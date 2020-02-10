24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:14
|13:47
|16:43
|19:10
|20:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مؤرخ المملكة يدعو إلى النهوض بالتراث الشعبي عبر الفرجة والنكتة
- مركز "السبتي" يعزز العرض التربوي بتطوان
- بعد إلغاء رحلته.. شركة طيران دنماركية تدفع تعويضا لكلب
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد في المغرب
- صراع العمالقة على أوسكار أفضل مخرج .. سام مينديز الأوفر حظا
العيسى: قيم الأُخوة الإنسانية تلغي الحواجز السلبية في عالم اليوم (5.00)
الصين تستعين بالذكاء الاصطناعي لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" (5.00)
رسميا .. عبد اللطيف وهبي أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة (5.00)
- طائرة جزائرية خاصة تنقل زعيم "البوليساريو" إلى القمة الإفريقية - (116)
- "تبون" يجدد دعم "البوليساريو": نزاع الصحراء "تصفية استعمار" - (99)
- مصدر جامعي: جهات معادية للمملكة المغربية تستهدف فوزي لقجع - (66)
- فضائح مالية تهز الكرة الإفريقية .. لقجع والناصري ضمن المتهمين - (63)
- أوزين: "صباغة" الوزراء "حكرة" .. وثلاثة ملايين لا تكفي البرلمانيين - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عملة "بيتكوين" الافتراضية تتخطى 10 آلاف دولار
تخطت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة، الأحد، حاجز العشرة آلاف دولار، في أعلى معدل لها منذ أكتوبر الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بيتكوين سجلت ارتفاعا بنسبة 2.6% ليصل سعرها إلى عشرة آلاف و179 دولار، محققة زيادة بنحو40% حتى الآن خلال العام الجاري.
وكانت بيتكوين سجلت ارتفاعا بنسبة 1.2% منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل إلى 9863 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورغ.
وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.5% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9659 دولار و9899 دولار، ويقل سعر العملة حاليا عن هذه الأسعار بنسبة 50% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 دجنبر الماضي 2017 وبلغ 19 ألفا و666 دولار.