مارينا" بالدار البيضاء.

كما تم تعيين ليلى بنسودة مديرة عامة منتدبة في شركة SAPST، وهي خريجة مدرسة الهندسة في باريس، وبدأت مسارها المهني في فرنسا مع شركات الاستشارات الإستراتيجية؛ وسنة 2012 انضمت إلى قسم الإستراتيجية والتطوير بـ CDG Développement، قبل أن تتقلد منصب مديرة التنمية والشراكة بشركة تهيئة محطة تغازوت.

يشار إلى أن شركة SAPST جرى إنشاؤها سنة 2011، وهي تابعة بنسبة 45 في المائة لشركة "مضايف" التابع لصندوق الإيداع والتدبير، بشراكة مع صندوق "إثمار الموارد" بنسبة 25 في المائة، و"سود بارتنر" بـ25 في المائة، والشركة المغربية للهندسة السياحية بـ5 في المائة.

وتتمثل مهمة الشركة في تهيئة وتطوير وتسويق وإدارة محطة خليج تغازوت، المصممة وفق منهج متكامل ومستدام، وهي تتكون من مجمعات فندقية وسياحية وسكنية راقية، كما تتوفر على بنية تحتية رياضية وأخرى خاصة بالأنشطة الترفيهية.

وتضم "تغازوت باي" اليوم 3 فنادق مشتغلة، وملعب غولف بـ18 حفرة، وأكاديميتين للغولف وركوب الأمواج. وسيتم توسيع العرض السياحي للمنتجع بخمس وحدات فندقية ومرافق ترفيهية.