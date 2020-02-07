"التجاري وفا بنك" يعتمد معيار ابتكار الدفع العالمي

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت مجموعة "التجاري وفا بنك" المصرفية، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، أنها أول بنك مغربي مطابق بشكل كلي لمعيار ابتكار الدفع العالمي GPI Swift للأداءات الدولية.

وقالت المجموعة البنكية إن شركة "سويفت" كانت أدخلت معيار ابتكار الدفع العالمي GPI Swift حيز التشغيل، ووجهت الدعوة إلى البنوك الأعضاء في شبكتها من أجل تحيين أدواتها والتقيد تدريجيا بهذا المعيار الجديد.

وأدرج مصرف "التجاري وفا بنك" هذا المشروع في مخططه الإستراتيجي، بهدف اعتماد هذا المعيار والعمل بالتالي على إدخال تحسينات في تجربة الزبناء المتعلقة بالأداءات الدولية.

ويتيح تنفيذ هذا المعيار تزويد جميع الزبناء والشركاء البنكيين الدوليين بتجربة إلكترونية تتماشى وأجود الممارسات الدولية التي تجمع بين الرقمنة والشفافية والتفاعل والأمان.

كما سيتيح استخدام هذا المعيار الجديد لزبناء "التجاري وفا بنك"، وبالأخص لزبناء سوق المقاولات، الاستفادة الفورية من تحسينات عديدة؛ ويقصد بها تدبير أمثل للخزينة، وتحكم في سلسلة التموين، ومسار مبسط للتسوية، وشفافية على مستوى المصاريف البنكية، علاوة على تقليص أجل تدبير الشكايات والتحريات.

وقالت المجموعة إنها تؤكد ريادتها في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين على الصعيد الدولي، وقربها من زبنائها لا سيما على مستوى تدبير أداءاتها الدولية.

وتعتبر "سويفت" شركة تعاونية تزود مستعمليها بمنصات للتواصل ومنتجات وخدمات للربط بين ما يزيد عن 10800 مؤسسة بنكية ومالية وزبون مهني في أزيد من 200 دولة ومنطقة.

وتتيح "سويفت" لمستعمليها تبادل معلومات مالية بطريقة آلية، وتخضع لمعايير آمنة وموثوقة؛ وهو ما يقلص من التكاليف ومخاطر التشغيل، ويجنب أي تقصير على مستوى المعاملات.

وتوحد "سويفت" بين أعضاء المنظومة المالية، للعمل بشكل مشترك من أجل تحديد ممارسات السوق والمعايير ومناقشة قضايا ذات الصالح المشترك.