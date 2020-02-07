"فيفو إنيرجي" تفتح أربع محطات جديدة بالمغرب

هسبريس من الدار البيضاء

افتتحت شركة "فيفو إنيرجي المغرب"، العاملة في مجال تسويق وتوزيع الوقود والزيوت التي تحمل العلامة التجارية "شال" وغاز النفط المسال للعلامة التجارية بوطاغاز، أربع محطات للخدمة "شال" في كل من خريبكة وبن سليمان وتيط مليل ومراكش؛ وهو ما يرفع عدد المحطات في شبكتها إلى 355 محطة.

وتعزز هذه المحطات الجديدة، التي تعد ثمرة خطة استثمار طموحة، حضور ووجود شبكة "شال" في المغرب من أجل تعزيز سياسة القرب من زبناء الشركة.

وقد جرى تجهيز هذه المحطات لتقدم عروضا شاملة تتضمن فضاءات للمطاعم والترفيه والخدمات؛ بما في ذلك عروض التفريغ والميكانيك السريع وغسل السيارات والخدمات المرتبطة بالعجلات.

وقال جورج روبرتس، المدير العام لشركة "فيفو إنيرجي المغرب"، إن هذه الأخيرة "تواصل إستراتيجيتها التنموية لتعزيز شبكتها ودعم التنمية الوطنية، عبر تطوير خطة طموحة لافتتاح محطات جديدة. وتسعى شركتنا، من خلال ذلك، إلى توطيد سياسة القرب من زبنائنا مع الاحتفاظ بريادتها وابتكارها لطريقة الاستجابة لانتظاراتهم".

وجرى تصميم محطات الخدمة في المقام الأول كفضاءات للعيش، حيث تم تجهيزها بمطاعم وفضاءات ترفيهية وفضاءات للخدمة على مساحات تتراوح بين 3.000 و10.000 متر مربع.

في هذا الإطار، قال المهدي أباغاد، المدير الشبكة بشركة "فيفو إنيرجي المغرب"، إن "عروضنا للخدمات والمنتوجات الجديدة ما فتئت تتوسع، بغية اقتراح الأساسيات التي يحتاج لها زبناؤنا في محطاتنا من خلال تأقلمنا الدائم مع احتياجاتهم. علاوة على ذلك، تم بذل جهود بالغة وتنفيذ استثمارات مهمة في مجال تكوين ومرافقة مواردنا البشرية من أجل تقديم خدمات ذات جودة لا تضاهى".

بعد إنشاء "سوبترول"، ثمرة شراكة مع "مايهر" القابضة بهدف تسريع نشر أنشطة شركة "فيفو إنيرجي المغرب" لتوزيع الوقود وزيوت التشحيم في الأقاليم الجنوبية بالمغرب، تواصل شركة "فيفو إنيرجي" سياستها الاستثمارية بالمملكة، مع السهر على الحفاظ على تجربة الزبون وتحسينها في صلب إستراتيجيتنا للتميز.

ويتمثل طموح "فيفو إنيرجي" في أن تصبح شركة الطاقة التي تحظى بأكبر قدر من الاحترام في إفريقيا، مع الامتثال لمعايير الجودة الدولية الأكثر صرامة.