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الرئيسية | مال وأعمال | رئيس الحكومة يطلب تسهيل التمويل الخاص بدعم مقاولات الشباب

رئيس الحكومة يطلب تسهيل التمويل الخاص بدعم مقاولات الشباب

رئيس الحكومة يطلب تسهيل التمويل الخاص بدعم مقاولات الشباب
هسبريس من الرباط
الخميس 06 فبراير 2020 - 16:00

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المؤسسات العمومية والأبناك إلى تسهيل تنزيل المبادرة الملكية بخصوص مُقتضيات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي أطلقه الملك محمد السادس قبل أيام، بغلاف مالي قدره 8 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات.

وطالب رئيس الحكومة، في كلمة خلال افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس، جميع المتدخلين، سواء الحكوميين أو المؤسسات العمومية أو الأبناك وغيرها، بـ"التفاعل الإيجابي والانخراط القوي والفعال، لأنها مبادرة وطنية تستهدف الشباب، سواء المتعلم أو المتخرج من التكوين المهني أو غيرهم ممن يرغبون في إنشاء مقاولاتهم".

وأكد العثماني أن "جميع الأطراف المكلفة بالمواكبة، وفي مقدمتها الأبناك، مستعدة لاستقبال وتقديم التوجيه اللازم للمعنيين من الشباب"، مشيرا إلى أن البرنامج الملكي يروم تسهيل الولوج إلى التمويل لعدد كبير من المستهدفين، يصل عددهم حوالي مليون شاب وشابة، وتقديم قروض بنسبة فائدة جد منخفضة، بضمان من لدن صندوق الضمان المركزي، وبدون ضمانات مباشرة، مع توفير المواكبة الضرورية للراغبين في تأسيس مقاولات صغيرة أو صغيرة جدا، وكذا للمقاولين الذاتيين.

وتابع المصدر ذاته بأن هذه المبادرة تتزامن مع إطلاق السجل الوطني للضمانات المنقولة، الذي يعتبر منصة معلوماتية إلكترونية، "ستمكن من بداية التنفيذ الفعلي للقانون الخاص بالضمانات المنقولة، لتمكين الراغبين في الحصول على تمويل مشاريعهم، ولاسيما المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من تقديم ضمانات غير عقارية منقولة، بدل الوضعية الحالية التي تلزمهم بتقديم ضمانات عقارية"، مضيفا أنه "بفضل هذه المنصة الإلكترونية سيصبح الولوج سهلا وسريعا لتسجيل هذه الضمانات أو للتفاعل مع الأبناك".

وحث رئيس الحكومة، في كلمته، الشباب والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على "التعرف على هذه الإمكانية الجديدة والمهمة، وطلب المعلومات اللازمة من القطاعات المعنية منذ الآن، على اعتبار أن العمل بتسجيل الضمانات المنقولة سينطلق يوم ثاني مارس 2020".

وفي ختام كلمته، توقف العثماني عند أهمية ابتكار الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، وتمنى التوفيق "لجميع الشباب التواقين للإبداع الذين سينفعون أسرهم وبلدهم ويبنون مستقبلهم بكل أمان".

وكانت البنوك المغربية وصندوق الضمان المركزي وقعت الإثنين الماضي الاتفاقيات الخاصة بتنزيل مُقتضيات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي أطلقه الملك محمد السادس.

وضمت الاتفاقيات المُبرمة ثلاثة منتجات، الأول أُطلق عليه "ضمان انطلاق"، وهو منتج ضمان يستهدف المقاولين الذاتيين والشباب حاملي الشهادات والمقاولات الصغيرة جداً. أما المنتج الثاني فأطلق عليه "ضمان انطلاق المستثمر القروي"، ويستهدف الضيعات الفلاحية الصغيرة والمقاولات الصغيرة جداً وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين في المجال القروي. بينما أُطلق على المنتج الثالث "ستارت المقاولات الصغيرة جداً"، وهو منتج تمويل على شكل تسبيق يتم استرداده بعد فترة خمس سنوات بدون فائدة وبدون ضمانات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - هشام الخميس 06 فبراير 2020 - 16:11
علاش تادير فراسك الضحك السي العثماني انت وجماعة الخوانجية اللي معاك، واش ضروري تنسبو أيتها مبادرة خداها جلالة الملك وتنسبوها لريوسكوم
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15
2 - حميد الخميس 06 فبراير 2020 - 16:15
هاهو التمويل شكرا ... فين هو السوق لي محتاكر بالكبار... فين تكافك الفرص... فين تعطال فالخلاص...
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15
3 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 06 فبراير 2020 - 16:18
هذه الثمانية ملايير درهم لو شيدت بها الدولة مصانع وضيعات فلاحية تابعة لها كما هو الحال في مصر لشّغلت هؤلاء وغيرهم واستفاد الجميع بدل ان تضيع تلك الأموال كما ضاعت في الثمانينات مع (الشباب والمستقبل) رغم ان فرص النجاح في ذاك الوقت كانت مواتية عكس ما نعيشه الان...
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8
4 - mostafa الخميس 06 فبراير 2020 - 16:21
les banques ne créent pas la richesse ils s en emparent
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8
5 - moha الخميس 06 فبراير 2020 - 16:21
هل تظنون ان الناس يحتاجون المال. المشكلة في المشروع هل هناك احتمالية النجاح او لا .رغم ان كل المغاربة مدخرين اموال على شكل رصيد او عقار لاكن لا يستطيع مد ابنه بالمال لانه يعلم مسبقا انه.سيخسره لان الشاب المغربي استهلاكي يحب السيارة و السهرات و اقتناء ما لا يحتاجه. ان الدولة يجب ان تنهج استراتيجية المواكبة اكثر من مد الشاب بالمال الذي سيستهلكه فقط. تحتاج الدولة الى انشاء مقاولات كبرى يسيرها خبراء و تكون اسهم الشاب فيها مقابل ما يعطيه من عمل اي تقاعس منه يرمى خارج المقاولة . على اساس تتحول ملكية المقاولة للشاب ان لوحظ انه في طريق النجاح.
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17
6 - مغربي الخميس 06 فبراير 2020 - 16:23
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب الأحرار بالسراء و الضراء و بشتى المجالات دون ملل او كلل و نكران ذات و على الساءر الأسرة الملكية الشريفة و المغاربة المغرب الأحرار الذين يجعلون المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
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7 - اسمهان برغواطي الخميس 06 فبراير 2020 - 16:26
المبادرة الملكية الاخيرة المتعلقة بخلخلة التعامل البنكي مهمة جدا يمكن ان يبنى عليها النموذج التنموي الجديد بلا حاجة لاية لجان لا تنتهي و غير مجدية.لان الانحباس هو في التمويل و رأس المال و هو لا يخص فقط الشباب بل عموما المغاربة الذين يريدون الاشتغال و المبادرة بحيث ان العراقيل الادارية و البنكية تحد من التنمية و النمو و مبادارات المغاربة.هنا ينبغي تبني نموذج ليبرالي بالمفهوم الانجلوسكسوني الذي يقترب من العقلية المغربية. نحن نعرف ان المغربي يشتغل يبحث يبادر منفتح فضولي يفلح الارض يسافر يساعد يريد ان يعرف و لا يعترف الا بالنتيجة و المنفعة و النفعية اي ان الواقع هو الاساس و هو السابق و ليس الفكر كما عند الافرنج و من هنا الابتعاد كليا عن ثقافتهم التواكلية المجردة الغير واقعية الريعية في الجوهر و الغير مبادرة اصلا. نريد التشبت بالثقافة الشعبية المغربية البراغماتية عمقا و لا نريد ادخال نموذج فكري تجريدي كلامي خطابي مبني على لوغوس اليونان المتجاوز تاريخيا.حذاري من ادخال نماذج للتفكير الخاطئ المنقولة من دولة معينة لاسيما في التعليم و الا زدنا غرقا و لكل شعب عبقرية و ذكاء خاص به و بسكانه
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4
8 - Tangerois الخميس 06 فبراير 2020 - 16:35
Les mêmes problèmes que le projet Moqawalati, si mon projet foire qui est responsable, c'est moi

Donc la banque prête de l'argent, vend l'argent avec un taux entre 1.75 à 2.50%

Donc la plus part des porteurs de projets n'ont pas de formation dans entrepreneuriat
, dans le développement des projet ils n'ont pas les bons outils
Alors au lieu que ces porteurs de projets doivent être former, accompagner et coacher
la banque veut tout faire, étudier les dossiers, vendre de l'argent etc
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9 - حفظك الله يا وطني. الخميس 06 فبراير 2020 - 16:57
عجيب أمر هذه الحكومة ، صحيح أنها تسير في تنفيذ أوامر صاحب الجلالة حفظه الله و نصره ، فيما يتعلق بتسهيل إجراأت الإقتراض ، و لولاه لمضغتنا هذه الحكومة و وضعتنا في بطنها الى الأبد ، لكن من هم الذين لهم الأسبقية من الإستفاذة من هذه المبادرة المولوية ، هل هم أصحاب الشكارة ؟ أم هم الموالاة ؟ أم هم الأصدقاء و الأحباب أولا ؟ أقول قولي هذا و أستغفر الله العظيم لي و لهم إن كنا من الخاطئين، لأن الحقيقة شيء و الواقع المعاش شيء آخرر و المثل المغربي يقول : " من لذغته الأفعى ، يخاف من الظفيرة ( أي الحبل)" ذلك لأن في مجتمعنا المغربي ، توجد فيه فوارق إجتماعية شاسعة بين الرعاة ، أي بين القريب و البعيد و بين المغربي النافع والمغربي الغير النافع!!، و بين هذا و ذاك تتفرق المصالح عندما تكون المساواة منعدمة، و المساواة في بلدنا الحبيب ليس لها مفهوم و لا معنى، بحيث نجدها تطبق حسب ما يهواه الحاكم ، والمحكوم له الله و الله هوالموفق المعين.!
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