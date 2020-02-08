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الرئيسية | مال وأعمال | انتشار فيروس "كورونا" ينعكس على إنتاج النفط

انتشار فيروس "كورونا" ينعكس على إنتاج النفط

انتشار فيروس "كورونا" ينعكس على إنتاج النفط
هسبريس - د.ب.أ
السبت 08 فبراير 2020 - 17:45

كشف وزير الطاقة الجزائري، ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد عرقاب، السبت، عن قرار اللجنة التقنية لأوبك والتي "أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج حتى نهاية 2020، مشيرا إلى أن "وباء كورونا أثر سلبا على النشاطات الاقتصادية وخاصة قطاعات النقل والسياحة والصناعة في الصين بصفة خاصة وشيئا فشيئا في المنطقة الآسيوية وتدريجيا في العالم".

وقال عرقاب: "المخاوف من فيروس كورونا ومخلفاته، أثرت سلبا على الطلب البترولي وأسواق النفط ما دفع باللجنة التقنية المشتركة للأوبك وغير الأوبك للتوصية إثر اجتماعها الذي دام 3 أيام في فيينا بتمديد الاتفاق الحالي لتخفيض الإنتاج حتى نهاية هذا العام".

وأضاف وزير الطاقة الجزائري " ستتواصل المشاورات مع الدول الأعضاء في الأوبك وغير الأوبك بغية البحث عن حلول تحظى بالإجماع وهذا على أساس اقتراح اللجنة التقنية من أجل التمكن السريع من إعادة الاستقرار للسوق ومواجهة الأزمة الحالية"، مردفا القول "الوضعية واضحة وتستلزم أعمالا تصحيحية لمصلحة الجميع".

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