مصارف مغربية تواكب أنشطة المقاولات في الخارج

هسبريس - محمد لديب

وضعت المجموعتان المصرفيتان التجاري وفا بنك والبنك المركزي الشعبي مجموعة من الآليات البنكية لمواكبة أنشطة التجارة الخارجية للمقاولات المغربية، ومساعدتها على توسيع حصصها السوقية بالخارج.

وتعمل مجموعة التجاري وفا بنك على تشجيع الأعمال المصرفية للشركات والاستثمار وتمويل المشاريع وتقاسم أدوات المخاطر، إلى جانب مساعدة الشركات في المغرب وفي باقي القارة السمراء، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة(PME) للوصول إلى خدمات التمويل والتدريب التي تحتاجها لضمان تطورها.

وقامت المجموعة بإعادة تصميم إستراتيجيتها لتلبية احتياجات قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ أكد مسؤولوها أنها تواصل مخططها تنفيذا للتعليمات الملكية التي دعت إلى اهتمام أكبر بهذه الفئة، بما يمكن من رفع تحدي مرافقة المغاربة الراغبين في خلق مقاولة وفي الاستثمار.

من جهتها، أطلقت مجموعة البنك الشعبي المركزي آليات جديدة لمواكبة أنشطة المقاولات المغربية خارج المغرب، وخاصة في الأسواق التي تستهدفها المنتجات والخدمات التي تقوم بتوفيرها الشركات الوطنية.

وكشف كمال مقداد، الرئيس التنفيذي للبنك الشعبي المركزي، خطة جديدة للمصرف يوفر من خلالها مجموعة من الخدمات المتكاملة الهادفة إلى مواكبة المقاولات المغربية في أنشطتها الخارجية.

ويؤكد مقداد أن هذه الخدمات الجديدة للبنك الشعبي المركزي من شأنها توفير رؤية واضحة للشركات المغربية في ما يخص الأسواق الخارجية، وتأمينها والبحث عن أفضل الفرص ذات المردودية العالية.

وأوضح كمال مقداد: "نوفر في الوقت الراهن خدمات حقيقية لمواكبة المقاولات المغربية في إستراتيجيتها للبحث عن فرص جديدة في الأسواق الخارجية، وعلى صعيد كافة مراحل توسيع تواجدها خارج المملكة. وتشمل هذه المواكبة كل ما يتعلق بمستجدات القوانين الخاصة بالصرف أو تلك الخاصة بالمبادلات التجارية بين المغرب والمناطق الاقتصادية الأجنبية".