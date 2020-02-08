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الرئيسية | مال وأعمال | ارتفاع الأسعار ينعش صادرات المغرب من النحاس

ارتفاع الأسعار ينعش صادرات المغرب من النحاس

ارتفاع الأسعار ينعش صادرات المغرب من النحاس
هسبريس – محمد لديب
السبت 08 فبراير 2020 - 13:16

ارتفعت صادرات المغرب من معدن النحاس بشكل لافت خلال سنة 2019، موازاة مع زيادة الطلب على هذا المعدن في مجموع الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار النحاس في الأسواق العالمية إلى مستويات مرتفعة خلال العام الماضي، حيث لامست سقف 5840 دولارا للطن في البورصات العالمية للمعادن.

وساهم ارتفاع الطلبين الصيني والأمريكي في رفع أسعار هذه المادة الحيوية، التي تستخدم في قطاعات صناعية مختلفة، ضمنها الصناعات الإلكترونية والميكانيكية.

وانعكس هذا الارتفاع على مداخيل المغرب من العملة الصعبة من هذه المادة الأولية خلال العام المنصرم. إذ ارتفعت صادرات المملكة من النحاس بنسبة 46 في المائة، بعد أن انتقلت قيمة الكمية المصدرة نحو الخارج من 688 مليون درهم سنة 2018 إلى 1.1 مليار درهم سنة 2019.

كما ارتفعت صادرات المملكة من خردة النحاس بشكل مهم خلال العام الماضي، حيث بلغت 1.53 مليار درهم سنة 2019 مقابل 1.4 مليار درهم سنة 2018.

كذلك ارتفعت صادرات المغرب من معدن الزنك سنة 2019 بـ 43 في المائة، إذ بلغت ما يقارب 710 ملايين درهم في السنة الماضية مقابل 474 مليون درهم سنة 2018، مسجلة بذلك زيادة فاقت قيمتها الإجمالية 236 مليون درهم.

وانتقلت صادرات الشركات المنجمية المغربية من مادة الرصاص من 641 مليون درهم سنة 2018 إلى ما يناهز 751 مليون درهم خلال العام المنصرم، بزيادة تقدر بـ 110 ملايين درهم.

كما عرفت صادرات المملكة من معدن المنغنيز زيادة بنسبة 22 في المائة، حيث انتقلت من 134 مليون درهم سنة 2018 إلى 164 مليون درهم سنة 2019، بزيادة بلغت 30 مليون درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عمر السبت 08 فبراير 2020 - 14:57
الحمد لله والشكر لله،المغرب يصدر النحاس والزنك والرصاص والمنغنيز والفوسفاط والحوامض والسمك والرمال والخضر والفواكه والطاقة النظيفة والسيارات والرجال(الأطباء الممرضون الخطباء رجال الأعمال) والنساء والخمور(الطاولة)...بالمقابل يستورد البترول ومشتقاته والتكنولوجيا عامة رغم كل هذا لا زال بالمغرب أزيد من 1.070.000 عاطل ومناطق بدون ماء وبدون ضوء ونساء يلدن خارج المستشفيات العمومية....كل هذا في أحسن بلد في العالم.
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2 - momo السبت 08 فبراير 2020 - 15:00
يالله ... شكون لي كان كيعرف بأن المغرب يصدر النحاس ، الزنك ، الرصاص ، والمنغنزيوم .... !!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟ وما لا نعرفه نحن أعظم من هذا بكثييييييييييييييييييييييييييير .
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