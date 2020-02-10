عملة "بيتكوين" الافتراضية تتخطى 10 آلاف دولار

هسبريس - د.ب.أ

تخطت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة، الأحد، حاجز العشرة آلاف دولار، في أعلى معدل لها منذ أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بيتكوين سجلت ارتفاعا بنسبة 2.6% ليصل سعرها إلى عشرة آلاف و179 دولار، محققة زيادة بنحو40% حتى الآن خلال العام الجاري.

وكانت بيتكوين سجلت ارتفاعا بنسبة 1.2% منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل إلى 9863 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورغ.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.5% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9659 دولار و9899 دولار، ويقل سعر العملة حاليا عن هذه الأسعار بنسبة 50% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 دجنبر الماضي 2017 وبلغ 19 ألفا و666 دولار.