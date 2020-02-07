الملك يدشن نقطة تفريغ منتجات البحر في إيموران

هسبريس من الرباط

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الجمعة في جماعة إيموران، التابعة لجماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان، على تدشين نقطة تفريغ مجهزة لمنتجات البحر، كلفت غلافا ماليا إجماليا يبلغ 24.6 ملايين درهم.

ومن شأن هذا المشروع، الذي يتوقع أن يبلغ إنتاجه السنوي 2500 طن، برقم معاملات سنوي يناهز 75 مليون درهم، أن يساهم في تحسين ظروف عيش وعمل هذه الفئة الاجتماعية، وتطوير وإعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي، من خلال إحداث قطب مندمج في محيطه الاقتصادي والاجتماعي؛ فضلا عن المحافظة على الثروات السمكية.

وتشتمل نقطة التفريغ المجهزة الجديدة على الخصوص على 52 مستودعا للصيادين، و5 مستودعات أخرى لتجار السمك بالجملة، ومحطة للبنزين، وسوق السمك، وورشة لإصلاح قوارب الصيد، وأخرى للمحركات، وغرفة للتبريد ومصنع للثلج، ومرافق إدارية.

وسلم الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، 52 محركا خارجيا لمراكب الصيد لفائدة تعاونية "أفتاس تامراغت" بإيموران، في مبادرة تروم النهوض بظروف عمل البحارة، وعصرنة تجهيزاتهم وتطوير دخلهم.

وعلاوة على نقطة التفريغ المجهزة إيموران، عرفت جهة سوس -ماسة إنجاز نقطة تفريغ مجهزة بكوريزيم التابعة لجماعة أربعاء الساحل (إقليم تيزنيت)، بغلاف مالي ناهز 19.8 ملايين درهم.

وهم هذا المشروع الذي سيستفيد منه 80 بحارا يعملون على متن 20 قاربا تقليديا، تهيئة 20 مستودعا للصيادين ومستودعين اثنين لبائعي السمك بالجملة، وورشات لإصلاح قوارب الصيد والمحركات، وسوقا للسمك، وغرفة للتبريد، ومصنعا للثلج، ومكتبا لتعاونية البحارة، وقاعة متعددة التخصصات، ومنطقة للإنزال والرسو خاصة بالقوارب.

وفي السياق ذاته، تعرف جهة سوس -ماسة تطوير 24 مشروعا لتربية الأحياء البحرية، لاسيما على مستوى مناطق إيمي وادار، وإمسوان، وتيفنيت -الدويرة -سيدي رباط البحرية.

وإلى جانب التنمية السوسيو -اجتماعية لهذه المناطق فإن المشاريع المذكورة كفيلة بالمساهمة في استدامة الثروات وإنعاش تربية الأحياء البحرية، وخلق أزيد من 670 منصب شغل، ومعالجة وتسويق حوالي 23 ألفا و240 طنا من المحار، وحوالي 38 ألفا و660 طنا من الطحالب، وتقليص المخاطر الصحية الحيوانية المرتبطة باستيراد هذه الأنواع من الخارج.

وتندرج مشاريع تربية الأحياء البحرية هذه، التي تطلبت استثمارات بقيمة 390 مليون درهم، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية تربية الأحياء البحرية، الذي يشكل جزءا مندمجا من الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصيد البحري "أليوتيس"، والذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تأهيل وتحديث مختلف أوجه سلسلة قيمة قطاع صيد الأسماك، وكذا تحسين تنافسيتها وفاعليتها.

ويقتضي البرنامج الوطني لتنمية تربية الأحياء البحرية إنجاز 260 مشروعا لتربية الأحياء المائية، منها 214 بجهة الداخلة وادي الذهب في أفق 2030، مع إحداث 2500 منصب شغل متوقع، و24 مشروعا بجهة سوس -ماسة (أكثر من 670 منصب شغل)، و11 مشروعا بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة (208 منصب شغل)، و6 مشاريع بجهة كلميم -واد نون (160 منصب شغل)، و5 مشاريع بجهة الشرق (156 منصب شغل).

وينضاف إلى هذه المشاريع، التي تكلف استثمارات بقيمة 1.7 مليارات درهم وتراهن على إنتاج 158 ألف طن في أفق 2030، مشروع إنتاج الطحالب المجهرية بأخفنير، الذي يكلف لوحده استثمارا بقيمة 5.4 مليارات درهم، بإنتاج توقعي يبلغ 150 ألف طن في أفق 2030، مع إحداث أزيد من 950 منصب شغل.