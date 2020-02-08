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الرئيسية | مال وأعمال | الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو والدولار الأمريكي

الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو والدولار الأمريكي

الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو والدولار الأمريكي
هسبريس من الرباط
السبت 08 فبراير 2020 - 20:35

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بـ 0.24 في المائة مقابل الأورو، وبـ 0.14 في المائة مقابل الدولار، خلال شهر يناير المنصرم.

وذكر البنك المركزي، في تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر فبراير 2020، أن حجم المبادلات من العملات مقابل الدرهم، على مستوى المبادلات البين-بنكية، بلغ 28.4 مليار درهم في دجنبر 2019، بزيادة قدرها 12.6 مليار درهم، مقارنة مع المتوسط المسجل خلال نفس الشهر من سنة 2018.

وبلغ حجم عمليات البنوك مع الزبائن في دجنبر 26.2 مليار درهم بالنسبة للمشتريات الناجزة، و13.8 مليار درهم بالنسبة لنظيرتها لأجل، مقابل 24.6 مليار درهم و9.9 ملايير درهم على التوالي خلال نفس الشهر من سنة 2018.

من جانبها، بلغت المبيعات النقدية 25.3 مليار درهم، فيما بلغت نظيرتها لأجل 5.1 مليار درهم، بعد حجم إجمالي بلغ على التوالي 22.2 مليار درهم و3.2 ملايير درهم.

وفي ظل هذه الظروف، بلغت وضعية الصرف الصافية للأبناك 1.1 مليار درهم عند متم شهر يناير المنصرم، مقابل 2.1- مليار درهم عند متم شهر دجنبر الماضي، بحسب البنك المركزي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - dokalli السبت 08 فبراير 2020 - 20:52
البنك الدولي كيفرش ليكم طريق لحرير حتى احفر ليكم شي حفرة عمركم طلعو منها كيف موقع لمصر و شعب هو لي ايكول لعصى . اما المسؤلين دايرين علاش اولو بالدفيز
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